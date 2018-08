A skót Celtic szerda este 1-1-es döntetlent játszott a görög AEK Athén csapata ellen a Bajnokok Ligája hamradik selejtezőkörének első meccsén.

Callum McGregor góljával a skótok vezettek, de Viktor Klonaridisz egyenlített és a skótok úgy sem tudtak nyerni, hogy a második félidőben Konsztantinisz Galanopuloszt kiállította a játékvezető.

Olivier Ntcham megmozdulásaira volt érdemes figyelni és arra is, hogy rálépett a játékvezető jelölő sprayére. A játékos lába alatt fel is robbant a spray, de annyira nem ijedt meg a játékos, majdnem gólt is szerzett a következő mozdulatával.

A Celtic-AEK továbbjutójával találkozhat egyébként a Vidi a BL következő körében, amennyiben továbbjut a Malmö ellen.