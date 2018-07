Ismét fájóan korán köszönt el Európától a Ferencváros

A Ferencváros kiesett a labdarúgó Európa Liga-selejtező 1. fordulójában, mivel hazai döntetlenjét követően a csütörtöki visszavágón 1-0-ra kikapott az izraeli Maccabi Tel-Aviv vendégeként, így 2-1-es összesítéssel búcsúzott.

Thomas Doll az egy héttel ezelőtti mérkőzéshez képest két helyen változtatott a kezdőcsapaton - igaz, mindkét módosítást a kényszer szülte: Botka Endre és Varga Roland is kisebb sérülés miatt maradt ki. Helyettük a védelem bal oldalán Marcel Heister, a középpálya jobbszélen pedig Ivan Petriak kapott bizalmat.

A Dibusz - Lovrencsics, Frimpong, Blazic, Heister - Petriak, Spirovski, Gorriaran, Lanzafame, Bőle - Finnbogason felállású csapat bátran kezdett, érthetően, hiszen a zöld-fehéreknek mindenképpen gólt kellett szerezniük a továbbjutáshoz.

Az első 10 perc ennek ellenére helyzet nélkül pörgött le, a legemlékezetesebb jelenet egy csúnya szabálytalanság volt Lovrencsics Gergővel szemben, ám az elkövető, Avi Rikan érthetetlen módon megúszta szóbeli figyelmeztetéssel. Sajnos a folytatásban is több durva hazai belépő szakította meg a játékot, Spirovski és Lanzafame is kapott egy csomagot, ám ezek az esetek is megtorlatlanul maradtak a portugál játékvezetőtől.

A 20. percig kellett várni az első helyzetre, ekkor Eliran Atar tekert középre egy szabadrúgást, Jair fejese azonban fölé szállt.

A hőségre és a magas páratartalomra való tekintettel a 23. percben ivószünetet tartottak a csapatok. A frissítő Eliran Atarnak tett a legjobbat: előbb a Fradi ötösének bal sarkáról próbált gólt ollózni, majd szépen ment el a szélen és adott be, de mindkét próbálkozás gyengére sikerült.

A 31. minutumban Heister indította a leshatárról remekül kilépő Finnbogassont, aki egy pattanás után a tizenhatos csücskéből próbált a bal felső sarokba bombázni, és csak centiket tévedett.

Ezután sokáig nem történt semmi, a 44. percben viszont ígéretes szabadrúgáshoz jutott Thomas Doll együttese, amelyet Davide Lanzafame tekert kapura, ám körülbelül annyit tévesztett, mint izlandi csatártársa.

Sajnos a párharc hosszabbításaira a jelek szerint rendkívül kiélezte magát a Maccabi, az első félidő ráadásában Atari kapott nagyszerű keresztlabdát, lerázta magáról Lovrencsics Gergőt, és valami elképesztően nagy gólt lőtt, Dibusznak esélye sem volt a hárításra.

Az izraeli vezetés ellenére sok minden nem változott: a Fradinak mindenképpen gólt kellett lőnie, igaz, ebben az esetben az csak a hosszabbításra lett volna elég. Az első 45 perc legjobbja egyébként egyértelműen a hazai közönség volt, amely végig énekelve és ugrálva biztatta a kedvenceket.

A második játékrész elején mégis könnyen eldönthette volna a lényegi kérdéseket a házigazda, Gorriarrán volt könnyelmű és veszített labdát a tizenhatos előterében, Dibusz azonban gyors egymásutánban két hatalmas bravúrt is bemutatott, meccsben tartva ezzel az FTC-t.

A 60. percig inkább a hazaiak akarata érvényesült, ezt pedig már Thomas Doll sem nézhette tétlenül, Lanzafamét Varga Roland váltotta.

Ennek ellenére megint Dibusz reflexeire volt szükség, Vidar Kjartansson vállalkozott ollózásra, a Fradi kapusa azonban leért a jobb alsó sarokba. Az utolsó 20 percre Böde Dániel is beszállt, ő Petriak helyére érkezett.

A 77., majd a 79. percben már Dibusz is tehetetlen volt, a kapufa azonban mindkétszer a segítségére sietett: először Schoenfeld fejelt a lécre, majd Atzili trafálta telibe egy tizenhat méterről megeresztett lövést követően.

A zöld-fehérek abban bízhattak, hogy ennyi kihagyott helyzet megbosszulja magát, ám komoly lehetőséget a hajráig nem sikerült kidolgozni Rajkovic kapuja előtt, így pedig nehezen érvényesülhetett a futball örök igazsága. A 92. percben Blazic lábában mégis ott volt az egyenlítés, sajnos benne is maradt, senkitől sem zavartatva a 11-es pontról méterekkel fölé bombázott.

1-0 maradt a végeredmény, így 2-1-es összesítéssel a Maccabi jutott a következő fordulóba, a Ferencváros pedig idén is fájóan korán köszönt el Európától.

Sok ideje azonban nincs a kesergésre a Fradinak, vasárnap 17.30-tól az NB I nyitófordulójában a Diósgyőrt fogadja.