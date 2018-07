Netánjában nyaralni érdemesebb, mint futballozni

Csütörtökön este az Európa-liga selejtezőjének visszavágóján a Maccabi Tel-Aviv ellen lép pályára a Ferencváros. A párharc 1-1-ről folytatódik, ám a rivális stadionjának felújítása miatt a meccset Netánjában rendezik, egy olyan városban, amely sokkal inkább turistaparadicsom, mint futballnagyhatalom.

Netánja Tel-Avivtól nagyjából 30 kilométerre található, a Földközi-tenger partján fekszik. Természeti adottságait remekül használja ki a település, rengeteg hotel várja a kikapcsolódni vágyókat. A zavartalan napsütés, a forróság és a 28 fokos vízhőmérséklet már csak hab a tortán, nem csoda, hogy rengeteg a turista errefelé.

Ide főleg turisták érkeznek, bár mostanában a sportélet is megmozdult a városban" - meséli egy helybéli és valóban közel jár az igazsághoz, hiszen egy évvel ezelőtt junior úszó-Európa-bajnokságnak adott otthont a város, most pedig lacrosse világbajnokság zajlik Netanjában.

A futball is népszerű, ráadásul a magyar foci és Netánja között összefüggést is találunk: korábbi szövetségi kapitányunk, Lothar Matthäus 2008 és 2009 között a helyi Maccabi edzője volt.

"Nem Thomas Doll az első híres német edző, aki megfordul errefelé, ráadásul Lothar Matthäus a mi csapatunkat, a Maccabi Netánját irányította" - erősítette meg a tényeket a szerda esti edzésen a stadion egyik dolgozója.

Ha már stadion, kíváncsian kérdeztük meg az alkalmazottól, hogy amikor egy másik izraeli csapat, jelen esetben a Maccabi Tel-Aviv vendégeskedik az arénában, hány szurkoló kíséri el az együttest.

"Biztosan nem lesz teltház, maximum az egyik hosszanti lelátó fog megtelni. Hiába vagyunk közel Tel-Avivhoz, már idáig is lusták elkísérni a csapatukat a szurkolók. Öt-hatezer nézőnél nem hiszem hogy többen lesznek a találkozón."

Hogy szakmázzunk is egy kicsit, Davide Lanzafamét, a Fradi nyári szerzeményét kérdeztük az esélyekről, aki már-már visszatérő vendég Izraelben.

"Az előző szezonban a Honvéddal a Bajnokok Ligájában a Hapoel Beer Sheva ellen játszottunk, most a Fradival az Európa-ligában a Maccabi Tel-Aviv az ellenfél. Korábban is jártam már az országban, turistaként, valamint játékosként egyaránt, így jól ismerem a környéket. Tavaly bevettem a Beer Sheva kapuját, jó lenne, ha most is sikerülne gólt lőnöm. Már csak azért is, mert mindenképpen be kell találnunk, a továbbjutáshoz, amire egyébként bőven látok esélyt. Jó csapat a Maccabi, de mi is erősek vagyunk, egy héttel ezelőtt is jobban játszottunk náluk. Ha ugyanolyan elszántan és koncentráltan futballozunk, az utolsó pillanatig nyílt lesz a párharc. Remélem a végén mi örülhetünk."

Néhány órán belül eljön az igazság pillanata, a Maccabi Tel-Aviv - Ferencváros El-selejtező mérkőzés magyar idő szerint 19.00 órakor kezdődik.