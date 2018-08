Malmőben szőné tovább BL-álmait a MOL Vidi focicsapata

A MOL Vidi szerb edzője, Marko Nikolics roppant büszke arra, hogy csapatával a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörébe jutott. Kedden este a svéd bajnok FF Malmö lesz a Vidi következő ellenfele, amely az európai kupák történetében még sosem tudott továbbjutni magyar csapat ellen (pedig BEK-döntőt is játszott már és a közelmúltban kétszer is bejutott a BL csoportkörbe).

Munkatársunk helyszíni jelentése Malmőből.

"Elnézést kérek, Erdélyből vagyok, csak azt szeretném megkérdezni, hogy készíthetek-e önnel egy közös szelfit?" - hangzott el a kérés a Ferihegyi repülőtér 2B terminálján hétfőn reggel. Nem, nem Juhász Rolanddal, vagy Huszti Szabolccsal akart közös fotográfiát a jóember, a kiszemelt fényképtárs Hajdu B. István, az M4 Sport riportere volt. Hajdu természetesen boldogan teljesítette a kérést, ámbátor ekkor tényleg nem ő volt a legfontosabb ember a keddi FF Malmö-MOL Vidi Bajnokok Ligája selejtező előtt.

Hanem a magyar bajnokcsapat játékosai, akik különrepülőgéppel utaztak a délsvédországi Malmőbe, ahol a magyarországihoz hasonló klimatikus viszonyok uralkodnak. A 30 fok errefelé teljesen szokatlan, hát még az, hogy hetek óta kánikula van a Skandináv-félszigeten.

A hétfői 28 fok még abszolút elviselhető volt, a keddre jövendölt 33 Celsiussal már vannak némi fenntartásaim.

A Swedenbank Arena mögött ott van még a régi malmöi aréna, amelyet 2009-ben használtak legutóbb (és utoljára), de 1992-ben az angol válogatott két izmos 0-0-t játszott ott a svédországi Európa-bajnokságon. A franciák és a dánok elleni gólnélküli döntetlenre nem lehettek büszkék.

Ez az eredmény - a 0-0 - voltaképpen tökéletesen megfelelne a MOL Vidi csapatának,

hát még az, ha sikerülne idegenben egy gólt elérni kedden. Az előző fordulóban a bolgár Ludogorec ellen is 0-0-lal kezdődött a pároscsata, aztán a vége az lett, hogy Felcsúton nagyon okos játékkal nyert 1-0-ra a magyar csapat és jutott el Malmöbe.

A 0-8 és az 1-21 A Bajnokok Ligája 2015-16-os szezonjában az FF Malmö a Real Madriddal, a Paris St. Germainnel és a Donyeckel szerepelt egy csoportban a főtáblán. A Malmö a Donyeck elleni hazai 1-0-s győzelemmel 3 pontot szerzett. Az egyetlen lőtt gólja mellett kapott 21-et. Madridban nyolcat, Donyeckben négyet, Párizsban kettőt. Hazai meccsein a Realtól négyet és a PSG-től ötöt. A gólkülönbsége így lett 1-21. A Bajnokok Ligája 2015-16-os szezonjában az FF Malmö a Real Madriddal, a Paris St. Germainnel és a Donyeckel szerepelt egy csoportban a főtáblán. A Malmö a Donyeck elleni hazai 1-0-s győzelemmel 3 pontot szerzett. Az egyetlen lőtt gólja mellett kapott 21-et. Madridban nyolcat, Donyeckben négyet, Párizsban kettőt. Hazai meccsein a Realtól négyet és a PSG-től ötöt. A gólkülönbsége így lett 1-21.

A két együttes közül először a svédek tartották meg a meccs előtti sajtótájékoztatójukat. Az egykori NDK-ban született német vezető edző, Uwe Rösler mellett a kapus Johan Dahlin és a Malmö izlandi légiósa, a középpályás Arnór Ingvi Traustason ült ki az asztalhoz.

Az ilyenkor szokásos meccs előtti közhelyparádéból csak azt érdemes kiemelni, hogy a Malmö edzője sokgólos svéd győzelemben reménykedik, mert szerinte semmi esélye nem lesz Budapesten (Az, hogy a visszavágó nem a magyar fővárosban, hanem Felcsúton lesz, nem nagyon zavarta a mestert.) A nem túl jelentős érdeklődés mellett lefolyt sajtóeseményen többször elhangzott, hogy az FF Malmö nagyon tiszteli a Vidit, amiért az kiverte a BL-ből a sokkal magasabban jegyzett Ludogorecet.

