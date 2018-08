A magyar válogatott csatárt kitették a keretből

A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő DVTK a hivatalos honlapján tudatta, hogy Busai Attila és a klub magyar válogatott játékosa, Ugrai Roland nem látogathatják az első csapat edzéseit.

Az előző szezonban a kiesés elől az utolsó fordulóban megmenekülő DVTK rosszul kezdte az idei szezont: a Ferencváros és a DVSC otthonában is vereséget szenvedett, míg a Puskás Akadémia ellen hazai környezetben játszott döntetlent.

Azon a mérkőzésen Ugrai Roland tizenegyest hibázott 2-2-es állásnál.

„A döntés hátteréről nem szeretnék többet mondani annál, mint amit feltétlen muszáj. Fogalmazzunk úgy, hogy nem voltunk elégedettek a két játékos elmúlt hetekben mutatott teljesítményével, így a mai naptól a második csapat edzéseit kell látogatniuk. Busai Attilát és Ugrai Rolandot is személyesen tájékoztattam a pénteki edzés előtt. Most az a legfontosabb, hogy a csapat nyugodtan készüljön az MTK elleni bajnokira, ezért az ügyet egyelőre lezártnak tekintem. Ha lesz változás a két játékos ügyében, azt azonnal be fogjuk jelenteni" – mondta a döntésről Tajti József, a DVTK sportigazgatója.

A miskolci csapat szombat este az Új Hidegkuti Nándor Stadionban lép pályára az újonc MTK ellen, amely három mérkőzéséből kettőt megnyert.