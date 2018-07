Megvannak a MOL Vidi FC lehetséges BL- és El-ellenfelei

A kolozsvári CFR vagy a svéd Malmö lesz a Vidi FC ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában, amennyiben a fehérvári együttes a második körben búcsúztatja a bolgár Ludogorec gárdáját. Ha nem, akkor az Európa-ligában a bosnyák Zrinjski vagy a málta Valletta jöhet.

Az európai szövetség (UEFA) nyoni székházában lebonyolított hétfői sorsoláson kiemeltként szerepelt a fehérvári klub. A selejtező harmadik fordulójának első összecsapását augusztus 7-én vagy 8-án, a visszavágót 14-én rendezik, a Vidi az első mérkőzésén idegenben léphet pályára. A csoportkörbe jutáshoz további egy fordulót kell sikerrel venni.

A fehérváriak a selejtező első fordulójában 3-2-es összesítéssel ejtették ki a luxemburgi Dudelange együttesét. Következő ellenfelük a Ludogorec lesz, a párharc első felvonásán, szerdán vendégként lép pályára a Vidi, a visszavágót jövő héten rendezik. Továbbjutás esetén következik a román-svéd párharc nyertese.

Bajnokok Ligája-párosítások, 3. selejtezőkör:

CFR Cluj (román)/Malmö (svéd) - Ludogorec Razgrad (bolgár)/Mol Vidi FC (magyar)

Celtic (skót)/Rosenborg (norvég) - AEK Athén (görög)

Salzburg (osztrák) - Shkëndija (macedón)/Sheriff (moldovai)

Crvena zvezda (szerb)/Suduva (litván) - Legia Warszawa (lengyel)/Spartak Trnava (szlovák)

Kukësi (albán)/Qarabag (azeri) - BATE Boriszov (fehérorosz)/HJK Helsinki (finn)

Asztana (kazah)/Midtjylland (dán) - Dinamo Zagreb (horvát)/Hapoel Beer-Seva (izraeli)

A nem bajnoki ág is tartogat ígéretes párharcokat:

Standard Liége (belga) - Ajax (holland)/Sturm Graz (osztrák)

Benfica (portugál) - Fenerbahçe (török)

Slavia Praha (cseh) - Dinamo Kijev (ukrán)

PAOK (görög)/FC Basel (svájci) - Szpartak Moszkva (orosz)

A kolozsvári CFR 2012 után tudott újra bajnoki címet nyerni. A román csapatnak nem kellett a BL-selejtezők előző körében pályára lépnie, viszont döntetlennel kezdte a román bajnokságot hétvégén. A csapatban játszik a magyar válogatott védője, Lang Ádám is, aki korábban a Vidiben is szerepelt.

A svéd Malmö az elmúlt öt évben négyszer lett svéd bajnok, 2016-ban és 2017-ben is megnyerte a trófeát, rekordbajnok hazájában, összesen 23 bajnoki címmel. A svédeknek német edzőjük van, Uwe Rösler idén vette át a csapatot, korábban volt például a Wigan és a Leeds United edzője is. Ebben az idényben annyira nem megy a Malmőnek, 15 forduló után csak hatodik a tabellán.

Sorsoltak az Európa-ligában is, ahol a Ludogorec-Vidi csata vesztesére a Zrinjski (bosnyák)/Valletta (máltai) párharc győztese vár majd.

Európa-liga-párosítások, 3. selejtezőkör:

Ludogorec Razgrad (bolgár)/Mol Vidi FC (magyar)–Zrinjski (bosnyák)/Valletta (máltai)

Legia Warszawa (lengyel)/Spartak Trnava (szlovák)–F91 Dudelange (luxemburgi)/Drita (koszovói)

Sutjeszka (montenegrói)/Alashkert (örmény)–CFR Cluj (román)/Malmö (svéd)

Olimpija Ljubljana (szlovén)/Crusaders (északír)–BATE Boriszov (fehérorosz)/HJK Helsinki (finn)

Shkëndija (macedón)/Sheriff (moldovai)–FC Santa Coloma (andorrai)/Valur Reykjavík (izlandi)

Cork City (ír)–Celtic (skót)/Rosenborg (norvég)

Spartaks Jurmala (lett)/La Fiorita (San Marinó-i)–Crvena zvezda (szerb)/Suduva (litván)

The New Saints (walesi)/Lincoln Red Imps (gibraltári)–Asztana (kazah)/Midtjylland (dán)

Dinamo Zagreb (horvát)/Hapoel Beer-Seva (izraeli)–APOEL (ciprusi)/FC Flora Tallinn (észt)

Torpedo Kutaiszi (grúz)/Víkingur Göta (feröeri)–Kukësi (albán)/Qarabag (azeri)