A MOL Vidiből előtörő gyilkos ösztön a svéd BL-indulót is megsebezte

Loïc Négo idegenben lőtt gólja nagyon sokat jelenthet még a MOL Vidi-FF Malmő Bajnokok Ligája párharcban, amelynek az első meccsét kedden este 1-1-es döntetlennel hozta le a magyar bajnok a svéd városban. A lefújást követően a helyszínen kérdeztük a góllövőt, valamint Juhász Rolandot, Kovács Istvánt és Kovácsik Ádámot.

Lógó orrú svéd játékosok, csalódott helyi médiamunkások és visszafogottan boldog MOL Vidi futballisták. Ezt a képet láthatta az újságíró a malmői stadion vegyes zónájában. Az 1-1-es végeredménynek egyetlen svéd sem örült, volt, aki a bírót szidta, mások csak fejet lehajtva mentek át a zónán. A MOL Vidi védőjátékának vezére, Juhász Roland szívesen állt meg az Origónak.

"A mérkőzés előtt azt beszéltük, hogy ez az összecsapás a fizikális futballt hozza majd.

Tudtuk, hogy a Malmö nem fog látványosan játszani, de iszonyatosan keményen küzd majd. A svédek játékát össze sem lehetett hasonlítani a bolgár Ludogoreccel. Az első félidőben kifejezetten jól működött, amit elterveztünk. A másodikban volt egy kis holtpontunk - akkor kaptuk a gólt. Nem törtünk össze, már a kapufa is jelezte, hogy ott vagyunk a pályán, aztán jött is az egyenlítés."

Sorozatban ez a harmadik olyan idegenbeli BL-mérkőzése a Vidinek, amelyen nem kap ki. Mi ennek a csapatnak a titka?

A szervezettség. A három ellenfél közül kettő magasabb futballkultúrájú ország bajnokcsapata volt.

A világbajnokságon mindenki láthatta, hogy azok az együttesek, amelyek szervezetten és fegyelmezetten fociznak, az esélyesebbek ellen is meglepetést érhetnek el. Nálunk a pontrúgásoknak felértékelődik a szerepük, illetve van egy olyan játékosunk, Nego, aki a legváratlanabb helyzetből is képes gólt lőni.

Milyen visszavágóra számit majd egy hét múlva?

Hasonló meccs lesz, mint amilyen ez volt. Nekünk türelmesen kell játszani, akkor nem lehet baj. Mind a három idegenbeli BL-meccsünkre ez volt eddig a jellemző. Látni lehet, hogy mi sosem foglalkozunk a bírókkal, a külső körülményekkel. Ha így tennénk, az a mi energiánkat szívná el. Ami a visszavágót illeti: nem 0-0-ra játszunk majd. A Ludogorec ellen sem álltunk be, a kiállítás után mentünk előre és be is rúgtuk azt a gólt, amivel továbbmentünk. Egyre nagyobb a tét. Egyre több nyugalom kell. Nem szeretnénk hibázni, nem szeretnénk úgy járni, mint egy évvel ezelőtt a Partizan ellen.

A csapat helyén kezeli ezeket a mérkőzéseket. Nem foglalkozunk az esetleges főtáblás szerepléssel, csak akkor tesszük ezt meg, ha ott tartunk majd. Nekünk a bajnokságra is oda kell figyelni, pénteken a Debrecen ellen otthon játszunk.

A magyar futballnak a válogatott jó szereplése mellett a klubcsapatok sikerei is kellenek. Ezért is különösen fontos a mi jó produkciónk. Egy csapatként küzdünk az ország sikeréért.

A formáját látva nem jutott eszébe, hogy szeptember 8-án Tamperében a magyar válogatottban is pályára lépjen a Nemzetek Ligájában?

Nem. A válogatottban csapatot kell építeni. Nekem itt van most komoly feladatom.

A pályafutásommal kapcsolatban egy nagy hiányérzetem van: magyar csapattal még nem játszhattam az európai kupák csoportkörében. Most ezen dolgozom és ez nekem a legfontosabb.

Kovács István a MOL Vidi egyik legmegbízhatóbb futballistája lett. Nemcsak Malmőben, hanem egy hete a Ludogorec ellen is nagyszerűen focizott.

"Az északi csapatok kemény futballjával szembesültünk, de nem kell bennünket sajnálni, mert mi sem maradtunk adósok a meccsen" - mondta Kovács. "Ez egy nagyszerű eredmény. Az edzőnk a szünetben a gyilkos ösztönt hiányolta belőlünk, azt mondta, hogy mindenképpen gólt kell szereznünk ezen a mérkőzésen. Nyerhető meccs volt, de az 1-1 sem rossz eredmény.

Amikor a Malmö vezetést szerzett, azt lehetett látni, hogy tíz másodpercig szomorkodtak, majd azonnal elkezdték tüzelni egymást. Ez tudatos dolog volt?

Igen. Ez a párharc már nemcsak az esetleges továbbjutásról szól, hanem arról is, hogy a győztes az Európa Liga csoportkörébe kerül. Ez az álmunk, ezért dolgozunk. A Malmö vezetése után nem roskadtunk össze. A gólnál többen hibáztunk - köztük én is. A Malmö azt hitte, hogy kezében a meccs, alaposan megleptük őket az egyenlítéssel.

Mire jogosít fel ez az 1-1?

A Ludogorec elleni első meccsen 0-0 után olyan visszavágót játszottunk, amelyen mindenki láthatta, hogy képesek vagyunk nyerni. A mostani 1-1 sokkal kedvezőbb eredmény, mint a bulgáriai 0-0 volt, hiszen idegenben is gólt lőttünk. Az 1-1 jó alap arra, hogy Felcsúton nyugodtan focizva megverjük a Malmöt. Ez már iszonyatosan kiélezett párharc.

