A Sevilla egy félidőt focizott, egyet bohóckodott az Újpest ellen

Az Újpest a Sevilla otthonában lépett pályára az Európa-liga második selejtezőkörének első meccsén. A spanyol sztárcsapat egy félidő alatt lerendezte a fontos kérdéseket, lőtt három gólt, az Újpest összehozott egy tizenegyest és egy piros lapot, a reális esélyeket tekintve sok eldöntetlen kérdés nem maradt a jövő heti visszavágó előtt, pláne, hogy a hosszabbításban is lőteek egyet a spanyolok.

Igazi sztárcsapat otthonában lépett pályára az Újpest az Európa-liga második selejtezőkörében. Az első meccsen a Sevilla volt a pályaválasztó, a félelmetes Ramón Sánchez Pizjuán Stadion ugyan nem telt meg teljesen, de ahhoz képest, hogy a spanyol csapatnak ez volt az első meccse ebben az idényben, nagyjából 30-35 ezer néző így is ott volt a helyszínen.

Ezen, az Újpest elleni meccsen mutatkozott be az andalúz csapat új edzője, Pablo Machín, aki csak a kispadra nevezte a világbajnokságot is megjárt játékosait, a dán Simon Kjaert és az argentin Éver Banegát, de a hazaiak kezdőjében így is olyan sztárok kaptak szerepet, mint Jesús Navas, Nolito vagy éppen Wissam Ben Yedder.

A meccs első perceiben nem tűnt megilletődöttnek az Újpest, de sok ideje nem maradt a liláknak felvenni a meccs ritmusát, ugyanis rögtön támadásba lendült a Sevilla. Az 5. percben egy szöglet után maradt üresen Nolito, aki végül a kapu fölé helyezett.

A 7. percben már nem volt szerencséje az Újpestnek, Mesa tökéletes indítása után Jesús Navas vette le a labdát, majd lőtt Pajovic kapujának jobb alsó sarkába.

A folytatásban párszor eljutott a spanyolok kapujáig az Újpest, Zsótér Donátnak volt egy lövése, de a nagyobb helyzetek az Újpest kapuja előtt adódtak. A 21. perc Ben Yedder fejesét védte Pajovic, majd nem sokkal később a francia lövését a gólvonalon blokkolta Pauljevic.

A spanyolok nem lankadtak, a kapuhoz szögezték az Újpestet, Pablo Sarabia lépett ki a 30. percben, Branko Pauljevic rántotta le, a Sevilla tizenegyest, a szerb pirosat kapott. A megítélt büntetőt Ben Yedder váltotta gólra.

A bekapott gól után Balázs Benjamin állt be Nagy Dániel helyére.

A Sevilla még ekkor sem állt le és az első félidőre el is döntötte a meccs, és minden bizonnyal a továbbjutás sorsát is. Egy sakk-mattra kijátszott akció végén talált be Sarabia is Navas zseniális átadása után.

A játék képe nem változott túl sokat a második félidőre, a Sevilla visszavett a tempóból, az Újpest pedig tíz emberrel viszonylag jól tartotta magát.

A Sevilla a félidő elején pár helyzetet kidolgozott, de a spanyolok már vagy sarkazgattak vagy kapu mellé céloztak.

A 69. percben Sarabia lőtt újabb gólt, de végül les miatt nem adták meg, majd le is cserélték a spanyolt, csakúgy, mint korábban Jesús Navast.

Az utolsó negyedórában még Arana ziccerét védte Pajovic, aki az Újpest legjobbja volt. Az utolsó tíz percben már nem erőltették meg magukat a spanyolok, ennek ellenére a hosszabbítás perceiben lőttek még egy gólt. Franco Vazquez szerzett még egy szép mozdulattal egy fejesgólt.

