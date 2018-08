Kisvárdán nem akármilyen ünnepre készültek. Nem elég, hogy az újonc NB I-es labdarúgócsapat először léphetett pályára az új stadionjában, az ellenfél Magyarország legnépszerűbb klubja, a bajnokságot szászszázalékosan kezdő Ferencváros volt. Azért mentünk el ide, hogy megnézzük, milyen ember a helyi benzinkutas, kik azok a Várkerti Vitézek, mi a helyzet a kocsmában, lesz-e szokásos rezesbanda? Aztán láttunk még sasröptetést, lánykérést, fejbe rúgást, meg egy meccset, amit simán nyert meg 2-0-ra a Fradi.

Kisvárda-Ferencváros meccs az NB I-ből: Budapestről 280 kilométer megtétele várt ránk, amely magyarországi viszonylatban jelentősnek számít. (Képzeljék majd el, mennyit buszozik a Haladás a várdai fellépés előtt és után.) Az NB I abszolút újonca a bajnokság történetének legészakibb fekvésű csapata. (Ebben a tekintetben egy hajszállal előzi meg Ózdot és Salgótarjánt.) Biztos, ami biztos, kora délután elindultunk, így már órákkal a meccs kezdése előtt nézhettük, milyen egy 16 ezres város, ha a Ferencváros oda megérkezik.

A város határában a benzinkútnál azonnal érdeklődni kezdtünk, miként várják a Fradi elleni stadionavatót. A kutasnak az ukrán határ mellett is akadt dolga bőven, de némi poénnal megfűszerezve így is örömmel válaszolt arra a kérdésünkre, mit vár a mérkőzéstől.

„Egyértelműen háromesélyes a meccs” – vágta rá a férfi. Persze azonnal reflektáltunk, hogy rendben, de ez mindig így van. „Igaz, de most más a helyzet. A lehetőségek: három, négy vagy öt góllal nyer a Fradi – tette hozzá. Legalább már az elején kiderült, nem minden kisvárdai szurkoló pozitív a saját klubját illetően.

Egyre beljebb érve a városba ekkor még nem igazán tapasztaltunk meccshangulatot, de azért egy-két piros mezes drukkerrel így is lehetett találkozni. Közben gőzerővel kerestük a stadiont, amelyhez egy korosabb asszonyságtól kaptunk segítséget.

„Az utca végén a keresztnél forduljanak jobbra, ott már rendőr fog állni, és segít” – jött a válasz. Gyerünk. Pár lépés, és tényleg az NB I legújabb létesítménye mellett találtuk magunkat.

Stadion nincs kocsma nélkül. A kisvárdai ultrák, a Várkerti Vitézek már javában hangoltak. Bizakodó, mosolygós szurkolók fogadtak minket. A tippelés helyett a sör fogyott, természetesen csak a szurkolók körében.

A stadion nem túl nagy, de szép. A környék pedig egy igazi futballkomplexum, a régi stadionnal és az edzőpályákkal a szomszédságban. A bejáratoknál pedig már sokan várták piros mezekben és sálakban a hat órakor esedékes kapunyitást, hogy elsőként foglalhassák el a helyüket az új arénában, amely egyébként semelyik stadionhoz nem hasonlítható, ténylegkülönleges hangulatot áraszt.

„Ahogy más csapatok például Ausztria vagy éppen Szlovénia közelségét használják ki, nekünk az ukrán határ nyújtotta lehetőséget kell kamatoztatni. Tippelni nem szeretnék, most nem is az eredmény a fontos – mondta az egyik szurkoló.

Közben a rezesbanda zenéjére a Ferencváros edzője, Thomas Doll is táncolt egy kicsit. De nemcsak a fúvósok szórakoztatták a közönséget, Kós Bálint Hunor elénekelte a Nélküled című számot, de volt sasröptetés is, illetve helyi egyházi vezetők fel is szentelték a stadiont.

