Bombagólok meccse, a MOL Vidi kibrusztolta a döntetlent a DVSC ellen

Varga Kevin és Tamás Krisztián bombagólja tette emlékezetessé a MOL Vidi–Debrecen NB I-es bajnokit, amely 1-1-re végződött Felcsúton. A címvédő Vidinek ez már a második döntetlenje volt a bajnokságban. Négy nap múlva jön a Malmö, de abban biztosak lehetünk, hogy azon a BL-selejtezőn egy teljesen más Vidi lép pályára.

A keddi malmői Bajnokok Ligája-selejtezőt követően három nappal az NB I-ben még veretlen Debrecennel játszott bajnoki mérkőzést a címvédő MOL Vidi. A találkozót eredetileg szombaton rendezték volna meg, de a magyar bajnok augusztus 14-én kedden este újra BL-meccset vív, éppen ezért hozták egy nappal előbbre a Loki felcsúti vendégjátékát.

Marko Nikolics, a Vidi vezetőedzője a bajnoki összecsapás előtt nem győzte hangsúlyozni, hogy játékosainak csak ezzel a meccsel szabad foglalkozniuk, a Malmö elleni visszavágó majd a Debrecen után következik. A szerb tréner is jól tudta, hogy bármennyire is remekül szerepelt a nemzetközi mérkőzéseken eddig a Vidi, az NB I-re is nagyon oda kell figyelniük. A fehérváriak legnagyobb riválisa, a Ferencváros eddig három meccsből kilenc pontot gyűjtött, a Vidinek pedig már volt egy hazai döntetlenje a Paks ellen. Juhász Rolandék tehát egyáltalán nem vehetik félvállról az NB I-et; a Ferencváros egy évvel korábban éppen arra fázott rá, hogy a bajnoki idény elején elég nagyvonalúan szórta el a pontokat.

Várható volt, hogy Nikolics edző belenyúl az összeállításba és ez így is történt. A BL-meccsen eltiltott Huszti Szabolcs természetesen kezdő volt, a Malmöben jól játszó Stopira, Hadzic, Lazovics és Fiola Attila viszont ezúttal a kispadon kapott helyet. A Debrecen bátran kezdte a meccset, de a 10. percben nagyon kevés hiányzott a Vidi vezető góljához. Scsepovics nagy lövése a felső lécet találta telibe, majd a labda az Nagy Sándor hátáról tovább pattanva vészesen közelített a gólvonal felé, a felpattanaó kapus menteni tudott.

A meccset a helyszínen tekintette meg Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki a 13. percben azt látta, hogy Varga Kevin bombagóljával a Debrecen megszerezte a vezetést.

Mutatjuk a gólt, elképesztően jól találta el a labdát a fiatal magyar tehetség.

A gól után alaposan felpörgött a Vidi, igaz, nem is tehetett mást, hiszen hátrányban kellett fociznia. A hazai csapat azonban pontatlanul játszott, Huszti egymaga két olyan helyzetet hagyott ki, amelyekből simán gólt szerezhetett volna. Egyszer Kovács, egyszer Nego adott neki jó labdát - hiába. Kovács István nemcsak Husztit, hanem Juhász Rolandot is kiszolgálta, de a védő lövését védte a debreceniek kapusa.

Kassai Viktor játékvezető az első félidő végén négy percet hosszabbított, de a Vidi ebben az időszakban sem tudott gólt lőni, így a félidőben 1-0-ra a Debrecen vezetett, Marko Nikolics edző pedig kettőt cserélt a szünetben, Hadzic és Nikolov állt be a bajnokcsapatba.

Az 50. percben Tőzsér végzett el 25 méteres szabadrúgást, a labda majdnem a bal alsó sarokban kötött ki, de aztán mellément. Nagy debreceni lehetőség volt ez is.

Támadott, mást nem tehetett a Vidi, de a Debrecen védekezését ezen az estén nagyon nehéz volt feltörni. Mindenesetre ez a sztiuáció ebben a szezonban új volt a Vidinek. A Bajnokok Ligájában sem a Dudelange, sem a Ludogorec nem vezetett a magyar csapat ellen, a Malmö igen, de ott viszonylag hamar érkezett az egyenlítés. Itt viszont a vendégcsapat leparkolta a buszt és ez nem tetszett Nikolics csapatának. A szerb edző a 67. percben pályára küldte Danko Lazovicsot, ezzel a harmadik cseréjét is kihasználta.

Magyar bajnoki meccset hazai pályán legutóbb 2017. április 8-án vesztett el a Vidi, akkor a Vasas tudott ellene nyerni. 23 bajnokit játszott azóta otthon (illetve Felcsúton) a csapat. Most azonban húsz perccel a lefújás előtt még mindig a Debrecen vezetett. A frissen beállt Lazovics beadását Juhász a földön fekve fejelte meg, ezt megelőzően a Vidi védője Szatmárival ütközött, de Kassai nem látott okot arra, hogy sípoljon.

Minden egyes lecsorgott perc a Debrecennek kedvezett, a vendégcsapat nagyon fegyelmezetten futballozott. A 79. percben Lazovics szabadrúgását Juhász fejelte fölé - nem ment a Vidinek. Pedig ez nagy lehetőség volt. A Debrecen teljesen feladta a támadásokat, csak védekezett Herczeg András együttese.

Egészen a 83. percig, amikor szinte hihetetlen helyzetet hagyott ki a Loki. Bereczki Dániel lépett ki teljesen egyedül. rávezette a labdát Kovácsikra, majd elvitte azt a kapus mellett. Már csak az üres kapuba kellett volna lőnie, de 8 méterre onnan lukat rúgott. A Debrecen eldönthette volna a meccsetm de kihagyta a szinte kihagyhatatlant.

Innetől kezdve tényleg az volt a kérdés, hogy kibírja-e kapott gól nélkül a Debrecen. Nem bírta ki. A 90. percben Tamás Krisztián legalább akkora gólt lőtt, mint Varga Kevin.

Hihetetlenül nagy gól volt, egyenlített a Vidi. Kapásból ballal, be a bal felsőbe.

A MOL Vidi elképesztően sokat tett az egyenlítő gólért, az egy pontot mindenképpen megérdemelte. A Debrecen pedig csak saját magát okolhatta, hogy nem nyert, mert Bereczki lábában ott volt a 0-2 lehetősége.

Négy nap múlva, kedden este jön az FF Malmö a BL-selejtező visszavágójára. A svéd csapat péntek este idegenben 1-0-ra nyert az FF Dalkurd otthonában. A Vidinek kedden a most látottnál jobb játékra lesz szüksége, ha tovább szeretne jutni a BL-playoffba.