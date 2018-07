Gera nélkül jöhet az újabb Fradi-Vidi versenyfutás az NB I.-ben

Nincs egy hete, hogy véget ért a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokság, a hétvégén máris indulnak a magyar élvonal küzdelmei, azaz rajtol az NB I. Az idei nyár sem telt eddig eseménytelenül, folyamatosan zajlanak az átigazolások – Davide Lanzafame például a Honvédból a Ferencvárosba ment –, új ösztönzési rendszert vezetett be az MLSZ. Pintér Atilla már nem NB I.-es edző és Gera Zoltán sem élvonalbeli játékos. Visszatért a mezőnybe az MTK, az abszolút újonc Kisvárda pedig teljesen átalakította a keretét. Az új nevet kapott Vidi a kieső Vasasból igazolt, közben a kupacsapataink már elkezdték a szereplésüket a nemzetközi kupák küzdelmeiben.

Az már a bajnokság előtt borítékolható, hogy a 2018/19-es idényben is a Vidi és a Ferencváros harcolhat a bajnoki címért. Egyértelmű, hogy a többi csapat nem tudja felvenni ezzel a két klubbal a versenyt sem a lehetőségek, sem a játékoskeret szempontjából.

Mondjuk ezt annak ellenére, hogy a Vidi megszenvedett a BL-ben a luxemburgi ellenfelével, míg az FTC ki is esett az El-ből az izraeli Maccabi Tel-Aviv ellen. Mögöttük viszont óriási csata várható a további helyekért, lehetetlen lenne megjósolni, hogy mely csapatok küzdhetnek még a nemzetközi kupaindulásért, illetve a kiesés ellen. Mindenesetre a Kisvárda nagy kakukktojás, a nyár folyamán ugyanis teljesen átalakult a kerete.

Rövidebb téli szünet

Ezúttal is tizenkét csapat küzd majd, 33 fordulón keresztül az NB I.-ben. Július 21-én a Puskás Akadémia-Debreceni VSC meccsel rajtol az idény, amely 2019. június 2-án ér véget. A magyar szövetség honlapján szereplő versenynaptár szerint december elejéig 18 fordulót játszanak az élvonalban, az utolsót december 8-án rendezik, a tavaszi első kört pedig február 16-án. Az NB I.-ben pontegyenlőség esetén továbbra is a győzelmek száma rangsorol. A 12 csapatból a 11. és a 12. helyezett esik ki az NB II.-be.

Ameddig a magyar csapatok a nemzetközi kupákban szerepelnek addig szombaton és vasárnap is lesznek bajnoki mérkőzések. A Magyar Kupa 2018–2019-es évadja augusztus elsején rajtol, a döntőt 2019. május 22-én rendezik meg.

Új ösztönzési rendszer

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) nyártól új ösztönzési rendszert vezet be, amelynek középpontjában a tehetséges játékosok kinevelése áll. Megszűnik az eddigi fiatal labdarúgók szerepeltetését célzó ösztönzési gyakorlat – pénzt kap a klub, ha 21 év alatti játékost játszat –, és objektív eredményességen, a produktivitási pontszámra alapuló utánpótlás-finanszírozási rendszer alapján juthatnak pénzhez a klubok.

„A fiatal játékosok szerepeltetését célzó közvetlen ösztönzés helyébe a kizárólag objektív eredményességen alapuló produktivitási pontszám lép. A nyártól élesben induló rendszerben az egyesületek annak figyelembevételével jutnak hozzá a működési alapforrásokhoz és kiegészítő támogatásokhoz, hogy képzésük során hány professzionális labdarúgót nevelnek ki" – hangzott el a szövetségtől.

A támogatást pontszámítási rendszer alapján határozza meg a szövetség: minél több, minél magasabb szinten szereplő futballistát nevel egy klub, annál magasabb anyagi támogatást kap.

Az NB I első fordulójának a programja Július 21., szombat 17.00: Puskás Akadémia–Debreceni VSC, Felcsút, Pancho Aréna

20.15: Mol Vidi FC–Kisvárda , Felcsút, Pancho Aréna

20.15: Mezőkövesd–Paks, Mezőkövesd, Városi Stadion

20.15: Bp. Honvéd–Haladás, Budapest, Bozsik József Stadion

Július 22., vasárnap

17.30: Ferencváros–Diósgyőri VTK, Budapest, Groupama Aréna

19.30: Újpest–MTK Budapest, Budapest, Szusza Ferenc Stadion

Már nem Videoton a bajnoki címvédő

Július 1-től ugyanis MOL Vidi FC lett a fehérvári egylet új neve. A klub honlapjának beszámolója szerint az egyesületet 2010 óta támogató MOL az új idénytől már névadó szponzorként áll a háromszoros bajnokcsapat mögé.

