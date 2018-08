Megvan a Kisvárda új edzője, de a Fradi ellen még nem meccselhet

A labdarúgó OTP Bank Ligát három vereséggel kezdő Kisvárda FC a hivatalos honlapján tudatta, hogy megtalálták a menesztett Kondás Elemér utódját. A Ferencváros elleni szombati stadionavató után Dajka László veszi át a csapat irányítását.

A múlt hétvégi Újpesti elleni mérkőzésre a korábban menesztett vezetőedző segédjei, Erős Gábor és Kocsis János készítették fel a csapatot, azonban a Révész Attila a Kisvárda sportigazgatója elmondta, hogy a Ferencváros elleni stadionavató után már leülhet a kispadra az új vezetőedző.

„Az látszik, hogy jó irányba mozdultunk el, ezért a jelenlegi stábtagokra a jövőben is számítunk. Ugyanakkor úgy ítélem meg, ezen a poszton különösen fontos a kötődés a városhoz és a csapathoz, hogy ne csak az egyéni érdek érvényesülése legyen az első. Ennek mérlegelése alapján került képbe Dajka László, aki Kisvárdán járt gimnáziumba és felnőtt futballistaként itt mutatkozott be a csapatban. Ráadásul edzőként az utánpótlás terén is szerzett tapasztalatot, ami azért fontos, hogy az akadémiánkon is lenne számára feladat. Szóbeli megállapodást kötöttünk vele, már a helyszínen látta az Újpest elleni meccsünket, de a korábbi két találkozónk felvételét is elemezte. A héten megismerkedik klubunk felépítésével, a klubfilozófiával és a Ferencváros elleni mérkőzés után a felnőtt csapat vezetőedzői szerepkörét ő látja el" – nyilatkozta Révész Attila, a Kisvárda FC sportigazgatója.

A Kisvárda Kondás Elemér vezetésével jutott fel a másodosztályból, de a címvédő MOL Vidi FC-től és a Budapest Honvédtól elszenvedett egyaránt 4-0-s vereség után múlt hétfőn távozott. Az együttest ideiglenesen a korábbi tréner segítői, Erős Gábor és Kocsis János irányítják, vasárnap aztán a harmadik vereségét is elszenvedte a Kisvárda, amely az Újpest vendégeként kapott ki 1-0-ra, és a mezőny egyetlen pont nélküli csapataként sereghajtó az NB I-ben.