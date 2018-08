A Vidi edzője nem áldozza be az NB I-es meccset a BL miatt

A labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójának nyitómérkőzésén a bajnoki címvédő MOL Vidi FC a DVSC-t fogadja a felcsúti Pancho Arénában. A székesfehérvári csapat szerb edzője, Marko Nikolics elmondta, hogy esze ágában sincs beáldozni a Loki elleni meccset a Malmö elleni BL-visszavágó miatt, ugyanis csapatának minden pontra szüksége van, ha a bajnoki címért való versenyfutásban tartani akarja a lépést a Ferencvárossal.

A forduló azért kezdődik a megszokottól eltérően már pénteken, mert a címvédő Vidi egy nappal korábbra hozta a vendég Debrecen elleni meccsét, hogy több ideje legyen felkészülni a jövő keddi, svéd Malmö elleni hazai BL-visszavágóra. Nagy kérdés, hogy a piros-kékek hogy bírják a sorozatterhelést, mert két hete például - szintén hazai pályán - nem bírtak a Pakssal, s 1-1-es döntetlent játszottak. Ezúttal a Svédországban elért 1-1-es döntetlen után kellene ismét helytállnia a Vidinek az NB I-ben, ráadásul a hajdúságiak ugyancsak jól rajtoltak, két győzelemmel és egy pontosztozkodással még veretlenek.

„Minden pontra szükségünk lesz majd a bajnokság hajrájában, ezért is szeretnénk Felcsúton tartani a három pontot a DVSC ellen. Nem szabad a keddi BL-visszavágóval foglalkozni, jelenleg a Vidi-Debrecen bajnoki a legfontosabb. Nincs sok idő a mérkőzések között, de azért dolgoztunk a felkészülés elején, valamint az elmúlt egy-két napban, hogy megfelelő állapotban várjuk a ma esti meccset. Debrecenben kollégám, Herczeg András az elmúlt szezonban is remek munkát végzett, nem sokon múlt a DVSC nemzetközi szereplése. Kellő számban vannak rutinos, valamint fiatal játékosok is a keretükben, de nekünk - ahogyan mindig - most is a saját játékunkra kell figyelnünk, és az első perctől az utolsóig koncentrálva úgy kell játszanunk, hogy győztesen hagyjuk el a pályát" - mondta klub honlapjának a DVSC elleni bajnoki előtt Marko Nikolics.

A Ferencváros ahhoz az újonc Kisvárdához látogatnak, amely eddigi mindhárom élvonalbeli mérkőzését elvesztette, ráadásul még gólt sem szerzett. A hazaiakat ezúttal még a távozott Kondás Elemér vezetőedző korábbi segítői, Erős Gábor és Kocsis János készítik fel, majd a szombati találkozót követően Dajka László veszi át az irányítást. Tekintve, hogy a Ferencváros eddig mindhárom meccsén legalább három gólt szerzett, míg a Kisvárda kétszer 4-0-ra, legutóbb Újpesten pedig 1-0-ra maradt alul, így nagy meglepetés lenne, ha előbbinek a siker-, utóbbinak a rossz sorozata megszakadna.

A szintén hibátlan Budapest Honvéd a Mezőkövesd vendége lesz, amely úgy áll négy ponttal a tabellán, hogy a MOL Vidi FC elleni összecsapását a székesfehérváriak Bajnokok Ligája-menetelése miatt elhalasztották múlt héten. A kispestieknek ez lesz az első idegenbeli fellépése az NB I mostani szezonjában.

OTP Bank Liga, 4. forduló:

péntek:

MOL Vidi FC-Debreceni VSC, Felcsút 20.00, v.: Kassai

szombat:

Kisvárda-Ferencváros 19.30, v.: Pintér

Szombathelyi Haladás-Puskás Akadémia FC 19.30, v.: Solymosi

MTK Budapest-Diósgyőri VTK 19.30, v.: Andó-Sazbó

vasárnap:

Mezőkövesd-Zsóry - Budapest Honvéd 17.00, v.: Erdős

Paksi FC-Újpest FC 17.00, v.: Berke