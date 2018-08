Nem számítottunk arra, hogy ekkora vehemenciával támadják a 2Rule márkát

A labdarúgó NB I három csapata, a Puskás Akadémia, a Haladás és a DVTK is 2Rule mezben lép pályára, miközben a gyártó cég további sportszövetségekkel áll kapcsolatban. Kővári Ágnes vezérigazgató a termék megszületéséről, a közelmúlt sajtótámadásairól is nyilatkozott az Origónak.

Mikor és hogyan fogant meg az az ötlet, hogy el kellene indítani a magyar sportmezek gyártását?

Több mint két éve, 2016 elején. Hosszú éveken át magyar sportcsapatokkal dolgoztam, sportszereket forgalmaztam számukra, így kapcsolatban voltam a nagy nemzetközi sportszergyártókkal.

Azt tapasztaltam, hogy ezektől az óriásoktól Magyarország nem mindig azt kapja, amit szeretne, vagy amit megérdemelnénk.

Tehát arról van szó, hogy mi gyengébb minőségű sportmezeket kaptunk?

Nem a mezek minőségéről van szó, ezek nem gyengébb minőségűek, mint amit a németek, vagy az osztrákok kapnak, de Magyarország a multi sportszergyártók számára pusztán kerekítési tényező. A minőségen túl is vannak szempontok. A magyar sportolók sokszor egy-egy külföldi ország csapatának tervezett szerelést kaptak, csak éppen más színben. És nemcsak arról van szó, hogy miben játszik egy-egy válogatott, hanem arról is, hogy miért nem figyeltek a szurkolókra, miért nem jutott nekik saját kollekció, kifizethető áron. Nem árulok el nagy titkot, hogy az akkori szövetségi kapitányunk - jól ismerve, hogy megy ez Németországban - furcsállta leginkább a helyzetet.

Ez volt az a pont, amikor elhatároztam, hogy a nagy nemzetközi cégek helyett megcsináljuk mi, magunk. Természetesen ekkor még nem gondoltam arra, hogy mindezt itthon gyártsuk, csak azt szerettem volna, hogy a magyar sportolók a számukra készült egyedi kollekcióban képviselhessék a hazájukat.

Magyarország őrületes mennyiségű pénzt önt a nagy külföldi gyártók kasszájába – ennek legalább egy részét érdemes volna itthon tartani. Az ötletet hosszas előkészületek, sportvezetőkkel, szakértőkkel folytatott beszéltetések követték, és az ekkor kapott impulzusok és bátorítások kapcsán lettünk egyre maximalistábbak a csapatommal. Már nem akartunk megelégedni a szomszédos országok által bejárt könnyebb úttal, a „co-brandinggel”, hanem egyedi, magyar designerek által megálmodott kollekcióban gondolkodtunk, ráadásul magyar munkahelyteremtéssel.

Jelenleg három NB I-es labdarúgócsapat játszik a 2Rule mezben, a Puskás Akadémia, a Haladás és a DVTK. Hogyan sikerült elérni azt, hogy például a miskolci csapat váltson, és a 2rule-t viselje?

Hat éve vagyok munkakapcsolatban a DVTK csapatával. Nagyon sokat küzdöttünk együtt is és én is azért, hogy egyedi mezük legyen.

Hol német, hol cseh, hol olasz vezetőket kellett meggyőznünk, hogy a Diósgyőr tradicionális klubként önálló kollekciót érdemel. Nem sikerült, pedig nem az a típus vagyok, aki hamar feladja.

Az utolsó pillanatig, az NB I nyitányáig dolgoztunk a megjelenésükön. Mindennek stimmelnie kellett, picit ki is futottunk az időből. A hagyományaikhoz igazodó, versenyképes, árszínvonalban megfelelő terméket szerettünk volna kínálni nekik.

A megjelent hírekkel ellentétben nem telefonált senki Diósgyőrbe, hogy megkönnyítsék a dolgunkat. Becsülendő, korszakindító lépés volt a döntésük, nem lehetett a várakozásaikat alulteljesíteni.

