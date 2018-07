Az NB I. legjobb bal lába a vb-ezüstérmes válogatottba vágyik

Tonci Kukoc, a hazai labdarúgó-élvonalban szereplő Budapest Honvéd nyáron igazolt hátvédje úgy érzi, be tudná magát verekedni a vb-ezüstérmes horvát válogatottba, ahol több barátja is játszik mostanában.

A háromszoros NBA-bajnok kosárlabdázó, Toni Kukoc unokaöccse a Bors Online-nak nyilatkozott a macedón Rabotnicski elleni Európa-liga-továbbjutás után. A 4-0-ra megnyert mérkőzés mellett, természetesen szóba került a horvát válogatott történelmi sikert jelentő, ezüstéremmel zárult vb-szereplése is.

Arra a kérdésre, hogy beverekedheti-e magát a válogatottba, a Honvéd 27 éves bekkje nagyon magabiztosan így válaszolt:

„Ambiciózus embernek tartom magam, aki mindig többet és többet akar. Hiszek abban, hogy ez sikerülhet. Nekem van a legjobb bal lábam egész Magyarországon. Biztos vagyok a képességeimben, és hiszek magamban.”

A válogatottban ráadásul nem is kellene mindenkinek bemutatkoznia, hiszen, mint mondja még spliti korszakából nagyon jó barátságot ápol a kapus Danijel Subasiccsal és a vb-döntőben is gólt szerző támadóval, Ivan Perisiccel is.