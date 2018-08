Három évre kitiltották a stadionokból a mutogató szurkolót

A Newcastle-szurkoló nagypapa még májusban villantott a Tottenham szurkolóinak, most három évre minden angol stadionból kitiltották.

A Newcastle szurkolója, Keith Steinmetz még májusban, a Tottenham elleni meccsen

tolta le a nadrágját, és az ellenfél szurkolóit hergelte azzal, hogy a péniszét mutogatta.

A meccset amúgy Harry Kane góljával a londoni csapat nyerte, Steinmetz pedig három évig nem mehet be egyetlen angol stadionba sem.

Az 58 éves szurkoló emellett pénzbírságot is kapott, valamint hat hónap közmunka is vár rá. Steinmetz egyébként már nagypapa, és edzőként is dolgozik.