Cristiano Ronaldo nem pénzzabáló automata lesz Torinóban

Amikor a Juventusnál elkezdték tervezni Cristiano Ronaldo leigazolását, a futballpályán nyújtott teljesítménye mellett minden mást is számításba vettek. A portugál szupersztár amellett, hogy minden idők egyik legjobb focistája, egy önálló márka is, akiről (amiről) nem túlzás azt állítani, hogy a világ legismertebb sportolója. A Juve pedig hiába nyeri sorra az olasz bajnoki címeket, ha nemzetközi sikereket képtelen elérni, ráadásul az olasz foci visszaszorulása miatt gazdaságilag sem tudja tartani a lépést az európai topklubokkal. CR7 megszerzése azonban olyan távlatokat nyithat a csapat számára, amelyről még csak nem is álmodott a vezetőség. Ronaldo még 33 évesen is befektetésnek számít, mutatjuk, mit profitálhat belőle a Juventus és az egész Serie A.

A KPMG a világ egyik vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága. A cég sokat foglalkozik a futball és a gazdaság kölcsönhatásaival, így természetesen a Cristiano Ronaldo-üzlet is megmozgatta a fantáziájukat. Az elemzésükből kiderül, mit jelent a futballvilág, a Juventus, az olasz foci és Ronaldo számára az, hogy Madridból Torinóba költözött.

Egy önálló márka

Cristiano Ronaldo azon túl, hogy napjaink, vagy akár a történelem egyik legjobb focistája, a világ jelenlegi legismertebb sportolója/embere. Ezt nem mi találtuk ki, ma már számokkal is lehet mérni: 332 millió követője van a különböző közösségi felületeken (Facebook, Twitter, Instagram), ennél többet ezen a bolygón senki sem tud felmutatni. Nem véletlen, hogy ő a földkerekség legjobban kereső sportolója is, a 2017/18-as szezonban a nettó bevétele (tehát a fizetése, a bónuszok és a különböző reklám és szponzori pénzek összege) 92 millió euró, azaz majdnem 30 milliárd forint volt. Az arcával és a nevével gyakorlatilag bármit el lehet adni, a legnagyobb vállalatok sorban állnak azért, hogy szponzorálhassák, miközben vannak saját cégei is, például különböző illatszer, cipő-, és fehérneműmárka, szálloda, valamint egy múzeum is része a birodalmának. Ezek mellett pedig ott van az is, hogy egész jól focizik. A Juventus tehát nem sajnált érte kicsengetni összesen 117 millió eurót (100 a vételár, 5 megy a FIFÁ-nak és 12 CR ügynökének, Jorge Mendesnek), és mivel a klubelnök, Andrea Agnelli sem egy kezdő üzletember, biztosak lehetünk benne, hogy pontosan tudja, hogy fog megtérülni ez az óriási összeg.

Pedig ez „csak" a vételár, erre jön még a portugál zsebpénze is, ami négy évre összesen nettó 120 millió, ez mindenféle járulékkal együtt bruttósítva körülbelül 340 millió eurót jelent.

Hogy jön vissza a hatalmas befektetés?

Persze a Juventusra is vonatkozik a FIFA fair play-szabálya (ami miatt tavaly nyáron a PSG nem vette meg, csak kölcsönözte Kylian Mbappét), azaz valahogy – ha nem is teljesen – egyensúlyoznia kell a bevételi és a kiadási oldalt a klubnak. Igaz, a helyzet nem vészes, mivel a kitétel úgy szól, hogy a csapatok egymást követő három évi profitja nem eshet összesen -30 millió euró alá. A Juve a 2016/17-es évet +42-vel zárta, így valószínűleg megússza egy játékos eladásával. A lehetséges távozók között Gonzalo Higuaínt, Paul Dybalát, Miralem Pjanicsot, Mario Mandzukicot és Daniele Ruganit emlegetik.Bevételt tehát úgy is lehet termelni, hogy Agnelli túlad valakin, de biztosak lehetünk abban, hogy a torinói csapat kasszájába ezen kívül is ömleni fog a pénz, méghozzá több helyről is.

Az első biztos dolog a jegyárak megemelése lesz. Kézenfekvő, hiszen Ronaldo miatt még úgy is meg fog telni a stadion, ha 30%-kal több pénzt kérnek el a bérletekért. Plusz ugye a meccsnapi jegyek eladása, és már meg is van az évi 48-52 millió euró. Ehhez még jön a Bajnokok Ligája, ahol természetesen előre nem lehet megmondani, hogy meddig jut a Juventus, de mivel a sorozat Ronaldo saját játszótere, ezért tételezzük fel, hogy legalább az elődöntőig elmegy a csapat, ami még 11-15 millió eurót jelentene jövőre.

Persze a legtöbben nem élőben, hanem TV-ben fogják nézni a torinóiakat, és a közvetítési jog is pénzbe kerül, nem is kevésbe. A Sky és a Perform nagyjából 105-115 millió közötti összeget utal a klubnak, amennyiben bajnoki címet szerez (van arra esély, hogy nem?). A BL-ben ugyanekkora összeg folyna be az elődöntőkig, ami aztán egy esetleges végső győzelemmel 140-re is duzzadhat. Legjobb esetben (triplázás, klub-vb, UEFA Szuperkupa-győzelem) összesen 255 millió eurót nyerne a csapat csak a közvetítési jogokból.