Eredmények:

Atalanta (olasz)-FK Szarajevó (bosnyák) 2-2 (2-0)

Partizan Beograd (szerb)-FK Trakai (litván) 1-0 (0-0)

FK Zeljeznicar Szarajevó (bosnyák)-Apollon Limasszol (ciprusi) 1-2 (0-1)

Aberdeen (skót)-Burnley (angol) 1-1 (1-0)

Dundalk (ír)-AEK Larnaca (ciprusi) 0-0

Hibernian (skót)-Aszterasz Tripolisz (görög) 3-2 (0-2)

NK Osijek (horvát)-Glasgow Rangers (skót) 0-1 (0-1)

Spartak Zlatibor Voda (szerb)-Sparta Praha (cseh) 2-0 (1-0)

FC DAC 1904 (szlovák)-Dinamo Minszk (fehérorosz) 1-3 (1-1)

Stjarnan (izlandi)-FC Köbenhavn (dán) 0-2 (0-0)

BUDAPEST HONVÉD-Progrés Niederkorn (luxemburgi) 1-0 (0-0)

Dinamo Breszt (fehérorosz)-Atromitosz (görög) 4-3 (2-0)

LASK Linz (osztrák)-Lilleström SK (norvég) 4-0 (2-0)

FC Nordsjaelland (dán)-AIK Solna (svéd) 1-0 (1-0)

B36 Tórshavn (feröeri)-Besiktas JK (török) 0-2 (0-2)

FC Santa Coloma (andorrai)-Valur Reykjavík (izlandi) 1-0 (0-0)

KRC Genk (belga)-Fola Esch (luxemburgi) 5-0 (4-0)

Górnik Zabrze (lengyel)-FK AS Trencín (szlovák) 0-1 (0-1)

Hajduk Split (horvát)-Slavia Szófia (bolgár) 1-0 (0-0)

Olimpija Ljubljana (szlovén)-Crusaders FC (északír) 5-1 (1-0)

Sutjeska Niksic (montenegrói)-Alashkert (örmény) 0-1 (0-1)

The New Saint (walesi)-Lincoln Red Imps FC (gibraltári) 2-1 (1-1)

St. Gallen (svájci)-Sarpsborg 08 (norvég) 2-1 (1-1)

APOEL (ciprusi)-Flora Tallinn (észt) 5-0 (2-0)

CSZKA Szófia (bolgár)-Admira Wacker Mödling (osztrák) 3-0 (3-0)

Djurgardens IF (svéd)-FK Mariupol (ukrán) 1-1 (0-1)

Makkabi Tel-Aviv (izraeli)-Radnicki Nis (szerb) 2-0 (0-0)

Molde FK (norvég)-KF Laci (albán) 3-0 (2-0)

VMFD Zalgiris (litván)-FC Vaduz (liechtensteini) 1-0 (0-0)

HSK Zrinjski Mostar (bosnyák)-Valletta FC (máltai) 1-1 (0-0)

SSA Jagiellonia Bialystok (lengyel)-Rio Ave FC (portugál) 1-0 (1-0)

Sahtyor Szoligorszk (fehérorosz)-Lech Poznan (lengyel) 1-1 (0-0)

Ventspils (lett)-Girondins Bordeaux (francia) 0-1 (0-1)

FC Viitorul Constanta (román)-Vitesse (holland) 2-2 (1-0)

Kajrat Almati (kazah)-AZ Alkmaar (holland) 2-0 (1-0)

Spartaks Jurmala (lett)-La Fiorita (San Marinó-i) 6-0 (3-0)

FK Tobol (kazah)-FC Pjunik (örmény) 2-1 (0-0)

Rudar Velenje (szlovén)-FCSB (román) 0-2 (0-1)

Balzan Youths FC (máltai)-Slovan Bratislava (szlovák) 2-1 (1-0)

SZK Csihura Szacshere (georgiai)-NK Maribor (szlovén) 0-0

Hapoel Haifa (izraeli)-FH Hafnarfjördur (izlandi) 1-1 (0-0)

Torpedo Kutaiszi (georgiai)-Vikingur Göta (feröeri) 3-0 (1-0)

F91 Dudelange (luxemburgi)-KF Drita (koszovói) 2-1 (0-1)

RB Leipzig (német)-BK Häcken (svéd) 4-0 (3-0)

FK Ufa (orosz)-NK Domzale (szlovén) 0-0