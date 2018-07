Arthur nagy gólt lőtt, de a Barca csak tizenegyesekkel verte a Spurst

A Manchester United és a Liverpool mellett a Manchester City a Bayern München, a Barcelona a Tottenham ellen lépett pályára az amerikai Bajnokok Tornája elnevezésű felkészülési tornán.

Az Barcelona első nyári felkészülési meccsén az újak közül ott volt a pályán Lenglet és Arthur is, aki Munir mellett csapata másik gólját szerezte az első félidőben. A második félidőre beállt az új brazil, Malcom is, de a Spurs Szon és Georges-Kévin N'Koudou góljaival egyenlített.

Jöhettek a tizenegyesek, amit 5-3-ra a Barcelona nyert meg:

A másik hajnali meccsen a Bayern München is 2-0-ra vezetett, de a Manchester City egyenlített, és fordítani is tudott. A németeknél Meritan Shabani és Arjen Robben volt eredményes. Az első félidőben még Bernardo Silva szépített, majd fordulás után Lukas Nmecha egyenlített, végül Bernardo a győztes gólt is megszerezte.