A „slusszpoén” pedig tényleg a kezdés előtt másodpercekkel maradt:

a kezdőkörben Fradi-sállal a nyakában kérte meg a kisvárdai mezben pompázó barátnőjét az egyik szurkoló. A válasz egyébként igen volt. Még szép.

A kezdésre megtelt a kisvárdai aréna, a hazai szurkolók élőképpel is készültek a meccsre, de a ferencvárosiaknak fenntartott szektorban sem lehetett már egy gombostűt sem leejteni, így borítékolható volt a jó hangulat.

A csapatok is kiszolgálták a telt házas közönséget, persze Anton Shynder 32. percben történt kiállítása nagyban rányomta a bélyegét a meccs képére – igaz, a sárga lap után nem kéne a játékvezető arcába ordítani milliméterekről. Bár volt ott fejkoccantás is. Addig is a Fradi volt a kezdeményezőbb, a hatalmasat küzdő – és a kontráiból veszélyes – Kisvárda viszont jól tartotta az eredményt. Tíz emberrel viszont szinte már lehetetlen helyzetbe került az újonc. Viszont az FTC ekkor még képtelen volt feltörni a hazaiak védelmét, így senki nem csodálkozott, hogy

Thomas Doll végig idegesen járkált és magyarázott a játékosainak a számára kijelölt területen. Az első 45 perc tehát nem hozott gólt, a német mester pedig biztosan nem csak dicsérte a labdarúgóit a szünetben.

A második félidőben viszont már nem volt kérdéses, hogy melyik csapat gyűjti be a három pontot. A Fradi az első pillanatoktól kezdve a kapuja elé szögezte a tíz emberrel játszó Kisvárdát, majd az 56. percben Leandro meg is szerezte a fővárosi csapat számára oly fontos gólt. Doll örömén is látszott, hogy ez bizony nem volt könnyű szülés. Hiába a gól és emberhátrány, a várdai szurkolók ugyanolyan elánnal buzdították a csapatukat, mint az első percben.

A Fradi-találatot követően kissé leült a meccs, de a hangosbemondó feldobta a hangulatot. Szerinte ugyanis „Heiszter Marcell” kapott sárga lapot, bár nem gondoljuk, hogy horvát-német Marcel Heister kiakadt volna ezen. Ahogy Lanzafame sem, ugye Dávid?

Bár haragról szó sem volt, de Fradi és az olasz csatár büntetett: 15 perccel a meccs vége előtt a tizenegyesből szerzett góllal eldőltek a legfontosabb kérdések. A hajrában még Theodoris Berios rúgta le egy jól irányzott karatemozdulattal Fernando Gorriarán fejét, amiért piros lapot kapott.

A hazai szurkolók azonnal rá is kezdtek a „Mindenkit állíts ki” című örökzöldgyanús nótára.

A bíró ezt nem vette figyelembe, az FTC pedig végül magabiztosan nyert.

A vereség ellenére nemcsak a Kisvárda, de a találkozó egyik legjobbja Gosztonyi András volt, aki szerint a jövőben fegyelmezettebben kell játszaniuk, ha el akarják érni a céljaikat.

„A kiállítás rányomta a meccsre a bélyegét. Sajnos nem először fordul elő a bajnokságban, hogy szinte az egész mérkőzést emberhátrányban játsszuk. A Videoton ellen még korábban jött a piros lap, mint most. Egyik csapat ellen sem egyszerű játszani az élvonalban, nemhogy egy Vidi vagy Fradi ellen tíz emberrel. Nehéz volt a sorsolásunk, majd most jönnek azok a meccsek, amelyek hozhatóak lesznek. Azon leszünk, hogy ezeket a mérkőzéseket megnyerjük, és javítsunk. Ha az utolsó két találkozóból – az Újpest és a Ferencváros elleniből – indulunk ki, akkor bizakodhatunk, mert egyik összecsapáson sem játszottunk alárendelt szerepet. Amennyiben fegyelmezettebbek vagyunk, akkor az Újpest, és most a Fradi ellen is elcsíphettünk volna egy pontot. De gratulálok a Ferencvárosnak, nekünk nem ellenük kell nyernünk” – árulta el az Origónak a támadó, aki szerint az egész városnak nagy lökést adhat az új aréna. De azt is megtudtuk, hogy napok kérdése, és jön a második trónörökös a Gosztonyi családba.

