A Manchester Unitedet kiejtő spanyol szupercsapattal küzd az Újpest

Az azeri Neftci Bakut 5–3-as összesítéssel búcsúztató Újpest ellenfele a Sevilla lesz az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. A spanyol klub a sorozat specialistájának számít: 2006 óta ötször nyerte meg a trófeát, illetve ennek az elődjét, az UEFA Kupát. Az előző szezonban a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéig jutott (kiejtve a Manchester Unitedet), de az összképet tekintve tavaly nyár óta lejtmenetben van a csapat. Akkor távozott a sportigazgatói posztról Ramón Rodríguez Verdejo, ismertebb nevén Monchi, akinek pótlását a nagy fogadkozás ellenére sem sikerült megoldani. Egy év leforgása alatt már a negyedik edző ül a kispadon, most például a spanyol bajnokság egyik hipszteredzőjének számító Pablo Machín.

A Sevilla történelmét két nagy időszakra lehet felosztani: a Monchi távozása előtti, és a Monchi távozása utáni korszakra. Monchi majdnem 30 év után hagyta el a klubot 2017 nyarán. A világ leghíresebb sportigazgatója több mint 200 játékost igazolt, és 200 millió eurós profitot termelt a Sevillának, amely a 128 éves fennállása alatt 13 trófeát nyert, ebből kilencet a Monchi-korszakban. Helyét Óscar Arias vette át.

Négy évig dolgoztam Monchi mellett, tulajdonképpen csak annyi történt, hogy átültem a székébe – mondta tavaly nyáron Arias.

Kezdésként az argentin válogatotthoz távozott Sampaoli helyére megszerezte Eduardo Berizzót, aki egy évvel korábban az Európa Ligában és a spanyol kupában is elődöntőig vezette a Celta Vigót.

Mindkét mester a Marcelo Bielsa-iskola követője, habitusukban és napi rutinjukban azonban eltérő irányvonalat képviselnek. A keret adott ahhoz, hogy a klub játékfelfogása változtatás nélkül érvényesüljön" – nyugtatott meg mindenkit a sportigazgató. Előremutató szavak voltak ezek. Hogy végül mi valósult meg belőlük? Semmi.

Magyar vonatkozás Az Újpest egykori legendás játékosa és edzője, stadionjának névadója nem más, mint a városi rivális Real Betis korábbi magyar sikeredzője, Szusza Ferenc. Szusza 1971 és 1976 között irányította a sevillai együttest. Az AS kiemelte, a magyar edző volt az első, aki a csapatba állította a fiatal Rafael Gordillót, aki később a Real Betis klublegendája lett. Az Újpest egykori legendás játékosa és edzője, stadionjának névadója nem más, mint a városi rivális Real Betis korábbi magyar sikeredzője, Szusza Ferenc. Szusza 1971 és 1976 között irányította a sevillai együttest. Az AS kiemelte, a magyar edző volt az első, aki a csapatba állította a fiatal Rafael Gordillót, aki később a Real Betis klublegendája lett.

Monchi távozása és a helyébe lépő Oscar Arias bemutatkozása nem zajlott zökkenőmentesen. Az edzőjét, sportigazgatóját és jó néhány kulcsjátékosát elveszítő csapat nem tudott kikászálódni a gödörből, amit a tabellán elfoglalt helyezése is jelzett. Berizzo Celtánál alkalmazott támadófutballja ígéret volt a szurkolóknak, hogy Jorge Sampaoli olykor őrületbe csapó rohamozásait, átgondolt és látványos építkezés váltja. Ehhez érkeztek is minőségi igazolások: klubrekordot jelentő összegért, 20 millió euróért a Sampdoriából előhúzták „Carlos Bacca 2.0-át”, azaz Luis Murielt, jött a Manchester Citynél leszázalékolt Jesús Navas és Nolito, valamint a középpálya megerősítésére Éver Banega. Egy valami nem jött velük. A gól. A 11. fordulóra az utóbbi hat év legszegényebb góltermését tudta felmutatni a Sevilla (12): a szezon ezen szakaszában legutóbb 2011-ben szűkölködött így a csapat.

A Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó előtti fordulójában a Sevilla 0–3-as első félidő után mentette ikszre a meccset a Liverpool ellen. Sajtóértesülések szerint Eduardo Berizzo a szünetben mondta el a játékosoknak, hogy prosztatarákja van (később a CNN azt közölte, hogy már napokkal a meccs előtt tudtak a dologról).

Más hozzáállással kellett kijönnünk a második félidőre a szurkolókért és az edzőnkért, aki egyben a legnagyobb rajongónk. Ő vezetett bennünket a helyes útra, és kitartunk mellette – nyilatkozta a meccs után Éver Banega. A döntetlennel szinte biztossá vált, hogy a Sevilla továbbjut a csoportból.

A bajnokságban eközben felemás eredmények jöttek: idegenbeli győzelem a Villarreal ellen, ötgólos pofon a Real Madridtól. A december 20-ai, Sociedad elleni 3–1-es vereség után a vezetőség azt mondta, elég volt. Elküldte Eduardo Berizzót. BL-nyolcaddöntő, bajnoki ötödik hely – mindössze két ponttal lemaradva a negyedik Real mögött. Váratlan és érthetetlen döntés volt Berizzo elküldése. De nem annyira, mint a következő. A madridi AS Thomas Tuchelt, Laurent Blanc-t, Vincenzo Montellát és a korábban éveken át Spanyolországban dolgozó Javi Gracíát nevezte meg lehetséges utódként. Hogy ebből a négyesből hogy jött ki végül Montella, azt talán még a vezetőség sem tudná észérvekkel alátámasztani.

