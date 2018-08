A címvédő ManCity könnyedén intézte el az Arsenalt

Nem kellett sokáig várniuk az angol labdarúgás szerelmeseinek az első csúcsrangadóra, hiszen már a Premier League első fordulójában farkasszemet nézett egymással a címvédő Manchester City és a szezonnak 22 év után nem Arséne Wenger irányításával nekivágó Arsenal. Az Emirates Stadionban rendezett találkozón Sterling és Bernardo Silva góljai jelentették a különbséget, a bajnok tehát győzelemmel kezdte meg útját a címvédés felé.

Bizakodhattak a vendégek, PL-nyitányon ugyanis kilenc éve veretlenek, sorozatban hét győzelemnél tartottak, összességében pedig 8 siker és egy döntetlen volt a mutatójuk.

Alaposan be is kezdett a címvédő, az első 10 percben két komoly lehetőséget is kidolgoztak, ám Walker és Sterling lövésénél is helyén volt az Ágyúsok kapusa, Petr Cech. Pep Guardiola egyébként a kezdőbe nevezte a manchesteriek egyetlen nyári szerzeményét, a Leicester Citytől 60 millió fontért elcsábított Rijad Mahrezt.

A 15. minutumban aztán már a cseh óriás is tehetetlennek bizonyult: Sterling cselezett befelé a balszélről, a saját magának kialakított helyzetet pedig remek lövéssel zárta le, előnybe juttatva csapatát. Az angol támadó 50. Premier League-gólját szerezte, ám mindössze a harmadikat a tizenhatoson kívülről.

A folytatásban is inkább Guardiola alakulatának akarata érvényesült, bár egy életerős lökettel Bellerín is próbára tette Edersont, ám a túloldalon Cechnek is újabb bravúrokra volt szüksége, hogy meccsben tartsa csapatát. A szünetig nem változott az állás, 1-0-s vendégvezetésnél vonult pihenőre a két együttes.

A második játékrész is City-rohamokkal indult, Emery pedig nem akarta megvárni, amíg megduplázzák előnyüket a vendégek, így az 55. percben Ramsey helyett Lacazettet küldte pályára. Vele sem lett azonban igazán veszélyes az Arsenal támadószekciója, bár rögtön becserélése után volt egy veszélyes lövése. A 64. minutumban aztán jött az újabb Guardiola-mágia: egy mintaszerű kontratámadás végén Mendy gurított a második hullámban érkező Bernardo Silva elé, aki elemi erővel lőtte ki a jobb felsőt.

A találat érezhetően kedvét szegte a londoniaknak, a manchesteriek pedig tudták, hogy megvan a három pont, a hátralévő bő fél óra tehát már inkább az alibifutballról szólt.

A bajnokság első rangadóját könnyed győzelemmel abszolválta a City, Guardiola legénysége megindult tehát a címvédés felé.

Premier League, 1. forduló:

Arsenal-Manchester City 0-2 (0-1)

FC Liverpool-West Ham United 4-0 (2-0)

Southampton-Burnley 0-0

Wolverhampton Wanderers-Everton 2-2 (1-1)

Bournemouth-Cardiff City 2-0 (1-0)

Fulham-Crystal Palace 0-2 (0-1)

Huddersfield Town-Chelsea 0-3 (0-2)

Watford-Brighton 2-0 (1-0)

Newcastle United-Tottenham Hotspur 1-2 (1-2)

Manchester United-Leicester City 2-1 (1-0)