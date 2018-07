Ősztől újra játszhat a 11-szer újraélesztett 17 éves focista

Hat hónappal az után, hogy a 17 esztendős Duhaj Ádám egy felkészülési mérkőzés vége előtt összeesett, és az élete egy hajszálon múlott, a dabasi focista hétfőn délután újra a csapattársaival együtt edzhetett, ráadásul még egy jó hírt is kapott a pályán Dr. Merkely Béla professzortól, a Semmelweis Egyetem rektorától, a városmajori klinika igazgatójától.

Megnyugtató eredmények

„Munkatársaimmal nemcsak azért jöttünk el Ádám edzésére, hogy az edzőivel és a csapattársaival, valamint Kőszegi Zoltán polgármester úrral együtt örvendezzünk a visszatérésének, hanem azzal a céllal is, hogy mobil eszközeinkkel méréseket végezzünk el rajta – nyilatkozta Merkely professzor az SzPress Hírszolgálat Dabasra ellátogató munkatársának. – Miután a szív MR- és a szív CT vizsgálatok teljes mértékben megnyugtató eredményt mutattak, örömmel közölhettem a fiúval, hogy a terhelést fokozatosan emelve folytathatja az edzéseket. Mostantól már abban is reménykedhet, hogy az őszi mérkőzéseken újra a csapata rendelkezésére állhat. Addig is folyamatosan rajta tartjuk a szemünket, a pályán elvégzett mérések, valamint a klinikai terheléses vizsgálatok erősíthetik meg az optimizmusunkat."

A sportban jártas és amatőrként maga is sportoló orvosprofesszor – aki tavaly a budapesti FINA vizes világbajnokság orvosegészségügyi csapatát vezette – emlékeztetett arra, hogy Ádámot a januári szívrohama után 11 alkalommal élesztették újra, a klinikai halál állapotából viszont véglegesen a városmajori klinikán hozták vissza. Életmentő műtétet hajtottak végre rajta, ekkor derült fény arra, hogy vele született koszorúér rendellenesség miatt volt többször is rosszul, ez volt a súlyos szívroham kiváltó oka.„Minden jel arra mutat, hogy hamarosan magam adhatom meg Ádámnak a sportorvosi engedélyt – folytatta a neves szívgyógyász. – Azt tanácsoltam a velünk együttműködő dabasi edzőknek, hogy aerob, azaz kezdetben alacsonyabb intenzitású és kevésbé megerőltető gyakorlatokkal hozzák fel az állóképességét, aztán következhet az anaerob terhelés, amikor a tempó fokozódik, egészen az oxigénhiányos teljesítésig" – hangsúlyozta a professzor.

Nem ront ajtóstul a házba

A „gyógyult beteg", azaz Duhaj Ádám mindehhez annyit fűzött hozzá, hogy már régen nem szúr a szíve, újra élvezi a mozgás örömét, de tudja, hogy nem ronthat ajtóstul a házba. Fokozatosan növeli a napi futóadagját, egyelőre nem próbál versenyre kelni a csapattársaival, de bízik abban, hogy rövidesen állhatja a versenyt velük.