Feladatunk, hogy a Vidi tovább erősödjön, és hogy az európai versenysorozatokban minden évben reális esélyekkel harcoljon a csoportkörért - mondta a klub honlapjának Garancsi István tulajdonos. Hozzátette, hosszú távú, emelt összegű támogatásról állapodtak meg a MOL-lal, s ennek következtében tovább tudják erősíteni a csapatot. „Azt gondolom, hogy minden eddiginél reálisabbá vált a csoportkör elérése. Sőt, ez is a kitűzött célunk: minden évben csoportkörbe jutni" – szögezte le a klubvezető.

Robbant a Lanzafame-bomba

Számos átigazolási érdekesség történt már eddig is a nyáron az NB I.-ben, a legnagyobb szenzáció az olasz Davide Lanzafame Ferencvároshoz igazolása volt.

A legutóbbi idény gólkirályáért és a legjobb a játékosáért a Vidi és az FTC versengett, végül az utóbbi lett a befutó. A Honvéd tulajdonosa, George F. Hemingway elmondta, a támadó menni akart, és a Fradi adta érte a több pénzt.

Hemingway a tőle megszokott módon még poénkodott is az átigazolással, mint mondta, csak akkor fizetett a Fradi, ha átadják a játékost.

A Fradi egyébként is aktív volt az átigazolási piacon, Sigér Dávid, Matías Rodríguez, Abraham Frimpong, Kjartan Finnbogason, Davide Lanzafame és Marcel Heister után az ukrán válogatott Ivan Petrjak volt a Ferencváros hetedik nyári szerzeménye.

A Vidi a kiesett Vasasból igazolt, Vadócz visszatért

A MOL Vidi FC három játékost igazolt eddig, Berecz Zsombor és Sós Bence szerződtetése után a Videoton bejelentette harmadik nyári szerzeményét Hangya Szilveszter személyében. Berecz és Hangya a kieső Vasastól érkezett, a válogatott labdarúgókat a Fradi elől szerezte meg a székesfehérvári csapat. Sós Bence a Debrecentől érkezett, és a felkészülési időszak alatt négy gólt lőtt a fiatal játékos.

De nem csak a Vidi és a Ferencváros volt aktív az átigazolások terén, a többi csapat is szolgáltatott bőven érdekességeket. A magyar válogatott Vadócz Krisztián visszatért Hongkongból, és a Budapest Honvédnál folytatja a pályafutását.

„Az évek során mindig egy kicsivel közelebb és közelebb kerültünk egymáshoz, aztán most van egy feladat, a nemzetközi kupában kellene haladni egy-két kört, hogy ne csak a Honvédról, hanem a magyar futballról is jókat mondjanak, így tud a labdarúgásunk közelebb kerülni a nemzetközi mezőnyhöz, ez egy kihívás számomra is – mondta Vadócz Krisztián a klubhonlapnak. Az első fordulót mindenesetre sikerrel vette Supka Attila csapata, amely az El második selejtezőkörében sem kapott kiüthetetlen ellenfelet, mert a luxemburgi vetélytárs ellen a Honvéd lesz az esélyes.

A Honvéd Vadócz mellett Batik Bencét is megszerezte a Fraditól, viszont Lanzafame mellett Eppel Márton is távozott, méghozzá a kazah Kajrat Almatihoz.

A Diósgyőr megszerezte a Barcelona akadémiáját is megjárt utánpótlás-válogatott Tajti Mátyást a Málaga második csapatától, az MTK többek között a másik nagy visszatérővel, Pintér Ádámmal erősített a Greuther Fürthből, míg a Puskás Akadémia leigazolta a tavalyi év nagy felfedezettjét, Kiss Tamást a Haladástól, a szombathelyi csapat pedig kölcsönben elhozta az FTC-től Priskin Tamást.

Dzsudzsák hazaigazol?

Dzsudzsák Balázsnak 2018. június 30-án lejárt a szerződése az emírségekbeli al-Vahdánál. Az utóbbi hetekben többször is felröppent a pletyka, miszerint hazatérhet a magyar válogatott csapatkapitánya, aki azonban ezt többször is cáfolta. Korábban a a Rádió 1-nek adott interjújában például határozottan kijelentette, hogy egyelőre nem akar az NB I.-ben futballozni.

