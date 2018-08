Megmondjuk, hogy ki lesz az angol bajnok, és azt is, hogy miért

Pénteken a Manchester United–Leicester City meccsel megkezdődik a Premier League 2018/2019-es szezonja. A bajnoki címért ezúttal is csak papíron küzd hat csapat, Pep Guardiola Manchester Cityje ugyanis annyira kilóg a mezőnyből, hogy az lenne a csoda, ha nem nyerné meg már áprilisban a trófeát. A legfőbb kihívó az átigazolási piac új királya, a Liverpool lehet. A Manchester United idényét saját vezetőedzője, José Mourinho teheti tönkre. A Tottenham a rutinban bízik, a Chelsea a változásban. Az Arsenal Wenger távozása után sem biztos, hogy át tudja lépni saját árnyékát.

A Premier League-klubok megint nem sajnálták a pénzt az augusztus 9-én záruló átigazolási időszakban: noha klasszikus értelemben vett világsztár nem érkezett a ligába, az összkiadás így is meghaladta az egymilliárd fontot. A legtöbbet a Liverpool tette a közösbe, amely csak a Fabinho-Keita-Alisson hármasért 162 millió fontot fizetett ki. Utóbbi 21 napig elmondhatta magáról, hogy ő minden idők legdrágább kapusa, de aztán a Chelsea tehetős elöljárói úgy gondolták, hogy nem bonyolódnak fölösleges tárgyalássorozatba a Bilbaóval, és kifizették a 23 éves Kepa 71 millió fontos kivásárlási árát. A londoniak Maurizio Sarri vezetőedző után Jorginhót is elkobozták a Napolitól, a Manchester City Mahrezért tett le egy zsáknyi pénzt a Leicesternek, míg a United Fredért cserébe utalt át nem kevés pénzt a Sahtar Donyecknek.

Az Arsenal Wenger távozása után sem kezdett eszetlen költekezésbe (a legtöbbet az uruguayi Torreiráért fizette, 27 millió fontot), a Tottenham pedig még mindig az új White Hart Lane Stadion költségeit nyögi, így egyedüli csapatként a mezőnyben, nem igazolt senkit.

Tíz év után lehet címvédés a PL-ben

Senkit nem akarunk kizökkenteni abból a meggyőződéséből, hogy a Premier League a világ legjobb bajnoksága, mert „bárki megnyerheti", de a City már tavaly is rekordot rekordra halmozott és 19 pontot vert a második helyezettre. Guardiola a harmadik évét kezdi Manchesterben, és ha visszanézzük a katalán életútját, látjuk, hogy a Barcelonája és a Bayernje is ez idő tájt volt a csúcson. Valószínűleg azért, mert a játékosoknak ennyi időre van szükségük, hogy teljesen elsajátítsák a Guardiola-focit, amelynek egyik alapelve, hogy a játékosnak maximum egy másodperce van arra, hogy eldöntse, mit tegyen. Az, aki ennyi idő alatt nem tud döntést hozni, nem tudja olvasni saját csapata játékát és taktikáját, az kikerül a kezdőből. Az előző idényben ez már egész jól ment, az ellenfelek hiába próbálták befalazni a kaput, hamar elfáradtak a folyamatos labdakergetésben, aminek szinte kivétel nélkül mindig vereség lett a vége. És nem csak a tabella második felébe tartozó csapatok ellen. A top 6 ellen tíz meccset játszott a City, nyolcat megnyert, és csak két vereséget szenvedett – abból az egyik a manchesteri derbi volt áprilisban, amikor már csak matematikailag nem volt biztos a bajnoki cím.

Guardiolának minden posztra van legalább két hasonló képességű játékosa, így az ellenfelek még csak abban sem bízhatnak, hogy a bajnokság a BL rovására menne, aminek megnyerése a City idei nagy célja.

A szezon első trófeáját megnyerte a City A Community Shieldnek nincs túl sok jelentősége a presztízsen és a hagyományokon kívül, ha más nem annyi, hogy ezt a 110 éves múltra visszatekintő mérkőzést tartják az angol klubszezon kezdetének. Trófea viszont jár érte, amiért mindig a Premier League aktuális bajnoka és az FA-kupa győztese játszik. Idén ez a City és a Chelsea volt. Mindkét csapat tartalékos összeállításban lépett pályára, nem is volt nagy iram, de a különbség így is kijött Guardioláék javára. A City Agüero duplájával 2–0-ra győzött, és nyerte története ötödik angol szuperkupáját. A Community Shieldnek nincs túl sok jelentősége a presztízsen és a hagyományokon kívül, ha más nem annyi, hogy ezt a 110 éves múltra visszatekintő mérkőzést tartják az angol klubszezon kezdetének. Trófea viszont jár érte, amiért mindig a Premier League aktuális bajnoka és az FA-kupa győztese játszik. Idén ez a City és a Chelsea volt. Mindkét csapat tartalékos összeállításban lépett pályára, nem is volt nagy iram, de a különbség így is kijött Guardioláék javára. A City Agüero duplájával 2–0-ra győzött, és nyerte története ötödik angol szuperkupáját.

