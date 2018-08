A ManCity nyerte az angol szuperkupát, Agüero túl a 200 gólon

A Manchester City nyerte a szezon első trófeáját, miután vasárnap délután Sergio Agüero duplájával 2–0-ra legyőzte a Chelsea-t a Community Shielden.

A Community Shieldnek nincs túl sok jelentősége a presztízsen és a hagyományokon kívül, ha más nem annyi, hogy ezt a 110 éves múltra visszatekintő mérkőzést tartják az angol klubszezon kezdetének. Trófea viszont jár érte, amiért mindig a Premier League aktuális bajnoka (jelen esetben a Manchester City) és az FA-kupa győztese (Chelsea) játszik.

A két csapat még csak nemrég fejezte be a Nemzetközi Bajnokok Kupája felkészülési tornát, a játékosok közül még sokan nyaralnak, vagy nincsenek bevethető állapotban, így vérre menő párharcokra és őrült iramra előzetesen sem lehetett számítani.

A Chelsea új vezetőedzője, Maurizio Sarri nagy tisztelője Pep Guardiolának, ezt a Napoli edzőjeként többször is elmondta, így nem csoda, hogy a játékstílusa is hasonlít a katalánéhoz. Nem gyakori jelenség, hogy a Guardiola-csapatnál van kevesebbet a labda, de itt most az első félidőben pontosan ez történt, a City nem tudott (vagy nem is akart?) komolyabb mezőnyfölényt kialakítani, beérte néhány lendületes megindulással, amilyenből a vezető gólt is szerezte: a 18 éves Philip Foden szaladt át a középpályán, és passzolt a tizenhatos előterében üresen álló Agüeróhoz, aki aztán kilőtte a hosszú alsót. Az argentinnak ez volt a 200. gólja a Cityben.

A második gólnál szinte kottára ugyanez volt a szituáció. Egy Chelsea-labdavesztést követően öt a négy ellen vezette támadását a City, Bernardo Silva kiugratta a védelem mögé bemozgó Agüerót, aki Willy Caballero lábai között a kapuba passzolt.

Az újabb bekapott gól után Sarri cserékkel próbálta felpörgetni csapata játékát, de nemhogy szépíteni, igazán komoly helyzetet sem sikerült kialakítani, így a City mondhatni simán nyerte meg a szezon első trófeáját. Ebből a fajtából ez volt neki az ötödik (öt év után az első).

Eredmény

Chelsea–Manchester City 0–2 (0–1)

Gól: Sergio Agüero (13., 58.)