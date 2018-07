Mourinho játékosai lehangoló tempóban edzenek - videó

A Premier League nyitófordulójáig még szűk két hét hátra van, de a Manchester United szurkolók folyamatosan aggódnak csapatuk lehangoló teljesítménye miatt. A Vörös Ördögök a Club América és a San Jose Earthquakes elleni tengerentúli felkészülési meccsen is ikszeltek, majd a Nemzetközi Bajnokok Kupája elnevezésű felkészülési sorozatban is döntetlenezett az AC Milannal, végül egy négyest kapott a Liverpooltól. José Mourinho a felkészülési mérkőzések után már be is izzította a kifogásgenerátort, mivel nélkülöznie kellett legjobbjait. Arra viszont nem nagyon lehet mentsége, hogy a játékosai lehangoló tempóban edzenek.