Itthon még nem beszéltem senkivel, de jelen pillanatban nem tervezem, hogy hazajövök. Ameddig lehet, külföldön szeretném folytatni a pályafutásomat" – mondta a 31 éves Dzsudzsák, aki pályafutása során most először vált szabadon igazolhatóvá.

A legutóbbi hírek arról szóltak, hogy azerbajdzsáni Qarabaghoz megy – játékerőben biztosan nem lenne előrelépés még az NB I.-hez képest sem –, ám azóta sem írt alá sehova a magyar válogatott csapatkapitánya.

Viszont ahogy halad előre az idő, annál nagyobb az esélye, hogy végül a vele hírbe hozott Ferencvároshoz vagy a Videotonhoz kerülhet.

Már csak azért is, mert mindkét csapat nemzetkőzi kupameccsén ott volt a lelátón, na meg a végtelenségig ő sem várhat. Persze lehet, hogy holnap csörög a telefon Kínából, és akkor esélyük sincs a magyar csapatoknak Dzsudzsák megszerzésére.

Pintér Attila ment, de nem volt edzőkeringő

A korábbi szövetségi kapitány, Pintér Attila a 6. helyen végzett az előző idényben a Puskás Akadémiával, amely a játékoskeretet megnézve talán nem a legjobb teljesítmény – a Magyar Kupában döntős volt a PAFC –, mégis sokakat meglepett június elején, hogy a felcsúti csapat közös megegyezéssel szerződést bontott az edzővel, így a magyar élvonal már az idény előtt elvesztett egy karakteres edzőt.

Ekkor mindenki azt gondolta, hogy Pintér menesztésével megindulhat az edzőkeringő, de egyelőre a kispadokon csendes volt a nyár.

Az M4 Sport korábbi információi szerint Pintér Attila ismét Győrben vállalhat munkát, annál az együttesnél, amellyel 2013-ban bajnoki címet nyert, ám ez azóta még nem vált valósággá.

Régi ismerős és abszolút újonc

A 23-szoros bajnok MTK a 2017-es kiesést követően egy év után tért vissza az NB I.-be. A fővárosi csapat kiváló utánpótlását senkinek nem kell bemutatni, amelyre lehet az élvonalban is alapozni, ráadásul rutinos játékosokkal sikerült megerősítenie a keretét.

A Ferencvárosban is megfordult Bognár Istvánt Mezőkövesdről szerezték meg, de ahogy már korábban is említettük, a 27-szeres válogatott, Pintér Ádám nyolc év után tért vissza a klubhoz. De a Honvéddal tavaly bajnoki címet nyerő, 26 esztendős nigériai jobbhátvéd, Patrick Ikenne-King is erősítést jelenthet Feczkó Tamás csapatának.

Ráadásul Torghelle Sándor, Lencse László, illetve Kanta József neve is még mindig jól cseng, így a megerősített együttesnek idén nem lehetnek kiesési gondja, annak ellenére, hogy az előző idényben még az NB II.-ben kellett bizonyítania.

Az NB II.-ben elért 2. hely és az ezzel járó feljutás a Kisvárda történetének legnagyobb sikere.

Az újonc csapat a nyáron nagy átalakuláson ment át. Tíz, Magyarországon teljesen ismeretlen, szabadon igazolható külföldi labdarúgó érkezett: Anderson Pico (brazil) Teodorosz Beriosz (görög), Luiz „Felipe" Ventura dos Santos (brazil), Roman Karaszjuk (ukrán), Pavlo Lukjancsuk (ukrán), Mihai Minca (román), Vuk Mitosevics (szerb), Temur Parcvanija (ukrán), Sassá (brazil) és Anton Sinder (ukrán).

A most igazolt légiósok mellett további kilenc olyan, külföldről érkezett futballista is van a keretben, akik magyar származásúnak mondják magukat. Jó kérdés, hogy a „nemzetközi" csapatból mit tud majd kihozni Kondás Elemér.

Neves visszavonulók, Gera is befejezte

Gera Zoltán, a Ferencváros 97-szeres magyar válogatott focistája bejelentette visszavonulását, aki a jövőben a Ferencváros szakmai stábjában dolgozik tovább. Az Atlético Madrid ellen Európa-liga döntőt is játszó labdarúgó így köszönt el a szurkolóktól.

