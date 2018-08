Guardiolát a félelem, Sarrit a bizonyítási vágy hajtja a Wembley-ben

Vasárnap délután a londoni Wembley Stadionban a bajnok Manchester City és az FA-kupa-győztes Chelsea mérkőzik meg a Community Shield névre keresztelt angol szuperkupáért. Az esélyek a City mellett szólnak, de Pep Guardiola és csapata korántsem mehet biztosra a szezon első mérkőzésén.

Trófeával jár, de komolyabb tétje a presztízsen és a hagyományokon túl nincs a 110 éves múltra visszatekintő mérkőzésnek, amelyet korábban Charity Shieldnek hívtak, és amellyel hagyományosan megkezdődik az angol foiszezon. Az iménti kitétel alól csak José Mourinho számít kivételnek, aki 2017-ben nem átallotta triplázásként feltüntetni az FA-kupa-győzelem és az Európa-liga-siker előtt begyűjtött szuperkupa-trófeát. Pep Guardiola nyilván nincs rászorulva ilyen "ügyeskedésre".

Az előző szezont történelmi pontrekorddal, kereken száz egységgel, megnyerő Manchester City idén is egyértelműen a bajnokság első számú esélyesének számít, és a vasárnapi londoni meccsen is inkább rájuk érdemes fogadni.

A bajnok kerete nem lett gyengébb, sőt, ha a Leicester Citytől megszerzett Ryad Mahrezt sikerül beépíteni a középpályára, akkor tovább erősödhet a csapat.

A két csapat nyári felkészülésében közös, hogy a keret legnagyobb sztárjait egyaránt nélkülözték: manchesteri oldalon Kevin De Bruyne, Vincent Kompany, Gabriel Jesus, Fernandinho, vagy éppen az angol különítmény, Sterling, Walker, Delph és Stones, míg a londoniaknál Eden Hazard, Thibaut Courtois, Michy Batsuhayi, Wllian, Pedro, N'Golo Kante és Oliver Grioud kapott extra szabadságot, azaz ők csak pár napja csatlakoztak a keretekhez. A manchesteriek pár nappal korábban tették ezt meg, azaz Guardiola, hanem is sokkal, de többet tudott együtt dolgozni a sztárjaival.

A katalán mester számára, ha nem is létkérdés a vasárnap délutáni győzelem, ahogy a Guardian írja, a félelem biztos, hogy erős motivációt jelent majd számára. Az Etihadban ugyanis a csapattól és a szakvezetőtől is elvárás, hogy minden meccset megnyerjen, különösen azokat, amelyek lefújása után valamilyen csillogó holmit lehet a magasba emelni.

A játékosok nem aggódnak és én is készen állok a harcra. A vereségtől való félelem csak még elszántabbá és sikerre éhesebbé tesz – mondta Guardiola. – Nem szeretem a vereség érzését, ahogy minden menedzser, úgy én is próbálom elkerülni. Azt, hogy utána bűnösnek érezzem magam, kihat a magánéletemre, rosszabb lesz a kapcsolatom a játékosokkal, és ez nem jó. Ez a félelem tesz még éhesebbé."

A Chelsea gondjai ennél számosabbak. Nem elég, hogy a hiányzók későn csatlakoztak, de az Antonio Contét váltó Maurizio Sarrinak is meg kell szoknia a légkört az új klubnál, ismerkednie kell a játékosokkal, és az sem lenne baj, ha a legnagyobb sztárokat - Hazard, Courtois és Willian - meg tudná tartani. Az útlevél problémák miatt csak két napja visszatérő brazillal már le is ült beszélni Sarri, és biztosította róla, hogy nagyon is számít rá, vagy még annál is jobban.

A londoni csapat szurkolóinak ugyanakkor bizakodásra adhat okot két nyári szerzemény: a brazil Jorginhót egyöntetűen bombaigazolásnak tartják a Stamford Bridge-en, míg a "kicsiktől" felhozott Callum Hodson-Odoi parádézott a felkészülési meccseken. Álvaro Morata, a csapat spanyol válogatott csatára egyenesen azt mondta róla, hogy még soha nem látott hozzá hasonlóan jó 17 éves játékost.

A Chelsea-re váró egyik kihívás lesz, hogy a Conte által preferált három védős rendszerről átáll-e - pontosabban mikor áll át - a csapat a Sarri által kedvelt 4-3-3-ra, amivel a Napoli sok hívet szerzett az elmúlt években.

A Chelsea egy évvel az Arsenal elleni vereséggel kezdte az idényt, ami az egész szezonra rányomta a bélyegét, a londoniak csak ötödik lett, kereken harminc ponttal lemaradva a Citytől. Nyilvánvaló, hogy az idei évben egy győztes szuperkupameccs megadhatná a kezdő lökést egy sikeresebb szezonhoz.