Az utóbbi bő tíz esztendőben elég sokat liftezett az európai labdarúgókupákban a most már MOL Vidinek nevezett csapat. Az együttes történetében volt néhány meglepő és fájó vereség, de számos bravúrnak is örülhettünk. Többek között a belga KAA Gentet, a török Trabzonsportot, a portugál Sportingot, a svájci Baselt és a francia FC Girondins de Bordeaux-t is sikerült elkapnia a magyar klubnak. Idén azt a bolgár kirakatcsapatot, a brazilokkal teletűzdelt Ludogorecet is kiejtette, amely az utóbbi időben kétszer is BL-csoportkörbe jutott. Jó példákból tehát nincs hiány, így kellő magabiztossággal várhatja a Malmö elleni visszavágót a Vidi.

A Vidi a 2006/07-es idényben, 16 év után mutathatta meg magát újra a nemzetközi kupaporondon. A nagy visszatérés nem is sikerült rosszul, legalábbis ami az első párharcot illeti. Nyitásként a kazah Kajrat Almatit még verték a Magyar Kupa-győztes fehérváriak az UEFA Kupában. Az 1-0-s hazai siker után 2-1-re kaptak ki Kazahsztánban, ám idegenben lőtt góllal meglett a továbbjutás.

A csapatban olyan labdarúgók játszottak, mint például Dvéri Zsolt, az azóta a Mezőkövesd edzőjeként dolgozó, Kuttor Attila, vagy éppen a Balmazújváros trénere, Horváth Ferenc.

A második fordulóban a svájci Grasshoppers viszont már leküzdhetetlen akadályt jelentett Csertői Aurél csapatának. Hazai pályán Horvát Gábor 93. percben szerzett találatával még összejött az egyenlítés (1-1) az FC Fehérvárnak, ám Svájcban 2-0-ra nyert a bolgár Krassimir Balakov vezette Grasshoppers.

2010/11-es idényben jött a következő nemzetközi kupafellépés, a csapatot ekkor már Videoton FC néven jegyezték. Sem ekkor, sem egy évvel később nem jött el az igazi áttörés. A Győri ETO Parkban rendezett Európa-liga-meccsen a Videoton 1-1-es döntetlent játszott a szlovén Maribor ellen, így nehéz helyzetből várhatta a visszavágót.

Mezey György csapata a visszavágón 2-0-ra kikapott, így már az első akadálynál elbukott a székesfehérvári klub. Pedig olyan nevek voltak az együttesben, mint Nikolics Nemanja, André Alves vagy éppen Elek Ákos.

Egy évvel később már a legrangosabb európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája selejtezőjében szerepelt a Videoton, ám ezúttal is az első párharc jelentette a végállomást. A magyar csapat 2-0-ra kapott ki az első mérkőzésen a Szabics Imrét is a soraiban tudó osztrák SK Sturm Graz ellen, és bár ötgólos meccsen 3-2-re nyert a Videoton a visszavágón (az első félidőben esett az összes találat), a bravúr nem sikerült.

A következő szezon viszont az utóbbi évek legszebb élményeit hozta a fehérvári szurkolóknak, a Videoton nagy El-menetelését, amely egészen a csoportkörig vezetett. Pedig közel sem voltak könnyű ellenfelei Paulo Sousa csapatának.

A szlovák Slovan Bratislava, a belga KAA Gent és a török Trabzonsport együttesét is kiütötte a Videoton, mindezt úgy, hogy a hat mérkőzésen mindössze egyetlen gólt kapott, még az első Slovan ellen találkozón. A Trabzonspor elleni tizenegyespárbajra pedig még hosszú évek múltán is emlékezni fognak a drukkerek.

Ahogy magára a csoportkörre is, mivel sokáig a továbbjutás sem volt elképzelhetetlen. Bár az nem jött össze, a portugál sztárcsapatot, a Sportingot nemcsak megverni sikerült (3-0), de végül megelőzni is, mivel a Baselt is legyőzte a Vidi, így hat ponttal a harmadik helyen zárt a Genk és a svájci klub mögött (az első három meccsből sikerült hat pontot szerezni). A magyar csapat mérlege a két győzelem mellett négy vereség, ám a mindössze mínusz kettes gólarány is jól mutatja, hogy a belgák elleni idegenbeli zakón (3-0) kívül az összes többi találkozón egyenrangú ellenfél volt a vereségei alkalmával is a Videoton.

