A Ferencváros egy félidő alatt eldöntötte az MTK elleni örökrangadót

A Ferencváros különösen az első félidőben mutatott lendületes és eredményes játékának köszönhetően 4-1-re legyőzte az újonc MTK-t a 213. örökrangadón. A zöld-fehérek ezzel először győztek idegenben 2018-ban, és két forduló után vezetik az OTP Bank Liga tabelláját.

A 213. örökrangadóra Feczkó Tamás az első fordulóban az Újpest ellen remekül játszó kezdő tizenegyet küldte hadba (soraikban az előző szezonban még a zöld-fehéreket erősítő Bognár Istvánnal és Pintér Ádámmal), míg Thomas Doll némi meglepetésre csak a padra ültette le a nagyszerű formában futballozó, a Diósgyőr ellen két góllal kezdő Varga Rolandot.

Az élvonalba egy szezon után visszajutó, és az első fordulóban az Újpest ellen kimondottan jó játékkal idegenben 2-0-s győzelmet arató MTK kezdte jobban a mérkőzést. Feczkó mester azonban nem sokáig lehetett nyugodt: bal hátvédjét, Deutsch Bencét már a negyedik percben elveszítette, egy rossz lépés után kellett lesántikálnia a pályáról a játékosnak.

A Ferencváros a tizedik percre érkezett meg a meccsbe, attól fogva többet pattogott a labda az MTK kapuja előtt, sőt, egy szöglet után Miha Blazic a keresztlécet találta telibe. A 15. percben pedig meg is szerezték a vezetést a vendégek: nem szélen bontották meg a kék-fehérek védelmét, hanem középen találtak utat, Lanzafame sarokkal adott passzát bűn lett volna, ha nem váltja gólra Bőle Lukács.

A félidő közepén elrendelt ivószünetig maradt a Fradi fölénye, komoly helyzetet nem tudtak ugyan kialakítani a vendégek, de letámadásukkal többször is megzavarták a bizonytalankodó MTK-védelmet. De nem csak ezzel lehetett megkavarni a hazaiak hátsó alakzatát: a 33. percben Blazic adott egy jó ötven méteres passzt Ivan Petrjaknak, amit az ukrán támadó szépen levett az álmélkodó védők között, majd Kicsak kapus lába között szépen a hálóba gurított.

A 24 éves csatárnak ez volt az első gólja a Ferencváros színeiben, de nem az utolsó! Alig öt perc telt el, amikor Lovrencsics Gergő ugratta ki a jobb összekötő helyén beinduló Petrjak pedig miután faképnél hagyta a védőket, kilőtte a hosszú (jobb) alsó sarkot – 0-3, eldőlni látszott a mérkőzés.

A félidő utolsó momentuma az MTK-é volt, Lencse László életteli lövését a léc alól tolta szögletre Dibusz Dénes. Feczkó Tamás törhette a fejét, hogy öntsön lelket az övéibe, Thomas Dollnak pedig azt kellett kitalálnia, kivel helyettesítse a félidő utolsó percében megsérülő Abraham Frimpongot. A ghánai védőnek egy talajfogás után ment ki a jobb válla. A német szakember végül meghúzta a váratlant: Varga Rolandot küldte be a sérült védő helyett, akinek a helyére Leandro lépett vissza.

A meccs ettől persze nem lett rosszabb! A 48. percben Böde Dániel talált lesről az MTK kapujába, amit a zöld-fehéreknek több mint egy év után vezető Kassai Viktor persze nem adott meg, majd Kanta József lőtt egy szabadrúgást 23 méterről kevéssel a jobb felső sarok mellé.

Az 59. percben már nem tévesztett célt a hazaiak csapatkapitánya, igaz ekkor már tizenegy méterről próbálkozhatott, miután Heister a tizenhatos vonalán lerántotta Katonát, Kassai Viktor pedig habozás nélkül meg is adta a jogosnak tűnő büntetőt.

Az MTK lendületbe jött a szépítő góltól, ha nem is szorította kapuja elé a Fradit, de lényegesen többet birtokolták a labdát, a zöld-fehérek pedig a felezővonalat is alig lépték át ekkor. A nyomást Farkas Balázs, majd Torghelle Sándor pályára küldésével igyekezett fokozni a hazai szakvezetés. Thomas Doll is érezte, hogy nem úgy muzsikál a csapata, mint az első félidőben, Böde Dániel helyett az izlandi Finnbogasont küldte pályára.

Az utolsó negyedórában az MTK mindent megtett, hogy még szorosabbá tegye a mérkőzést, a 85. percben Vass Patrik pörgetett a kapu fölé hét méterről, de a Ferencváros is kapcsolt, hogy nem szerencsés magukra húzniuk a kék-fehéreket, így ők is elkezdtek újra támad(gat)ni, és lehetőleg minél több időt tölteni a hazai térfélen. Ez olyan jól sikerült, hogy a 88. percben Heister látszólag vaktában előre lőtt labdájára Varga Roland rajtolt, majd egy pattanás után jobb külsővel átemelte Kicsakot – ez sem volt csúnya gól.

A Ferencváros 2018-ban először nyert mérkőzést idegenben, és jobb gólkülönbségével vezeti a tabellát a két forduló után szintén hibátlan, ezúttal a Kisvárdát 4-0-ra verő Honvéd előtt.