A BL-mesét a MOL Vidi írta, a Ludogorec-sztárok az ajtókat csapkodták

A MOL Vidi FC a Bajnokok Ligája második selejtezőkörének visszavágóján a bolgár Ludogorec ellen lépett pályára. A fehérvári csapat egy idegenbeli, gólnélküli döntetlen után a Pancho Arénában fogadta ellenfelét, amely 2014-ben és 2016-ban a BL, míg tavaly az EL főtábláján szerepelt. A fehérváriak taktikus játékkal rukkoltak elő, borítva a papírformát 1-0-ra nyertek és még ez az eredmény a vendégekre tekintve lett végül hízelgő.

„Nem akarunk állva meghalni, tovább akarunk jutni, ehhez pedig stabilnak kell lennünk védekezésben" - fogalmazott Marko Nikolic, a Vidi FC vezetőedzője még a meccs előtt. A szerb szakvezető hangsúlyozta, hogy nekironthatnának az ellenfélnek, de akkor feltehetően kapnának két-három gólt, ami után nem lenne kérdéses a továbbjutás. Mindenki emlékezett még az egy évvel ezelőtti Partizan Belgrád elleni Európa Liga Play Off-csatára, amelyben az idegenbeli 0-0-t követően a szerbek négyet lőttek Felcsúton.

Nos, a Vidi valóban nem rontott neki ellenfelének, a 30-40 bolgár szurkoló magabiztosan énekelt, miközben a zöldmezes vendégek ott folytatták, ahol egy hete abbahagyták: birtokolták a labdát, de sokra nem mentek vele.

Az első hazai hangorkánra a 10. percig kellett várni, ekkor Kovács István vitte kapura a labdát, de kapu fölé célzott.

Később Marcelinho fetrengése után ugrott mindenki talpra. A brazil kapott egy talpast, de kicsit túlzásba vitte a hempergést, kapott is pár Neymar kiabálást a nézőktől.

Az első félidő fontos eseménye volt Vura sárga lapja, amikor nem állt a megfelelő távolságra egy magyar szabadrúgás előtt, ugyanis a 40. percben műesésért kapott még egyet – pedig azért nem teljesen magától esett földre a holland játékos.A Vidi megérezte emberelőnyben, hogy megrogyott az ellenfél, és akcióba lendült. Előbb Nego lövését védte remekül lábbal Renan, a bolgárok kapusa, majd a szöglet után Stopira földre fejelt labdájánál is a helyén volt, de a következő Huszti-szögletnél már verve volt. Stopira fejelt középre, Hadzic pedig közelről a kapuba fejelte a Vidi vezető és végül továbbjutást érő gólját.

A második félidőben azt játszotta a Vidi, amit kell, hagyta, de nem túlságosan adta át a teret az ellenfélnek és gyors kontrákkal megpróbálta lezárni a párharcot, a végső ütést azonban nem sikerült bevinni, pedig Huszti Szabolcsnak és Kovácsnak is akadt helyzete, nem sokkal később Huszti ziccerét is védte a brazil Renan.

Az utolsó tíz percben kissé magára húzta ellenfelét a Vidi, egy beívelés után a lécet is eltalálták a bolgárok, de az utolsó percekben a Vidi akarata érvényesült, tartották a labdát az ellenfél térfelén is, sőt Negónak volt még egy ziccere is. Végül elszórakozta a helyzetet, de ezúttal még ez is belefért.

A bolgárok finoman szólva sem fogadták jól a kiesést, a brazilokkal teletűzdelt csapat ugyanis jóval esélyesebbnek számított. A lefújás után az egyik játékos, a magyarok edzőjét, Marko Nikolicot lökdöste, úgy kellett elterelni a bolgárokat a lefújás után, majd az öltözőfolyosó is zengett, a vendégek csapkodták mérgükben az ajtót.

Természetesen mindenki tudja, mi volt a gondjuk, a győztes gólt szerző Hadzic is elmondta, Európa szerte mindenki azt várta, még az idegenbeli 0-0 után is, hogy a Ludogorec akár négy-öt gólt is lő majd a visszavágón, de szerencsére nem így történt.

Nagyon fontos volt a gólom, örülök neki, hogy az én találatommal sikerült továbbjutni, így pedig még jobb érzés, hogy nem mi voltunk az esélyesek. Megyünk tovább, az álmunk még messze van" – mondta Hadzic.

Marko Nikolic meccs után nyilatkozata is erre rímel, feltette a költői kérdést, miért ne álmodhatna tovább a csapata?

„Nagyon büszke vagyok arra, amit ma megtettünk. Az már biztos, hogy még minimum négy mérkőzést vívhatunk a nemzetközi kupákban.