Az olasz edző egy Cádiz elleni 2–0-s győzelemmel mutatkozott be a kupában, majd három nappal később jött a Betis elleni sevillai derbi. A meccs jelentőségéről annyit, hogy amikor Sampaoli megérkezett Sevillába 2016 nyarán, a taxisofőr figyelmeztette, az év végi bizonyítványban egyvalami számít: a Betis elleni derbik eredményei.

Montella tehát egyből a mély vízben találta magát, és bizony ott is maradt: a Betis – története során először – ötöt rúgott a Ramón Sánchez Pizjuánban, és hat év után először nyerte meg a derbit. Montella óriási bravúrt végrehajtva, a Manchester Unitedet kiejtve BL-negyeddöntőbe vezette a Sevillát, oda, ahol 1958 óta nem járt, de a bajnokságban minden jó eredményre jutott egy rossz. Az Old Traffordon aratott 2–1-es siker után inkább csak rossz, a Sevilla kilenc meccsen át maradt nyeretlen, így április végén a vezetőség kirúgta az olasz edzőt. Helyét ideiglenesen Joaquín Caparrós vette át, aki az utolsó négy meccsből hármat is megnyert (közte a Real ellenit), és a hetedik helyre hozta be a csapatot.

A nagy négyes A Premier League tavalyi hetedik helyezettje, a Burnley a skót Aberdeen ellen játszik az EL második selejtezőkörében.

A Bundesliga hatodik helyezettje, a Gulácsi Pétert is foglalkoztató Lipcse a svéd Häckent kapta.

A Serie A hetedikje, az Atalanta a bosnyák Szarajevót fogta ki.

A spanyol hetedik Sevilla pedig az Újpestet.

Nyártól az a Pablo Machín irányítja a Sevillát, aki 2014 és 2018 között a Girona edzője volt. A katalán kiscsapatot sokan hasonlították az Atlético Madridhoz. Nem a futballja, hanem a sorsa miatt. Egymás után háromszor is az osztályozóban bukott el a csapat (kétszer a döntőben), mielőtt 2017 májusában kivívta az első osztályú részvételt – 87 éves fennállása alatt először.

Machín hosszú évek óta a 3-5-2-es formációban hisz (vagy 3-4-2-1), ami picit elüt a spanyol bajnokságban megszokottól, de pont emiatt sikeres (néha viszont látványosan összeomlott, a Sociedad ötöt, a Barcelona és a Real hatot-hatot, az Eibar oda-vissza négyet lőtt nekik). Az újonc Girona sokáig dörömbölt Európa ajtaján, de aztán az történt vele, ami az Eibarral szokott, amióta feljutott: tavaszra elfogyott, az utolsó tíz meccséből csak kettőt nyert meg, így a tizedik helyen fejezte be a szezont. Ennek ellenére a szereplést sikerként könyvelték el, ami a Gironának tiszteletet és busás tévépénzt, Machínnak egy sevillai szerződést ért.

Kösz, UEFA A Sevilla, a Burnley, a Lipcse és az Atalanta a négy topliga 7. (illetve a Lipcse esetében a 6.) helyezettje már a héten kezd az EL-selejtezőjében. Hogy ezek a csapatok mit keresnek itt? Azzal, hogy az UEFA a négy topliga első négy helyezettjét automatikusan betolta a BL-főtáblára, az EL-ben a másik három indulóból csak kettőnek van helye az EL főtáblán, a harmadik (a "leggyengébb") megy selejtezni. Hát így esett be a Sevilla az Újpestnek. Az angol 7., a Burnley amúgy az Aberdeent kapta, na az lesz a csontzene.

Amúgy ha ebből a négy csapatból bármelyik megnyeri az EL-t, az azt jelenti, hogy 21 (!) meccset játszik ebben a sorozatban. Kösz, UEFA. A Sevilla, a Burnley, a Lipcse és az Atalanta a négy topliga 7. (illetve a Lipcse esetében a 6.) helyezettje már a héten kezd az EL-selejtezőjében. Hogy ezek a csapatok mit keresnek itt? Azzal, hogy az UEFA a négy topliga első négy helyezettjét automatikusan betolta a BL-főtáblára, az EL-ben a másik három indulóból csak kettőnek van helye az EL főtáblán, a harmadik (a "leggyengébb") megy selejtezni. Hát így esett be a Sevilla az Újpestnek. Az angol 7., a Burnley amúgy az Aberdeent kapta, na az lesz a csontzene.Amúgy ha ebből a négy csapatból bármelyik megnyeri az EL-t, az azt jelenti, hogy 21 (!) meccset játszik ebben a sorozatban. Kösz, UEFA.

Az ötszörös UEFA-kupa/Európa Liga-győztes Sevilla valószínűleg nem a legerősebb összeállításában fogadja majd az Újpestet, nem lenézésből, hanem, mert jó páran ott voltak az oroszországi világbajnokságon, így ők csak később kapcsolódnak be a felkészülésbe (pl Banega, N'Zonzi, Mercado, Kjaer). Az Újpest továbbjutása után az AS spanyol napilap arról írt, hogy a Sevillánál örülnek a magyar csapatnak, amely szakmailag (és az utazás szempontjából is) kedvezőbb ellenfélnek tűnik, mint az Neftci Baku. A párharc első meccsét jövő csütörtökön 21.45-től rendezik a Ramón Sánchez Pizjuán stadionban, a visszavágót egy héttel később játsszák Újpesten.