Rösler, az NDK és a brazilok Az FF Malmö német edzője, Uwe Rösler öt alkalommal játszott az NDK színeiben. Mind az öt fellépése 1990-re esett. Ebből kétségtelenül a legemlékezetesebb a 1990. május 13-án a riói Maracana Stadionban 3-3-ra végződött Brazília-NDK barátságos meccs volt, amelyen a keletnémet csapat így állt fel: Bräutigam; Peschke; Böger, Herzog, Lindner, Schuster; Hauptmann (63' Steinmann), Ernst, Weidemann (77' Rösler); Kirsten, Doll. 1-0-s brazil vezetés után az NDK egyenlítő gólját Thomas Doll lőtte. Az FF Malmö német edzője, Uwe Rösler öt alkalommal játszott az NDK színeiben. Mind az öt fellépése 1990-re esett. Ebből kétségtelenül a legemlékezetesebb a 1990. május 13-án a riói Maracana Stadionban 3-3-ra végződött Brazília-NDK barátságos meccs volt, amelyen a keletnémet csapat így állt fel: Bräutigam; Peschke; Böger, Herzog, Lindner, Schuster; Hauptmann (63' Steinmann), Ernst, Weidemann (77' Rösler); Kirsten, Doll. 1-0-s brazil vezetés után az NDK egyenlítő gólját Thomas Doll lőtte.

Azalatt a negyedóra alatt, amíg a svédek edzését a stadionban nézhettük, az égvilágon semmi sem derült ki. A negyedórás edzésszabály a világ legfeleslegesebb dolgai közé tartozik, bár érthető, hogy Rösler edző, minden titkok tudója semmit sem akart megosztani a szélesebb nyilvánossággal.

Ezek után kezdődött el a MOL Vidi sajtótájékoztatója. Marko Nikolics vezető edző a következőket mondta:

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországot mi képviselhetjük a Bajnokok Ligájában, annak is örülünk, hogy a selejtező harmadik fordulójába jutottunk. Szeretnénk tovább szőni az álmainkat, jó eredményt elérni a keddi első mérkőzésen. Hogy mi a jó eredmény azt most nem tudom megmondani. Adott esetben egy döntetlen is lehet az, de jobb lenne győzni. Ez azonban nagyon nehéz lesz, mert a svéd csapat kiváló ellenfél. A világbajnokságon mindenki láthatta, hogy a svédek milyen remekül játszottak és a legjobb nyolc közé jutottak".

Marko Nikolics és a főtábla A MOL Vidi vezető edzője, Marko Nikolics a szerb Partizan Beograd csapatát az Európa Liga 2014-15-ös idényében a főtáblára jutatta. A legjobb 48 között a török Besiktas, az angol Tottenham és a görög Asztérasz csapatával játszottak és 2 pontot szereztek. A Tottenham elleni belgrádi 0-0-ra most is szívesen emlélszik vissza a szerb tréner. A MOL Vidi vezető edzője, Marko Nikolics a szerb Partizan Beograd csapatát az Európa Liga 2014-15-ös idényében a főtáblára jutatta. A legjobb 48 között a török Besiktas, az angol Tottenham és a görög Asztérasz csapatával játszottak és 2 pontot szereztek. A Tottenham elleni belgrádi 0-0-ra most is szívesen emlélszik vissza a szerb tréner.

A MOL Vidi ebben a BL-selejtező sorozatban még nem kapott ki, idegenben a luxemburgi Dudelange és a bolgár Ludogorec ellen is döntetlent értek el a fehérváriak, míg mindkét felcsúti meccsüket megnyerték.

Anel Hadžić, aki a bolgár csapat elleni felcsúti összecsapáson a Vidi gólját lőtte azt mondta, kőkemény meccsre készülnek amely egészen biztosan különleges atmoszférában és telt ház előtt zajlik majd Malmöben.

A MOL Vidi jelen pillanatban úgy áll, hogyha a svéd Malmö elleni párharcot megnyeri, akkor egészen biztosan főtáblás az Európa Ligában, de játszhat még a Bajnokok Ligája Play Off-ban a skót Celtic és a görög AEK Athén pároscsata győztesével a BL-főtábláért. Ha a Malmö jut tovább, akkor a magyar bajnok az Európa Liga Play Off-körbe esik le, ahol a dán Mydtjilland vagy a walesi TNS együttese vár rá az EL főtáblára jutásért.

Az FF Malmö-MOL Vidi Bajnokok Ligája selejtező kedden este 19.15-kor kezdődik a svéd városban. A mérkőzést az Origo élőben közvetíti. Addig is, ha nem olvasták volna hétfő reggeli retrofoci-cikkünket, itt van az a három sztori, amelyből kiderül, miért nem tudott soha továbbjutni magyar csapatok ellen az FF Malmö.