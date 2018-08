A fehérvári polgármester is telt házat akar a Vidi BL-visszavágóján

A MOL Vidi idegenben 1–1-es döntetlent játszott a svéd Malmővel a Bajnokok Ligája harmadik selejtező fordulójában, így már csak egy hajszál választja el attól, hogy ott legyen valamelyik európai kupa csoportkörében. Pont ezért, Dr. Cser-Palkovics András, Fehérvár polgármestere arra buzdítja az embereket, hogy menjenek ki a felcsúti visszavágóra jövő kedden, és szurkoljanak úgy, ahogy soha korábban.

„Tisztelt RBD Ultras! Kedves Szurkolók! Hosszan írhatnám, miért lenne jó és fontos, hogy ott legyetek a stadionban a Csapatunk Malmö elleni BL-visszavágóján. Mindenki érzi, tudja, mekkora súlya van ennek a mérkőzésnek, ami már biztos csoportkörös meccseket eredményezne vagy a Bajnokok Ligájában vagy az Európa-ligában, ami óriási eredmény lenne.

A lényeg azonban egy mondatban összefoglalható: a város nevében kérem, hogy szurkoljatok a stadionban a Csapatunknak úgy, ahogy csak Ti tudtok, csináljatok olyan hangulatot, amit csak Ti tudtok, és zengjenek a fehérvári nóták úgy, ahogy csak Ti tudjátok énekelni azokat, hogy »megvalósuljon egy régi álom!« Sorsszerű talán az is, hogy ez az álom éppen a város történelméről szóló legbüszkébb ünnepségsorozatának, a Székesfehérvári Királyi Napoknak az idején valósulhat meg. Kérlek Benneteket, hogy legyetek lokálpatrióták a stadionban! Nem azért, mert a polgármester kéri, hanem mert ez most a városnak fontos, ez a Csapat pedig most megérdemli” – buzdította a szurkolókat Dr. Cser-Palkovics András közösségi oldalán.

A MOL Vidi–Malmö BL-selejtező visszavágót jövő kedden 20.00 órakor rendezik Felcsúton. Svédországban 1–1-es döntetlent játszott egymással a két csapat, így a Vidi van kedvezőbb helyzetben, amely ha továbbjut, már biztosan főtáblás az Európa-ligában (a BL-csoportkörért pedig a Celtic–AEK Athén párharc győztesével játszhat).