CR hozza a pénzt - 1. rész

Eddig főleg a pályán nyújtott teljesítménnyel kapcsolatos nyereségről volt szó, de nézzük meg, mit hozhat Ronaldo puszta jelenléte a konyhára. A Juventusnak a reklámbevételek terén tetemes a lemaradása az európai topcsapatok mögött. Amíg a Real, a Barca, a Bayern és a Manchester United évi 300 millió eurót kaszál a mezeladásokkal, addig a Juventus 120-at. Az említett csapatok meze többet is ér: a Juventus összesen 40 milliót kap a gyártótól (Adidas) és a főszponzortól (Jeep), míg a United 156-ot. A KPMG számításai szerint az eladott pólókból egy-két szezon alatt több mint 100 milliós bevételtöbblet is összejöhet, bár még ők is alábecsülték azt az őrületet, ami Ronaldo átigazolása után kitört. Ezen felül CR nemcsak Olaszországban népszerű, hanem az egész világon, így Amerikában és Ázsiában is jelentősen megugrik majd a Juve-mezek kereslete.

Ez pedig újabb szponzorokat fog bevonzani, és akkor a már említett Jeeppel és az Adidasszal is újra lehet tárgyalni a feltételeket, immáron egy rendkívül előnyös alkupozícióból, csak azért, mert Ronaldo a Juventus játékosa. És biztosan lesznek olyan hipszterek, akik a szupersztár miatt lesznek Juve-drukkerek, de más játékos mezét fogják megvenni, mert a portugál „túl mainstream".

CR még mindig hozza a pénzt - 2. rész

Amikor megkezdődtek az átigazolási pletykák, a Juve értéke 666 millió euró körül mozgott. Ahogy erősödtek a híresztelések, úgy nőtt a csapat árfolyama is, sőt, szinte kilőtt a tőzsdén. A befektetők dörzsölték a tenyerüket, végül 898 milliónál tetőzött, aznap, amikor Ronaldo aláírt. Július 19-én 877 millóra tartották a klubot, ez elképesztő, 32%-os növekedés. Miközben a csapat egyetlen tétmeccset sem játszott.

CR továbbra is hozza a pénzt - 3. rész

Eljutottunk oda, amiben Ronaldónak nincs párja. Nemhogy a futballvilágban, de a világon. A közösségi média, az ott megjelenő hirdetési felület és a szurkolók elérése. Az a tézis, miszerint a szurkolók egyben vásárlók is, a mai világban hatványozottan érvényes, főleg, ha a világ legnagyobb bázisú emberéről van szó. A közösségi média ma már nemcsak egyszerű kommunikációs csatorna, hanem reklámeszköz.

Ronaldo önmagában egy márka, amely nagyobb, mint bármelyik csapat. Mondhatni, a kishal megette a nagyot. És hogy ebben milyen anyagi lehetőségek rejlenek? Képzeljük el, hogy vannak olyanok, akik 350 000 és 500 000 euró közötti összeget fizetnek Ronaldónak minden egyes Instagram posztjáért. Félelmetes összeg, de nem a semmire kapja. Az alábbi térképet vegyük szemügyre:

Látható, hogy mindössze két ország van, ahol a Realt többen követik Facebookon, mint CR-t: Spanyolországban (annyira nem meglepő) és Indonéziában. A Juve pedig csak Olaszországban versenyképes. Az egész amerikai kontinens és India is kiaknázatlan piac a torinóiak számára, egészen mostanáig. Július 5. és 17. között (10-én jelentették be hivatalosan az üzletet) a klub Twitter- és Instagram-követőinek száma 15% illetve 25%-kal megnőtt. És ez a szám nem fog megállni, ráadásul ennyivel többen válnak potenciális Juve-kütyü vásárlókká.

CR még másnak is hoz pénzt

Mint például a Serie A-nak. Az olasz elsőosztálynak éppen az előző kiírás végén járt le a szerződése a névadóval (TIM) és még nincs meg a következő. A Ronaldo körüli felhajtás minden bizonnyal alaposan felsrófolja az árat, ráadásul a liga a már fentebb tárgyalt közvetítési díjakból is szép summát szakít. És még a bajnokság jelentősen megcsorbult tekintélyének is jót tesz majd.

Végül pedig maga Ronaldo is jól jár majd, mert egyrészt rettenetesen jól fog keresni, másrészt adókedvezményt is kap azon bevételei után, amelyeket Olaszországon kívülről kap. Persze nem árt ebben a tekintetben átolvas(tat)nia az apróbetűs részt, nehogy úgy járjon, mint Madridban.

Összességében elmondhatjuk tehát, hogy a sportszakmai szempontokon kívül a Juvénak gazdaságilag is megérheti a Ronaldóba fektetett pénz. Kockázatos ugyan, a Napoli nem is vállalta be, de ugye anélkül nincs nyereség. Agnelliéken kívül örül a Serie A (kivéve a közvetlen riválisok), valamint maga a játékos is, mindenki boldog. Ezt persze két héttel a transzfer után nagyon könnyű kijelenteni, aztán meglátjuk, hogyan fog ez működni a valóságban. Az szinte biztos, hogy a világfutballban új fejezet kezdődött.