Dárdai Palkó: Senki ne gondolja, hogy azért játszhatok, mert apám az edző

Dárdai Palkóval, a Hertha Berlin csapatát vezető Dárdai Pál fiával készített interjút a Bild. A 19 éves Palkó a német U19-es válogatottban szerepel, az újság szerint mindenki tudja, hogy nagy tehetség. Palkó első komolyabb interjújában elmondta, nem olyan könnyű az edző fiának lenni.

A fiatal szélső elmondta, a nyáron megszerzett érettségi és a jogosítvány mellett természetesen a profi szerződésének örül a legjobban, hiszen ezzel az álma vált valóra.

Palkó nyáron kapott profi szerződést a klubtól, azt is elmondta, hogy a célja, hogy legalább tíz meccsen szerepelhessen a kezdőcsapatban ebben az idényben.

És hogy mi a különbség az edző és az édesapa között?

„Két teljesen más világ, nem is keverjük össze. Otthon nem beszélünk a fociról. Együtt nyaraltunk a családdal és egy csapattársammal is, de a Hertha szóba sem került. A pályán nem apaként tekintek rá, ő az edzőm. Talán keményebben is fog, mint a többieket. Ha szabálytalankodnak ellenem, akkor általában mehet tovább a játék. Szerinte többet kell mutatnom, mint a többieknek, de ez így normális. Senki ne gondolja, hogy azért játszhatok, mert az apám az edző. A nagyapám is volt apukám edzője, tudja, mit csinál" – mondta a fiatal játékos.

A riporter megkérdezte, hogy még mindig kap-e puszit az öltözőben a fiú az apjától, de ez már nincs így, kezet fognak, mint bárki mással, és Palkó csak Pálnak szólítja az apját, mint bárki más a csapattársai közül.

A Dárdai család mindene a sport, az anyuka korábban kézilabdázott, Palkó szerinte tőle örökölte a sebességet és a céltudatosságot, apjától pedig a győzni akarást.

Öccsei, Márton és Bence is a Herthában fociznak, Palkó szerint ők lehetnének az első hármas testvérpár, akik a Bundesligában fociznak.

Palkó elmondta, ha nem jönne össze a profi élet, akkor testnevelő-tanár lenne.