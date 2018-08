Az Atlético elutasította a Chelsea megaajánlatát kapusáért

A Premier League nyitófordulójának szombati játéknapján a Chelsea a Huddersfield otthonába látogatott, és végig magabiztos futballt bemutatva, könnyedén győzött 3-0-ra. Nyert a Bournemouth, a Crystal Palace és a Watford is. Maurizio Sarri több világbajnokságot megjárt játékosát is pihentette, Hazard, Giroud, Christensen és Victor Moses sem került be a kezdőcsapatba.