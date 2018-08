El: Vida gólja ellenére kiesett a Dunaszerdahely

A DAC kettős vereséggel búcsúzott a labdarúgó Európa-liga-selejtező második fordulójában, miután a hazai 3-1-es vereséget követően csütörtökön 4-1-re kikapott a Dinamo Minszk vendégeként.

A dunaszerdahelyi együttesben mindhárom magyar játékos kezdőként kapott szerepet: Vida Kristopher szerezte csapata szépítő gólját, a 73. percben, Kalmár Zsolt sárga lapot kapott, s Vida Máté is végigjátszotta az összecsapást.

A RB Leipzig Gulácsi Péter, míg az APOEL Sallai Roland nélkül harcolta ki a továbbjutást, míg Gyurcsó Ádám kezdőként 65 percet játszott a Hajduk Splitben, amely szintén a következő fordulóba jutott.

A skót Hibernian továbbjutott a labdarúgó Európa Liga-selejtező második fordulójából, miután a hazai 3-2-es sikerét követően 1-1-es döntetlent játszott a görög Aszterasz Tripolisz vendégeként. A Hibernian kapuját végig Bogdán Ádám védte.

A Slovan Bratislava Holman Dávid nélkül harcolta ki a továbbjutást, míg a görög Atromitosz a kapus Megyeri Balázzsal a kispadon kapott ki, s ezzel búcsúzott.

Európa Liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó:

Alashkert (örmény)-Sutjeska Niksic (montenegrói) 0-0

Tj.:: az Alashkert, 1-0-s összesítéssel.

KF Laci (albán)-Molde FK (norvég) 0-2 (0-2)

Tj.: a Molde kettős győzelemmel, 5-0-s összesítéssel.

AEK Larnaca (ciprusi)-Dundalk (ír) 4-0 (3-0)

Tj.: az AEK Larnaca, 4-0-s összesítéssel.

FK AS Trencín (szlovák)-Górnik Zabrze (lengyel) 4-1 (2-0)

Tj.: a Trencín kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel.

Dinamo Minszk (fehérorosz)-FC DAC 1904 (szlovák) 4-1 (1-0)

Tj.: a Dinamo Minszk kettős győzelemmel, 7-2-es összesítéssel.

Flora Tallinn (észt)-APOEL (ciprusi) 2-0 (2-0)

Tj.: az APOEL, 5-2-es összesítéssel.

Slavia Szófia (bolgár)-Hajduk Split (horvát) 2-3 (1-1)

Tj.: a Hajduk Split kettős győzelemmel, 4-2-es összesítéssel.

FK Trakai (litván)-Partizan Beograd (szerb) 1-1 (1-1)

Tj.: a Partizan, 2-1-es összesítéssel.

Valletta FC (máltai)-HSK Zrinjski Mostar (bosnyák) 1-2 (0-1)

Tj.: a Zrinjski Mostar, 3-2-es összesítéssel.

BK Häcken (svéd)-RB Leipzig (német) 1-1 (0-0)

Tj.: a Leipzig, 5-1-es összesítéssel.

Lilleström SK (norvég)-LASK Linz (osztrák) 1-2 (0-1)

Tj.: a LASK Linz kettős győzelemmel, 6-1-es összesítéssel.

Admira Wacker Mödling (osztrák)-CSZKA Szófia (bolgár) 1-3 (0-1)

Továbbjutott: a CSZKA Szófia kettős győzelemmel, 6-1-es összesítéssel.

AIK Solna (svéd)-FC Nordsjaelland (dán) 0-1 (0-1)

Tj.: a Nordsjaelland kettős győzelemmel, 2-0-s összesítéssel.

Apollon Limasszol (ciprusi)-FK Zeljeznicar Szarajevó (bosnyák) 3-1 (1-1)

Tj.: az Apollon Limasszol kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel.

Lincoln Red Imps FC (gibraltári)-The New Saint (walesi) 1-1 (1-0)

Tj.: a The New Saint, 3-2-es összesítéssel.

FK Mariupol (ukrán)-Djurgardens IF (svéd) 2-1 (0-0, 1-1, 2-1) - hosszabbítás után

Tj.: a Mariupol hosszabbítás után, 3-2-es összesítéssel.

Sparta Praha (cseh)-Spartak Zlatibor Voda (szerb) 2-1 (1-0)

Tj.: a Spartak Zlatibor Voda, 3-2-es összesítéssel.

FC Vaduz (liechtensteini)-VMFD Zalgiris (litván) 1-1 (1-0)

Tj.: a Zalgiris, 2-1-es összesítéssel.

Atromitosz (görög)-Dinamo Breszt (fehérorosz) 1-1 (0-0)

Tj.: a Dinamo Breszt, 5-4-es össszesítéssel.

Slovan Bratislava (szlovák)-Balzan Youths FC (máltai) 3-1 (1-0)

Tj.: a Slovan Bratislava, 4-3-as összesítéssel.

Aszterasz Tripolisz (görög)-Hibernian (skót) 1-1 (0-1)

Tj.: a Hibernian, 4-3-as összesítéssel.

Besiktas JK (török)-B36 Tórshavn (feröeri) 6-0 (2-0)

Tj.: a Besiktas kettős győzelemmel, 8-0-s összesítéssel.

FC Köbenhavn (dán)-Stjarnan (izlandi) 5-0 (3-0)

Tj.: a Köbenhavn kettős győzelemmel, 7-0-s összesítéssel.

Vikingur Göta (feröeri)-Torpedo Kutaiszi (georgiai) 0-4 (0-2)

Tj.: a Torpedo kettős győzelemmel, 7-0-s összesítéssel.

Vitesse (holland)-FC Viitorul Constanta (román) 3-1 (1-0)

Tj.: a Vitesse, 5-3-as összesítéssel.

NK Maribor (szlovén)-SZK Csihura Szacshere (georgiai) 2-0 (0-0)

Tj.: a Maribor, 2-0-s összesítéssel.

FK Szarajevó (bosnyák)-Atalanta (olasz) 0-8 (0-5)

Tj.: az Atalanta, 10-2-es összesítéssel.

NK Domzale (szlovén)-FK Ufa (orosz) 1-1 (0-0)

Tj.: az FK UFA 1-1-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal.

FCSB (román)-Rudar Velenje (szlovén) 4-0 (1-0)

Tj.: az FCSB kettős győzelemmel, 6-0-s összesítéssel.