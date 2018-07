Természetesen mindig a Barcelonába vágyott a Roma elől elhappolt brazil

Úgy volt, hogy a Roma játékosa lesz, de az utolsó pillanatban lecsapott a Bordeaux braziljára a Barcelona. Az indulatok még nem csitulnak, de a játékos boldog.

Róma helyett Barcelona, de így van ez jól. Legalább is a brazil Malcom szerint, aki elmondása szerint mindig is az volt a cél, hogy a katalánok játékosa legyen. A 21 éves játékos már el is indult a csapattársak után Amerikába, majd Portlandben mutatják be a szurkolóknak.

A bocsánatkérést nem, Messit elfogadja a Roma a Barcelonától Nem csitulnak a kedélyek Malcom elrablása után.

"Mindig Barcelonába vágytam, mindvégig nyugodt maradtam, tudtam, hogy az ügynököm kézben tartja a dolgokat. Benne volt a pakliban, hogy a Barca játékosa legyek, ahol a világ legjobbjai szerepelnek.

Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Nem egyszerű a katalánokhoz igazolni, de mindent megteszek majd, hogy a csapatba kerüljek. Gyerekkori álmom vált ezzel valóra.

Neymar a példaképem, szeretnék olyan sikeres lenni, mint ő volt a Barcelonánál, de Ronaldinho is nagy kedvencem. Lionel Messi is egy igazi legenda, a világ legjobbja, remélem, sokat tanulhatok majd tőle. Várom, hogy egy csapatban szerepeljünk" - mondta Malcom.

És hogy mit kell róla tudni? Elmondása szerint a támadás a gyorsasága és a cselezés az erőssége, de szívesen kiveszi a részét a védekezésből is.