A felcsúti Puskás Akadémia csapatával könnyebb volt megállapodni?

Más szempontokat kellett figyelembe vennünk, sok igénnyel kellett a tervezőknek, majd a gyártásnak megbirkóznia. A Puskás Akadémia az innovációban, a hazai gyártásban segít nekünk. Rajtuk próbáljuk ki az újdonságokat, az összes olyan fejlesztést, amelyet később máshol alkalmazhatunk.

Mészáros Lőrinc, a Puskás Akadémia elnöke, mielőtt igent mondott arra, hogy pénzügyi befektetőként beszáll a vállalkozásba, egy éven keresztül figyelte a tevékenységünket, hallgatta meg a terveinket.

Megmutattuk neki, hogy a magyar sport mennyire kiszolgáltatott a külföldi sportszergyártóknak, nekünk pedig új ötleteink voltak.

Hol tart most ez a projekt?

Nagyon az elején járunk még, most a termékek nagyjából harmada készül itthon, és középtávon gondolom, hogy ez az arány 90 százalékra növelhető. A márka nevének bevezetése jól, vagy ha viccelni szeretnék, túl jól sikerült. A rengeteg támadás mellett nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. Ez azt jelenti, hogy van helyünk a piacon.

Az elmúlt időszakban melyek voltak azok a nehézségek, amelyekre egyáltalán nem számított?

Senki nem gondolta volna, hogy a 2Rule bevezetése ekkora vihart kavar majd. Én csendes építkezésre gondoltam, ehhez képest most olyan dolgokkal foglalkozunk, hogy hogyan védjük meg az informatikai rendszerünket. Mezek gyártása mellett biztonságos tűzfalépítéssel és ennek nyomán rendőrségi feljelentésekkel foglalkozunk.

Pedig mi csak ugyanazt tesszük, amely a környező országok mindegyikében működik.

Nem tudom elképzelni, hogy Lengyelországban bárki azért támadna meg egy vállalkozást, mert a lengyeleknek szeretne valamit létrehozni. Mi itt szeretnénk adót fizetni, itt szeretnénk munkahelyeket teremteni. Ha csak egyetlen embernek adunk munkát, már megérte az egész. És már most több száz potenciális munkavállalóról beszélhetünk és a vidéki vállalkozások bevonásáról.

Hol készülnek a 2Rule mezek?

Az alapanyagot Kínából, Törökországból és Olaszországból hozzuk. Pontosan ugyanúgy, mint ahogyan azt a nagy brandek teszik. Azonban az, hogy az alapanyag Kínából érkezik, nem azt jelenti, hogy maga a termék kínai lesz. Egész egyszerűen nincs itthon megfelelő alapanyag, a textilgyártás megszűnt Magyarországon. A kínai vagy olasz anyag a mi igényeinkre szabva érkezik meg, és az általunk tervezett színösszeállítások szerint festik.

Így tudunk egyedit gyártani csapatoknak, nem a más országoknak rendelt színek és minták kerülnek a magyar mezekre.

Az szerettük volna, ha az alapanyagok jelentős részét Magyarországon dolgoznánk fel, aztán rájöttünk, hogy ez azonnal nem fog működni. Rengeteg megkeresést kaptunk, most az a feladatunk, hogy megtaláljuk az optimális működési folyamatokat és hatékonyan építsük be tudásukat, kapacitásukat.

A mezek gyártásának mely folyamatai zajlanak Magyarországon?

A tervezés, technikai kivitelezés teljesen, a varrás és a szabás nagy részben. Aztán pedig a brand építése és a csomagolás. Bizonyos sportágakban a nyersanyag egy része itthon kapja meg a színeket. Szeretném megemlíteni a varrodáinkat is, azt a kitartó munkát, amellyel segítették kialakítani, megvalósítani az elképzeléseinket és kiálltak mellettünk. Büszkén mondom, hogy egy szegedi varroda évek óta a legnagyobb márkáknak gyárt olyan techológiával, amely világszinten kiemelkedő. Most már a Magyar Sportmárka Zrt. is szerződött velük, 250 varrónő segít megvalósítani az álmainkat. Olyan techológiai fejlesztés van a birtokukban, melyet a Szegedi Tudományegyetemmel közösen fejlesztettek ki, amellyel lekörözhetjük a nagy márkák techológiáit.

