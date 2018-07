Kihagyja az El-meccset a Honvéd gólgyárosa

Supka Attila, a Budapest Honvéd vezetőedzője leszögezte, szeretnének továbbjutni a Progrés Niederkornnal szemben a labdarúgó Európa Liga-selejtező második fordulójából, de szerinte nem szabad lebecsülni a luxemburgi ellenfelet.

"Jó csapat, a két mérkőzés alapján megérdemelten jutott túl az esélyesebbnek tartott azeri Gabalán az előző fordulóban. Intenzív és agresszív futballt játszik. A továbbjutáshoz fegyelmezett játékra lesz szükség" - mondta a szerdai sajtótájékoztatóján a szakember, aki elárulta, a Niederkorn 2-0-ra megnyert azerbajdzsáni találkozóját videóról tekintette meg, míg az 1-0-ra elveszített luxemburgit egyik kollégája a helyszínen látta.

Supka kifejtette, felemás érzésekkel várja a csütörtöki első felvonást, mert bár együttese kifejezetten jól játszott az EL-selejtező első fordulójának hazai visszavágóján, amikor 4-0-ra felülmúlta a macedón Rabotnickit és a Haladás ellen 3-2-re megnyert bajnoki rajton is, komoly csatárgondokkal küzd, mivel a hétvégén megsérült Danilo nagy valószínűséggel nem játszhat.

Ez a csapat tavaly a Glasgow Rangers együttesét is elbúcsúztatta, és idén a Bajnokok Ligájában a Videoton ellenfele is megmutatta, hogy nem lehet félvállról venni a luxemburgi gárdákat" - mondta Gazdag Dániel, aki arról is beszélt, hogy a sikeres szezonkezdet után nagyon jó a hangulat az öltözőben.

A középpályás kifejtette, óvatosak lesznek, mert tisztelik az ellenfelet, de mindenképpen nyerni akarnak a Bozsik Stadionban. Hozzátette, ha kapott gól nélkül zárnák az első meccset, az nagyon jó előjel lenne az egy hét múlva esedékes visszavágóra.

"Egyelőre nem fáradt a csapat. Persze ha sokáig tartana a heti kétmeccses terhelés, az később okozhatna gondot, így sérüléseket vagy fáradtságot, de a szezon elején ez nem probléma" - mondta Gazdag.

A 22 éves játékos az MTI kérdésére úgy válaszolt, sokat jelent a csapat számára, hogy drukkerei visszatérhetnek a lelátóra az után, hogy az európai szövetség (UEFA) korábbi büntetése miatt tavaly a Hapoel Beer Sheva elleni BL-selejtezőn és múlt héten a Rabotnicki elleni visszavágón is csak a stadionon kívül szurkolhattak. Elmondása szerint akkor is hallották őket, de nagyon rossz volt nélkülük, most viszont ismét jól érzékelhetően támogathatják majd az együttest.

A Budapest Honvéd csütörtökön 19 órától játszik a Progrés Niederkornnal a Bozsik Stadionban.