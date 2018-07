A labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójában az Európa-ligában is érdekelt Budapest Honvéd 4-0-ra legyőzte az újonc Kisvárdát. A 43. percben a kispestiek megpróbálkoztak egy trükkös szabadrúgás-figurával, aminek a kisvárdaiak be is dőltek. A pontot az i-re a brazil Danilo tehette volna fel, ha kilenc méterről sikerült volna gólt ollóznia.