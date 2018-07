Del Piero szerint Ronaldo érkezésével szintet lépett a Juventus

Alessandro Del Piero, a Juventus korábbi legendás támadója úgy gondolja, hogy Cristiano Ronaldo leigazolásával szintet lépett a torinói csapat, amely akár a Bajnokok Ligáját is megnyerheti az idei szezonban.

A torinói klub egyeduralkodó a Serie A-ban, ezt bizonyítja, hogy idén már sorozatban hetedszer nyerte meg a bajnokságot. Az európai kupaporondon azonban még várat magára az áttörés, igaz a Zebrák 2015-ben és 2017-ben is eljutottak a Bajnokok Ligája-döntőjébe.

Alessandro Del Piero szerint a Juventus azzal, hogy megvásárolta Cristiano Ronaldót, egyértelműen szintet lépett, és innentől kezdve a Bajnokok Ligája-trófea elhódítására kell koncentrálnia.