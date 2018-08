Ez már a profi liga: az AEK Athén a Vidi következő BL-ellenfele

A MOL Vidi továbbjutása után röviden bemutatjuk az AEK Athén csapatát, amellyel a magyar bajnok a Bajnokok Ligája play-off körében találkozik.

Az AEK Athén csak nemrég támadt fel poraiból. A tizenkétszeres görög bajnok 2011-ben csődbe ment és a harmadosztályba száműzték. Onnan hosszú és göröngyös út vezetett vissza a legjobbak közé, a másodosztályban (Football League) csak 2014-ben szerepelt ismét, azt viszont rögtön az első szezonjában megnyerte, méghozzá veretlenül. Az élvonalban évek óta ott sündörgött a nagyok (Olympiakosz, Panathinaikosz) közelében, így nem is volt meglepő, hogy a 2017/2018-as szezonban megnyerte a bajnoki címet.

Az Athén keretében van svéd, brazil, portugál és belga légiós is, de ha valakit ki kell emelni, akkor az az Athletic Bilbaót, a Real Zaragozát és a Leganést megjárt Erik Morán lenne. A csapatot erősíti a horvát Marko Livaja is, aki az Interből és az Atalantából lehet ismerős. A legutóbbi görög bajnoki idényben 27 meccsen nyolc gólt szerzett.

Az AEK a harmadik selejtezőkörben kapcsolódott be a Bajnokok Ligájába, ahol 3-2-es összesítéssel ejtette ki az előzetesen talán egy fokkal esélyesebbnek tartott Celticet. A MOL Vidi továbbjutása után a csapat vezetőedzője, Marko Nikolic is szólt néhány szót a következő ellenfélről: "Holnaptól elkezdjük feltérképezni őket. Nem ismeretlen számomra a csapat, egy nagyon erős együttesről van szó, igazi futballvárosról. Nagyon meleg lesz Görögországban, nem lesz könnyű dolgunk, de legyenek csak ők a favoritok, ezt meghagyjuk nekik, az esélytelenebb szerep amúgy is jobban áll nekünk."

A Vidi 1-1-es összesítéssel, idegenben lőtt góllal ejtette ki a svéd Malmö csapatát, így akármi is lesz az AEK elleni párharc kimenetele, az Európa Liga-csoportkör már biztosan megvan.