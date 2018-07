A Stieberék ellen győztes gólt szerző csatáré az év gólöröme - videó

Az MLS legutóbbi fordulójában a Stieber Zoltánnal felálló DC United hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedett a New York Red Bullstól. A vendégek gólját Bradley Wright-Phillips szerezte, akinek ez volt a 100. MLS-találata, és gondoskodott is arról, hogy erről mindenki értesüljön. Az biztos, hogy ez az év egyik legkreatívabb gólöröme. Stieber egyébként kezdőként 67 percet játszott, Wayne Rooney-t pedig az 57.-ben cserélték be.