A Liverpool megérett a bajnoki címre

A Manchester Uniteddel kellene folytatnunk, de tekintve, hogy Klopp az egyetlen edző, akivel Guardiola nem bír, mi most a Liverpoolt jelöljük meg mint a City legfőbb kihívóját. Az egy dolog, hogy az előző szezonban BL-döntőt játszottak (az elődöntőben pont a Cityt kiejtve), de mostanra maguk mögött hagyták azt a rossz tulajdonságukat, hogy féltávnál elfogynak és egy párhetes rossz periódus miatt végleg kiszállnak a bajnoki versenyfutásból. A gegenpressing, azaz az ellenfél folyamatos letámadása meghonosodott Liverpoolban, ahol nem aszerint igazolnak, hogy mennyire eladható a neved, hanem, hogy mennyire illeszkedsz Klopp rendszerébe. Alisson érkezésével végre lett egy jó (értsd: nem Karius) kapusuk, tőle felfelé pedig kizárólag az lesz a játékosok dolga, hogy a lehető leghamarabb eljutassák a labdát a szélvészgyors Mané-Firmino-Szalah hármashoz.

Mourinho vergődik

Most már tényleg a Uniteddel kell folytatnunk, noha a felkészülési időszakban Mourinho napi szinten telesírta a sajtót, hogy nem elégedett a rendelkezésére álló keretével (hozzátesszük, sokan akkor még szabadságon voltak). „Nem bízom már új igazolásban. Erre még csütörtökön van lehetőség, így lassan már nem is gondolok ilyesmire. Azokkal a játékosokkal kell foglalkoznom, akik az első három meccsen bevethetők lesznek. Utána lesz egy kis szünet, amikor a többiek is felkészülhetnek – mondta Mourinho órákkal az átigazolási piac zárása előtt. Lehet, hogy csak szerintünk, de adja magát a kérdés: mire várt eddig? Miért nem igazolt? A Manchester Unitedről van szó, annyi pénzt költhet, amennyit akar. A szokásos mártírkodás lenne a jó öreg José-tól? Egy biztos, mostanság nem ő Ed Woodward vezérigazgató kedvence. Ha nem fejezi be a hisztit és csak generálja a feszültséget, akkor hamar el fognak köszönni tőle, erre Angliában fogadni is lehet, de nem érdemes, ugyanis a Skybetnél ő a legesélyesebb arra, hogy elsőként menesztik az új szezonban (öt az egyhez adják). De még mielőtt eltemetnénk a portugált és a United bajnoki esélyeit, várjuk meg, hogy a franciákkal világbajnoki címet nyert Pogba visszatérjen. Vele biztosan egész máshogy néz majd ki a csapat.

A liga egyik legszórakoztatóbb csapata lehet a Chelsea

A Chelsea nem tudja elengedni az olasz vonalat, Conte után a Napoli sikeredzőjétől, Sarritól várja az újabb bajnoki címet. A kulcsszó itt a „várni". A jelenlegi Chelsea alkalmatlannak tűnik arra a gyors, rövidpasszos játékra, amiben Sarri hisz, és a nyári játékosmozgás sem utal arra, hogy azonnali változás fog végbe menni Londonban. Azt például elképzelni sem tudjuk, hogy mi lesz Giroud és/vagy Morata szerepe, ha más nem az, hogy a lepattanó labdákat a kapuba juttassa. A munka nagy része Hazardra és Willianre/Pedróra marad a két szélen. Az előbb írtuk, hogy a Community Shielden mindkét csapat tartalékos összeállításban lépett pályára, így abból a meccsből messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, de a City mindkét gólját úgy lőtte, hogy előtte zavartalanul futott át a Chelsea középpályáján (Kantéval lehet máshogy lett volna). Sarrinak még lesz dolga bőven, de ne féltsük, ha csak fele olyan jó munkát végez, mint Nápolyban, akkor érdemes lesz leülni a Chelsea-meccsek elé.