A következő idényben azonban jött a hidegzuhany, a nagy menetelés után a FK Mladost Podgorica idegenben lőtt góllal az első körben kiejtette a Videotont az Európa-ligában. A 2015/16-os idényben már a Bajnokok Ligájában harcolhatta volna ki a főtáblát, ám ezúttal sem járt sikerrel. Bár a walesi The New Saints FC ellen még sikerült kiszenvedni a továbbjutást (0-1, 1-1), ám a fehérorosz BATE elleni párharc már a kiesést jelentette a BL-ből (1-1, 1-0).

A holland Kees Luijckx nevét már ekkor megjegyezték a Vidi szurkolói, na nem pozitív gondolatokkal emlékeznek rá. Az első meccsen ugyanis öngólt fejelt, majd a visszavágón kiállíttatta magát.

A magyar bajnok a kiesésével az Európa-ligában folytathatta a szereplését, de sok öröme ebben sem volt. Kees Luijckx bakiparádéja tovább folytatódott a Lech Poznan ellen is – az ellenfélnek adott gólpassza után Pető Tamás megbízott edző azonnal le is cserélte –, a lengyel csapat a 3-0-s hazai siker után Magyarországon is nyerni tudott egy góllal (0-1).

Az újabb baki a holland védőtől 1.41-től:

A következő évben két kört sikerült mennie a Videotonnak: a moldáv Zaria Balti és a szerb Cukaricki még nem tudta megállítani a magyar csapatot – ráadásul nagyon könnyű volt mindkét párharc –, de a Mydtjylland végül megálljt parancsolt.

A dán klub a cseh Filip Novák találatával nyert a felcsúti Pancho Aránában 1-0-ra, majd a visszavágón jöttek az igazán nagy izgalmak. Paulo Vinícius ugyanis már a 47. percben a kiállítás sorsára jutott, de Kovács István találatával így is sikerült ledolgozni a hátrányt. Azonban a hosszabbításban már nem volt szerencséje Henning Berg legénységének, Filip Novák a 104. percben eldöntötte a párharcot.

2017-ben a Videotonnak végül nem sikerült bejutnia az Európa-liga csoportkörébe, egészen a playoffig menetelt, többek között a francia sztárcsapat, az FC Girondins de Bordeaux kiejtésével. A nagy sorozat a máltai Balzan FC ellen kezdődött (2-0, 3-3), majd az észt Nõmme Kalju FC sem jelentett akadályt (0-3, 1-1). Ezt követően jött a már említett Bordeaux, amelyben többek között játszott az a Malcom, aki egy átigazolási szappanopera végén lett az FC Barcelona játékosa idén nyáron. Bár Franciaországban 2-1-re kikapott a Vidi, otthon sikerült 1-0-ra győzni Stopira góljával, így nagy meglepetésre kiütötte a sokkal esélyesebb riválisát.

A playoffban már nem sikerült a bravúr, annak ellenére, hogy a szerb FK Partizan ellen idegenben sikerült gól nélküli döntetlent játszani, viszont a visszavágón 4-0-s kiütésbe szaladt bele Marko Nikolics csapata.

Így jutottunk 2018-ig, amelynek eddigi eseményei jól ismertek. A magyar bajnokcsapat némi nehézségek árán, de kiejtette a luxemburgi F91 Dudelange-t, majd nagy meglepetésre elbúcsúztatta a bolgár kirakatcsapatot, a Ludogorecet is a BL-selejtezőben (0-0,1-0). A playoffot megelőző körben a svéd Malmö otthonában sikerült 1-1-es döntetlent játszania a már MOL Vidi FC néven szereplő együttesnek, így bizakodva várhatja a keddi, felcsúti visszavágót.

Amennyiben pedig összejönne az újabb bravúr, akkor már a Bajnokok Ligája csoportköréért játszhat a Vidi – ha nem, akkor jöhet az El-playoff és nagy valószínűséggel a jó ismerős Midtjylland –, méghozzá vagy a skót Celticcel, vagy a görök AEK Athén együttesével.