A gyártásukat fejkamerával közvetítik a megrendelőknek, és minden legyártott termékről online információkat adnak a megrendelőnek. Ilyet egyetlen külföldi varrodában sem láttam. Négy másik varrodával is van már aláírt szerződésünk: Kecskeméten, Bátonyterenyén, Budapesten, és a szombathelyi Styl Ruhagyárral.

A Magyar Labdarúgó Szövetségnek és a Magyar Olimpiai Bizottságnak is több évre szóló szerződése van nagy nemzetközi gyártókkal. A két testülettel tárgyaltak már?

Az biztos, hogy a 2020-as tokiói nyári olimpián és paralimpián a magyar csapat nem 2Rule kollekcióban szerepel majd – ezt csak azért szeretném mondani, mert már erről is cikkeztek.

Nagyon nagy megtiszteltetés volna, ha a 2Rule ilyen lehetőséget kapna, de erre még nem állunk készen. Majd a tokiói olimpia és paralimpia után megvizsgáljuk, hogy képes-e a márka egy ekkora feladat végrehajtására. Ami az MLSZ-t illeti, nem kerestük meg őket és ők sem bennünket. Ők hosszabb távra kötelezték el magukat egy világcég mellett.

A Hertha Berlin magyar edzőjét, Dárdai Pált hogyan sikerült az ügy és a termék mellé állítani?

Úgy, hogy Dárdai Pál és családja Magyarország-párti emberek. A szó legszebb és legnemesebb értelmében. Annak ellenére, hogy évek óta Németországban élnek, Dárdait nem kellett sokáig győzködnöm. 14 éve ismer, tudja, hogy lelkiismeretesen végzem el a rám bízott feladatokat. Két beszélgetés után igent mondott.

A logisztikai oldal volt nehezebb, de ebben Dárdai Mónika, Pali felesége segített minket.

Mondanom sem kell, sokan figyelmezették arra, hogy Dárdai ne adja a nevét a 2Rule márkához. Ezúton is köszönöm neki, hogy kiállt mellettünk. Az újságcikkek soha nem tántorították el, sőt, a támadások miatt még jobban szurkol nekünk, tanácsaival lát el bennünket.

A labdarúgáson kívül mi van még a zsákjukban?

Mivel a labdarúgó szezon indult el a leghamarabb, tényleg a futballal kötöttek össze bennünket, pedig nem ez volt a tervünk. Kosárlabdában, kézilabdában, vívásban is szeretnénk bemutatkozni. A Vasas SC is minket választott, így az összes szakosztálya számára fogunk termékeket gyártani. Amikor a kosárlabdát, vagy a kézilabdát említem, ne a szövetségekre gondoljanak, csapatokról van szó. A veszprémi kosárlabdacsapat, a ceglédi, vagy egri kézilabdázók is 2Rule mezben játszanak hamarosan.

Ami a sportszövetségeket illeti, öttel tárgyalunk és néggyel közel állunk a megegyezéshez, a vívókkal pedig már aláírt szerződésünk van. Mindenki olyan egyedi mezt, melegítőt szeretne, amely rájuk szabva, sportág-specifikusan készül. Ám a kivitelezés időbe telik.

Mikor találkozhat a közönség a honlapjukkal? Mikor lesz a 2Rule termékeknek márkaboltja?

A weboldalunk létezik, alapinformációkat tartalmaz csak a cégünkről, mert valójában egy webshop, ez utóbbi azonban nem működik még. A webshopot és a budapesti márkaboltunkat egy időben, egy kampányra építve együtt szeretnénk útjára indítani, valamikor augusztus végén, szeptember elején.