Wenger után lesz élet az Arsenalnál?

Wenger 22 év után hagyta el az Arsenalt a 2017/2018-as szezon végén. A szurkolók hosszú éveken át felrótták neki, hogy az igen busás büdzsé ellenére sem költ sztárjátékosokra, ezért a klub nem tud versenyképes maradni a riválisokkal. Helyét az az Unai Emery vette át, aki tanult, alapos figura, és akinek sok újat nem lehet mutatni a fociban. Az embernek mégis az az érzése, hogy az Arsenal egy tapodtat sem fog előrébb mozdulni vele, és továbbra is az utolsó BL-hely megszerzése lesz az első számú cél (és a realitás is). Megfordítva a dolgot: az is bebizonyosodhat, hogy a sokat kritizált Wenger igazából túlteljesített.

Azonban jó hír az Arsenal-szurkolók számára, hogy a spanyol igazi El-specialistának számít, a Sevillával zsinórban háromszor is megnyerte a sorozatot, így hacsak nem esik ki valamelyik topcsapat a BL csoportköréből (mint tavaly az Atlético Madrid), akkor jó eséllyel lesz mit felmutatni a szezon végén.

Az Arsenal nem akar nyerni Nincs még egy csapat, amelynek akkora készpénz-tartaléka lenne, mint az Arsenalnak. A londoni klub mostanra sokkal inkább egy jól működő cég, amely nem akar rossz befektetési döntéseket hozni, ezért inkább olcsón, lehetőleg ingyen szerez fiatal játékosokat, hogy aztán később sokszoros pénzért tovább adja őket. A vezetők egy piac sikeres szereplői akarnak lenni, stabilan és kiszámíthatóan működni, éppen ezért megelégszenek azzal, hogy ott vannak a BL-ben és jól keresnek a játékosok adás-vételével. Nincs még egy csapat, amelynek akkora készpénz-tartaléka lenne, mint az Arsenalnak. A londoni klub mostanra sokkal inkább egy jól működő cég, amely nem akar rossz befektetési döntéseket hozni, ezért inkább olcsón, lehetőleg ingyen szerez fiatal játékosokat, hogy aztán később sokszoros pénzért tovább adja őket. A vezetők egy piac sikeres szereplői akarnak lenni, stabilan és kiszámíthatóan működni, éppen ezért megelégszenek azzal, hogy ott vannak a BL-ben és jól keresnek a játékosok adás-vételével.

A majdnem bajnok Tottenham

A Tottenham nem költött egy kanyit sem, de nem is kellett neki. Pochettino érkezése óta tudatos építkezés jellemzi a klubot, amely ahhoz már túl jó, hogy ne bajnokesélyesként tekintsünk rájuk, ahhoz viszont (még) nem eléggé, hogy bajnok is legyen. Évek óta ott legyeskedik az arany közelében, kora tavaszig általában meg is van az esélye a győzelemre, de amikor már mindenki elhiszi, hogy „na majd most", kipukkadnak. Tavaly szintet ugrott a csapat, amikor a Real Madridot megelőzve megnyerte a halálcsoportot a BL-ben, de aztán a nyolcaddöntőben beütött a lúzerfaktor: hiába volt jobb a Juventusnál mindkét meccsen, az olaszok 168 másodperc focival továbbjutottak. Pochettino nem igazolt és nem is adott el senkit, ugyanaz a csapat, mint tavaly, csak egy évvel rutinosabb, és ez lehet a Tottenham legnagyobb erőssége idén.

A nagy hatos mögött óriási a leszakadás (tavaly is az volt), de az Everton, a Watford és a West Ham is jól erősített, utóbbi csapatot ráadásul az a Pellegrini irányítja, aki 2014-ben angol bajnoki címet nyert a Manchester Cityvel. A három feljutó (Fulham, Cardiff, Wolverhampton) közül a Wolverhamptonban látjuk a legnagyobb potenciált, amelyet elleptek a portugálok: jelenleg hét portugál van a keretben (például Rui Patricio és Moutinho) a vezetőedző, Nuno Espirito Santo mellett.

A Manchester United–Leicester nyitómeccset 20.30 órától a Spíler1 TV élőben közvetíti.

Az első forduló párosítása

Manchester United–Leicester

Newcastle–Tottenham

Bournemouth–Cardiff

Fulham–Crystal Palace

Huddersfield–Chelsea

Watford–Brighton

Wolverhampton–Everton

Liverpool–West Ham

Southampton–Burnley

Arsenal–Manchester City