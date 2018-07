Iniesta és Torres sem ilyen bemutatkozásról álmodott Japánban

Egyik spanyol világklasszisnak sem sikerült fényesre a bemutatkozásra Japánban, Andrés Iniesta és Fernando Torres csapata is vereséget szenvedett. A Vissel Kobe 3–0-ra kikapott otthon a Shonan Bellmarétől, míg a Szagan Toszu otthon kapot ki 1-0-ra a Vegalta Szendaitól.

Vasárnap először léphetett pályára a Vissel Kobében Andrés Iniesta. A Barcelona legendája az 59. percben lépett pályára csereként, amikor az új együttese már kétgólos hátrányban volt, és segíteni már ő sem tudott. A világ- és Európa-bajnok spanyol klubja 17 fordulót követően a 6. helyen áll a 18 csapatos japán élvonalban.

Iniesta mellett egy másik spanyol klasszis, Fernando Torres is vasárnap mutatkozott be az új csapatában. Az Atlético Madrid korábbi támadója ugyancsak csereként állt be - az 50. percben -, gólt azonban nem tudott szereznie, a Szagan Toszu pedig 1-0-s vereséget szenvedett a Vegalta Szendaitól. A jövőben nagy szükség lesz Torres találataira, mivel a Szagan 17 fordulót követően az utolsó előtti pozívióban tanyázik.