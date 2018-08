Marko Nikolic nagyon büszke a csapatára

A MOL Vidi FC 1-1-es döntetlent ért el Malmőben, a svéd bajnokcsapat ellen a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének első meccsén. A fehérváriak edzője, Marko Nikolic a lefújás után elmondta, nagyon büszke csapatára, amely három meccsre van a BL csoportkörétől.

"Kőkemény fizikai párharcokat hozott a mérkőzés, amelynek tempóját, iramát össze sem lehet hasonlítani az NB I-ben játszottakkal. Nagyon jó mérkőzés volt, roppant büszke vagyok a csapatra, és ami a legfrontosabb, a szerzett góllal egy remek eredményt értünk el" - mondta Marko Nikolic a Malmö elleni Bajnokok Ligája selejtező utáni sajtótájékoztatón.

Kilencven, de könnyen lehet, hogy még százhúsz perc hátra van a párharcból, a visszavágón is mindent meg kell tennünk, hogy továbbjussunk. Most azt mondom, ötven-ötven százalékot adok a Vidi és a Malmö továbbjutására is.

"Természetesen tudom, hogy egy mecset a világ egyetlen együttese sem tud hiba nélkül lehozni, ha így lenne, minden meccs gólnélküli döntetlennel érne véget. Ezzel azt akarom mondani, hogy nekünk is voltak hibáink, de ugyanakkor gyönyörű megoldásaink is.

A svédek vezetése után nem zuhantunk össze, már a kapufa is nagy lehetőség volt, aztán meglőttük azt a gólt, ami nagyon sokat számíthat Felcsúton."

A Vidi a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének visszavágóján egy hét múlva fogadja a Malmőt, ha továbbjut, egy kör választja majd el a Bajnokok Ligája csoportkörétől.