Gera Zoltán után egy újabb ferencvárosi közönségkedvenc, Hajnal Tamás is befejezte a pályafutását idén nyáron. A korábbi focista most együtt tanul az UEFA felsőfokú képzésén Gaizka Mendietával, a világbajnok Youri Djorkaeff-fel vagy éppen Kolo Touréval.

„Az UEFA A licenc birtokában vagyok, és az edzői pályát is elképzelhetőnek tartom, de közben a sportvezetői képzésre is koncentrálok" – mondta a Sport 24-nek a 37 éves focista.

A válogatottban 28-szor szereplő Rudolf Gergely harminchárom évesen jelentette be, hogy befejezi a pályafutását.

Voltak ajánlataim, folytathattam volna tovább a futballt, de úgy döntöttem, ez a legjobb pillanat arra, hogy befejezzem a pályafutásomat" – fogalmazott a csatár az nso.hu-nak. „Vannak terveim a futballban is, szeretnék fociakadémiát létrehozni, ennek is körbejárom a lehetőségeit. Rengeteg olyan tapasztalatot szereztem külföldön, amelyet itthon nehéz lett volna szereznem.

Magyar sikerek, jön a Sevilla

Eközben a kupacsapataink már elkezdték az idényt a nemzetközi porondon. Négy magyar együttesből három megélte a második kört, a Honvéd és az Újpest ráadásul hátrányból felállva. Bár lehet mondani, hogy ez a természetes, az utóbbi évekből kiindulva inkább bravúrnak tekinthető ez az arány.

Az Újpest például olyan bravúrt hajtott végre (idegenbeli kétgólos vereség után a visszavágón továbbjutva), amelyre 35 éve nem akadt példa.

A Bajnokok Ligájában, ha nem is sziporkázó játékkal, de a MOL Vidi FC 1-1-es első meccs után hazai pályán 2-1-re verte a luxemburgi Dudelange csapatát, így a következő fordulóban a bolgár Ludogorec ellen lép pályára. Ezúttal nem a székesfehérváriak a párharc esélyesei, de egy bravúrral tovább lehetne álmodni.

A már említett csapatok közül a Budapest Honvéd Filip és Danilo dupláival 4-0-ra legyőzte a macedón Rabotnickit az Európa-liga-selejtező első fordulójának visszavágó mérkőzésén a Bozsik Stadionban. Supka Attila csapata ezzel megfordította a párharcot, és 5-2-es összesítéssel továbbjutott a második körbe. Az Újpest még nehezebb helyzetből, 3-1-es első találkozó után ugyancsak 4-0-ra nyert az azeri Neftci ellen, így 5-3-as összesítéssel ment tovább. A siker pedig azt is jelenti a lila-fehéreknek, hogy a következő körben a spanyol Sevilla ellen léphetnek pályára.

Az egyetlen magyar csapat, amely nem tudta sikerrel venni az akadályt, az a Ferencváros volt, amely a hazai 1-1-es döntetlen után 1-0-ra kikapott az izraeli Maccabi Tel-Aviv ellen Netanyában. Thomas Doll csapata így már a magyar küzdelmekre koncentrálhat.

A Honvéd albérletbe megy

A stadionok felújítása, építése az előttünk álló szezonban is folytatódik. A Vidi még nem adta át az stadionját, így továbbra is a Pancho Arénában fogadja az ellenfeleit, de Pakson is gondolkozni kell, hogy oldják meg a hazai mérkőzéseiket, amíg tart a stadionrekonstrukció.

„Három lehetséges forgatókönyv létezik: a legjobb, hogy a Vidi FC elleni mérkőzésre végeznek a munkálatokkal. A B variáns, hogy a rekonstrukció miatt a pályaválasztói jogok felcserélését kérjük, a C pedig, hogy albérletbe költözünk erre az időre" – közölték a Paksnál.

A mostani évadban a Honvéd is albérletbe kényszerül. A klub tájékoztatása szerint az első három fordulóban még saját otthonában fogadja ellenfeleit, majd az ötödik fordulótól már az MTK Hidegkúti Stadionja lesz az átmeneti otthona, amíg elkészül az új létesítménye.

Mindent egybevéve az elmúlt évek egyik, ha nem a legizgalmasabb bajnoksága elé nézünk, már ha csak azt nézzük, mennyi minden történt a szünet alatt is.