„Egy új stadion ilyen családias városnak és csapatnak, mint a Kisvárda, nagyon sokat tud adni. Fontos, hogy a hazai meccseinket kiváló körülmények között tudjuk játszani a saját szurkolóink előtt. Nagyon szeretek Kisvárdán játszani és élni is. A feleségemmel csütörtökre várjuk a második gyermekünket, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy jól érezzük magunkat. Szerződés köt a klubhoz, nem is nagyon gondolkozom most másban. Persze ha adódik lehetőség, akkor azt meghallgatja az ember, de jelenleg a családra és a Kisvárdára koncentrálok.”

Ami Gosztonyinak nem jött össze, az a másik oldalon Leandrónak igen. Győzelem és gól. Ám hiába nyert a Fradi, a fővárosi csapat rutinos játékosa nem volt teljesen elégedett a zöld-fehér együttes teljesítményével.

„Az első tíz percet jól kezdtük, kiválóan járattuk a labdát. Többször sikerült az ellenfél mögé kerülnünk, de utána már nem tetszett a játékunk. Körülményesek voltunk, lassan passzoltunk, középen erőltettük a támadásokat, ahol sokan voltak. Összességében az egész meccs nem igazán tetszett, reméljük, a következő találkozókon jobb lesz a játék. Most az a fontos, hogy megszereztük a három pontot – kezdte az értékelést az Origónak Leandro, aki azt is elmondta, hogy miért volt most ez a mérkőzés más, mint az első három bajnoki.

„Nem jött korán a gól, és elkezdtünk kapkodni. Nem vártunk a jó pillanatra, mindenki valami extrát akart adni, viszont emiatt több hiba volt a játékban. Emiatt lassan is játszottunk, többször jött hátrafelé a labda. A védekező felfogású csapatok ellen türelmesen és gyorsan kell focizni, akkor jön az eredmény is. Szeretnénk továbbra is a győzelem útján maradni, mert vissza kell szerezni a szurkolók bizalmát az Európa-liga-kiesés után. Ezt pedig csak a győzelmekkel, a három pontokkal tudjuk elérni.”

Leandro régóta ismeri a magyar viszonyokat, így örül, hogy manapság már hétről hétre szép stadionokban tudnak játszani, akárhova is utaznak.

„Most már tényleg nem lehet azt mondani, hogy a pálya a hibás. Az, hogy ilyenek a körülmények jelenleg az NB I-ben, reményeink szerint hozza majd magával, hogy a magyar foci jövője is szebb lesz. Már csak azért is, mert nemcsak a stadionok, hanem az edzőpályák, kiszolgáló helyiségek is adottak ahhoz, hogy jó futball legyen itt. Most már csak rajtunk múlik.”

Kisvárdán tehát egy új korszak vette kezdetét, amely a pályán nem igazán indult jól – továbbra sincsen gólja és pontja az NB I-ben az újoncnak, amelyen a jövőben Dajka László segíthet –, ám egy hazai élvonalbeli kisvárdai meccs után is kijelenthető, hogy ez a kedves, családias kisváros megérdemli, hogy a legmagasabb osztályban is megmutassa magát. Az pedig már csak a játékosokon múlik, hogy ezt egy vagy akár hosszú éveken keresztül teheti. Ami pedig a Ferencvárost illeti, a győzelmet nem kell megmagyarázni, négy meccs után is hibátlan a fővárosi klub, és már most hét pont az előnye a BL-ben vitézkedő, egy meccsel kevesebbet játszó Vidi előtt.