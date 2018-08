Ronaldo debütálása máris csodát tett Veronában

Cristiano Ronaldo augusztus 18-án Veronában, a Chievo ellen mutatkozhat be a Serie A-ban, és a városban máris kitört a régen látott őrület.

Ha Massimiliano Allegri is úgy akarja, akkor két hét múlva, augusztus 18-án, szombaton Veronában a Serie A 1. fordulójában tétmérkőzésen is bemutatkozhat a Juventus színeiben. Az várható volt, hogy Ronaldo érkezése felpezsdíti az olasz bajnokságot, és nem is kellett csalódniuk, akik erre számítottak.

A Corriere di Verona írása szerint kevesebb, mint 24 óra alatt az összes jegy elkelt, azaz telt ház, 31 ezer hazai szurkoló (plusz a Juvét elkísérő vendégek) várja majd a Stadio Bentegodiban, hogy Cristiano Ronaldo pályára lépjen.

Az 1963-ban átadott, majd az 1990-es világbajnokságra felújított stadion régen látott már telt házat, még a Hellas–Chievo derbiken is bőven voltak mindig üres székek.