Fel lehet tenni a kérdést, hogy hol van a szép játék, de ezen a szinten nem ez dominál. Itt minden kapott és rúgott gólnak hatalmas jelentősége van. Egyetlen dologról nem fogunk beszélni, mégpedig arról, hogy a 0-0 is elég nekünk a továbbjutáshoz. Célratörően és gólratörően fogunk játszani.

Látja, milyen csalódottak a svédek? Mindenki az orrát lógatja.

Meccs előtt magabiztosak voltak. Minket nagyon feldobott a 17 ezer néző, minden futballista azért kezd el játszani, hogy ilyen körülmények között focizhasson. Az egyenlítő gólunk után is tovább szurkoltak, volt egy pillanatnyi csend, de a malmői B-közép nem adta fel, ezúton is gratulálok nekik, mert felemelő érzés volt itt játszani.

Emocionálisan mennyit jelent önnek, hogy hétről-hétre a MOL Vidi kezdőjátékosa? Anno szinte üstökösként robbant be a magyar foci élvonalába, majd megjárta a poklot is. Most újra itt van, nem is akármilyen teljesítménnyel rukkol elő.

Tudom, hogy hol, mit rontottam el. Ezzel együtt sem csalódásként élem meg a karrieremet. Ebben a szezonban azt szeretném bebizonyítani, hogy a tehetség szerepéből ki tudok lépni. Elég sok tehetség kallódott már el Magyarországon, én nem szeretnék erre a sorsra jutni.

Valamelyik kupa főtábláján, a csoportkörben szeretnék játszani a csapattal. Ha kispadon kell ülnöm és onnan szurkolnom, akkor pedig úgy fogom ezt megtenni. Nekem az a fontos, hogy Kovács István a jövőben ne tehetségként, hanem kész labdarúgóként legyen elkönyvelve.

Már az.

Köszönöm, de én még nem érzem magam annak.

Egy ilyen meccs azért segít felépíteni az embert, nem?

Igen, de nem csak ez az egy mérkőzés, hanem az egész szezon. Rendszeresen kezdő vagyok, ez nagyon sokat jelent nekem. Remélem, a mostani teljesítménnyel rászolgáltam arra, hogy egy hét múlva újra benne legyek a Malmö elleni kezdőcsapatban.

A francia Loïc Négo gólját nem lehet elégszer megtekinteni. Meg is mutatjuk újra:

"Azt nem mondom, hogy ez volt pályafutásom legszebb gólja, de az egyik olyan találat, amelyre nagyon büszke vagyok" - mondta az Origónak Nego.

Tudja, amikor belőttem, akkor a családomra, a fiamra, az édesanyámra, édesapámra gondoltam, miközben pár ezer ember lecsendesítettem. Azért ez nem rossz érzés. Az 1-1 nagyon jó eredmény, de semmi sem dőlt el.

Örülünk neki, de nem altat el bennünket. A legnehezebb ezen a találkozón, hogy 94 percig kellett 100 százalékosan koncentrálni. Itt 15 másodpercet sem lehetett kihagyni. Amikor ezt megtettük, gólt kaptunk, de innen is felálltunk, erre pedig nagyon büszke vagyok."

Kovácsik Ádám nagyszerűen védett, most az ő szavai következnek.

"Elképesztő hangulatban játszottunk, jó eredményt értünk el, de semmi sem dőlt el."

Marko Nikolicsnak a meccs előtti elképzelései mennyiben találkoztak a valósággal?

Szinte teljes egészében az történt, amit a trénerünk előre megmondott. Talán csak a svéd csatárok mozgása volt más, mint amit vártunk. Alaposan kielemeztük a játékukat, a felkészülésünk tökéletesen sikerült. A Malmö nem túl bonyolult focit játszott, nem ért bennünket nagy meglepetés. Ez nem a Ludogroec volt, teljesen más stílust képviseltek.

Rakkoltak, nyomás alatt tartottak bennünket, de kibírtuk. De a mi csapatunk képes ezt kezelni. Ilyenkor 3-4 védés kell, ez megvolt, a többit megoldották a srácok.

Mentálisan erős együttes a Vidi, ha gólt kapunk, akkor sem omlunk össze. Amikor 1-0 volt oda, pár másodperc alatt átment rajtunk ez a szituáció. A Malmö visszaállt, nekik már ez az 1-0 is megfelelt volna. Tettünk róla, hogy ne így legyen.

Az FF Malmö a visszavágón tud olyat húzni, amit az első meccsen nem mutatott be?

Szerintem nagy meglepetés nem lesz, nem tudnak kibújni a bőrükből. Egy-egy jól pattanó labda, vagy távoli lövés persze bejöhet, de nagy nóvum nem lesz a második meccsben. Az előző fordulóban a Kolozsvár ellen idegenben okoztak meglepetést, mert a CFR egy játszóbb csapat, a svédek meg szinte megfojtották őket. Úgy, ahogy mi is tettük ezt most Malmőben.

Nekünk most a 0-0 is kedvező lehet, nekik kell majd előrejönniük, hogy megbontsanak bennünket. Nem fogjuk hagyni, gólt, gólokat szeretnénk szerezni. De nekem igazán tök mindegy, hogyan, csak mi jussunk tovább.

A MOL Vidi-FF Malmő Bajnokok Ligája selejtező visszavágóját augusztus 14-én, kedden 20.00-tól rendezik Felcsúton.