A földön kell maradnunk, a legnehezebb az lesz, hogy frissek maradjanak a játékosok. Nem egyszerű két-három naponta csúcsformában játszani, éjjelente hazaérni. A Malmö elleni meccs már kedden lesz, komoly tempót kell diktálni a csapatnak.

Gratulálok a játékosoknak, mert már a kiállításig is fantasztikusan játszottunk, fegyelmezetten, ahogy szerettem volna, és hatalmas tett, hogy sokkal veszélyesebbek voltunk, mint a Ludogorec. Újabb nagyon nehéz meccsek várnak ránk, de álmodnunk tovább, és ebben senki nem állíthat meg minket."

Kovács Istvánt lecserélésekor állva tapsolta a közönség, többen is megjegyezték, hogy Vidi-mezben még nem láttak ilyen jó teljesítményt Kiskokótól.

„Azért hat éve, a Debrecen ellen is volt egy elég jó meccsem, de a viccet félretéve, ilyen fontos meccsen még nem ment ilyen jól a játék. Tavaly, a Bordeaux elleni sikernél nem lehettem ott, de azt mondom, ez a siker még annál is fényesebb, mert akkor az ellenfél éppen csak beesett a strandról. A Ludogorec egy nagyon jó csapat és az első meccsen pár periódustól eltekintve, végig kézben tartottuk a párharc alakulását. Sok kritikát kaptunk az első meccs után, de kitartottunk az elképzeléseink mellett, ez a továbbjutás Marko Nikolics és a szakmai stáb érdeme. Sokat videóztunk, készültünk a kontrákra, meg lett az eredménye. A bolgárok végig nagyon feszültek voltak, talán azért is, mert túl sok volt a brazil a pályán, ők pedig nem feltétlenül szeretik a kemény, férfias küzdelmet. Egyénileg lehet, hogy jobb játékosokból áll a Ludogorec, de a továbbjutást nem kell megmagyarázni."

Szóba került az is, hogy ebben a Videotonban rendszeresen hat-hét magyar játékos van a kezdőben, és a válogatottság mellett sem mehettünk el szó nélkül.

„Valóban sok a magyar most a csapatban, több mint mondjuk a Paulo Sousa-féle csapatban, de akkor és most is a keret érte el a sikereket. Ami a válogatottságot illeti, nem ezzel kelek és fekszem, de örülök, ha fel tudom hívni magamra a kapitány figyelmét" – zárta Kovács István.

A középpályán hatalmasat dolgozó Varga József szerint lebecsülte a Vidit a Ludogorec.

Az első meccs után lebecsült minket kicsit a Ludogorec, de nagyon jól felkészültünk belőlük, tudtuk, mit kell tennünk, hogy eredményesek lehessünk. Nem véletlen az sem, hogy elveszítették a fejüket. A kiállítás után már minden nekünk kedvezett, a gól után azt játszottuk, amit ilyenkor kell, de még így is mi alakítottunk ki több helyzetet. Egy ilyen csapat ellen nagyon kell figyelni, de így is ziccereink voltak. Tudtuk, hogy agresszív játék kell ellenük, nem szabadott hagyni, hogy felgyorsuljanak.

A pontrúgásokra nagyon készültünk, sokat gyakoroltuk és ennek meg is lett az eredménye. Jól fejelő játékosaink vannak, ezt a mai fociban pedig ki kell használni.

Ha így tudunk játszani egy ilyen csapat ellen, akkor a következő körben is lehet keresnivalónk, de persze nem értékeljük túl ezt a sikert, csak egy részfeladaton vagyunk túl.

Mi is érezzük, hogy jobban fekszik nekünk, ha eséytelenek vagyunk, nem tudom, ennek mi az oka, de tény, hogy a Bordeaux-t is ugyanígy ütöttük ki tavaly. A következő ellenfél, a Malmö szerintem jobb csapat, mint a Ludogorec, egyénileg talán jobbak a bolgárok, de a svédek nagyon egységesek" - mondta Varga József, aki hasonlóan kemény párharcra számít.

A MOL Vidi FC a harmadik selejtezőkörben a svéd Malmö csapatával találkozik majd, ha továbbjut, még egy kört kell mennie a Bajnokok Ligája főtáblájáért, ha kiesik, akkor az Európa Liga playoffkörébe kerül majd. Az első meccs kedden, Malmőben lesz majd. A Malmö ebben a körben a Kolozsvárt ejtette ki, idegenben 1-0-ra nyert, majd a svédországi visszavágón elég volt számára az 1-1-es döntetlen is.