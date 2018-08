Egy forintot nem tennénk a Barca vagy a Real bajnoki címére

Pénteken indul a spanyol bajnokság 2018/2019-es szezonja. A Barcelona egy centit nem változott, a Real Madrid Cristiano Ronaldo távozásával egyértelműen gyengült, miközben az Atlético Madrid kerete erősebb (és értékesebb), mint valaha. A három nagy mellé idén végleg felnőhet a Valencia, amelyet Marcelino García Toral a szakadék széléről kormányozott vissza a legjobbak közé. Megkockáztatjuk, hogy az utóbbi évek legizgalmasabb idénye következik Spanyolországban.

Kezdjük azzal, hogy mi számít izgalmasnak. Mivel az elmúlt tíz évben egy kivételt leszámítva mindig a Barcelona vagy a Real Madrid győzött, már az is, ha a negyedik helyezett nem lesz húszpontos lemaradásban a bajnoktól.

Tavaly pontosan ennyi volt a különbség a Barcelona és a Valencia között, de látva a nyári játékosmozgást, és hogy milyen szakmai munka folyik a kihívóknál, idén szorosabb befutóra tippelünk.

Átalakult a Barcelona kerete

A címvédő Barcelona vezetősége a keretfrissítést tűzte ki célul a nyárra. Ezúttal nem volt sztárigazolás, helyette fiatal és tehetséges játékosokat igazoltak. Érkezett Clément Lenglet a Sevillától (36 millió euró), Arthur a Grémiótól (31 millió), Arturo Vidal a Bayern Münchentől (18 millió euró, igen, ő kivétel) és Malcom a Bordeaux-tól (40 millió). A brazil megszerzése az átigazolási időszak legnagyobb sztorija: az olasz AS Roma már hivatalosan is sajátjának tekintette a játékost, amikor a Barcelona rálicitált, Malcom pedig a magasabb fizetést, a nagyobb hírnevet és a kevesebb játékpercet választotta. Ez utóbbi már csak azért is valószínűsíthető, mert amikor a franciákkal világbajnoki címet nyert Ousmané Dembélé megtudta, hogy vetélytársat kapott, ledobta a strandpapucsot, és a vártnál két héttel hamarabb edzésbe állt. Ernesto Valverde vezetőedzőnél csak a szurkolók örültek jobban ennek, hiszen így a 21 éves játékos bevethető állapotba került a Sevilla elleni Spanyol Szuperkupára, amelyet pont az ő rakétájával nyert meg a Barcelona.

A távozók listája is hosszú, az örök ígéret Gerard Deulofeutól végleg megszabadultak, elment Lucas Digne, Aleix Vidal, Yerry Mina, André Gomes, Paulinhót pedig egy év után visszaadták a Kuangcsou Evergrandénak – összeesküvés-elméletek szerint ez az üzlet az elmúlt évek egyik legnagyobb pénzmosdatása. A névsorokat végigböngészve tehát láthatjuk, hogy a kezdőtizenegy érintetlen maradt, egyedül Andrés Iniesta hiányát érezheti meg a csapat, aki 22 évnyi szolgálat után döntött úgy, hogy a pályafutásából hátralévő időt máshol, Japánban tölti.

Valverde már tavaly is többféle játékrendszert kipróbált, és a kísérletezés folytatódhat az új szezonban is: a 4-3-3-tól kezdve a 4-2-3-1-en át a 4-4-2-ig minden lehet. Egy viszont biztos: a Barcelona szereplése továbbra is Lionel Messitől függ majd, akinek a jövőben inkább már a játék szervezése lesz az elsődleges feladata.

Ronaldo után is van élet Madridban

A Real Madridé viszont nem Cristiano Ronaldótól – kilenc év után először. A portugál négy Bajnokok Ligáját, három klubvilágbajnokságot, két bajnoki címet és két Király-kupát nyert Madridban. Minden sorozatot figyelembe véve 438 meccsen 451 gólt szerzett, ezzel megelőzte Alférdo Di Stéfanót, Puskás Ferencet és Raúlt a klub örökranglistáján. Nagyon röviden: ő lett a 116 éves múltra visszatekintő Real legjobb játékosa. Zinédine Zidane távozása után azonban ő is azt mondta, hogy kész, vége, elég volt.

Belemenni abba, hogy mennyit veszít a Real és a komplett spanyol foci az ő távozásával, fölösleges. Rengeteget. Ráadásul hiába volt szó róla, hogy majd Neymarral, Kylian Mbappéval vagy Eden Hazard-ral pótolják őt, végül egyikük sem érkezett. És talán nem is baj. Hiába alkotják a világ legjobb játékosai és legnagyobb egói a Real keretét, amíg Ronaldo ott volt, ő volt a minden. Most egy új világ köszönt be, egy olyan, ahol a csapatérdek mindenek felett áll. Ehhez keresve sem találhattak volna jobb edzőt Julen Lopeteguinél, jobb időpontot már annál inkább. Lopetegui két nappal a 2018-as oroszországi világbajnokság kezdete előtt jelentették be hivatalosan, ami a spanyol szövetségi kapitányi tisztjébe került.

A Real kerete tömve van fiatalokkal, és ha valaki, akkor az U19-es és U21-es válogatottal is Európa-bajnokságot nyert Lopetegui tudja, hogyan kell menedzselni a játékperceiket. 2017 tavaszán (amikor a Real bajnokságot nyert) jól működött, hogy a BL-ben az A, a bajnokságban a B csapat játszott, a madridiak szinte az összes ellenfelüket megszórták. Most is ez lehet a megoldás, ha az összes trófeáért harcba akarnak szállni. Mert az elvárások Ronaldo távozásával sem csökkentek. És, hogy ki lehet a portugál utódja? Adná magát a válasz, hogy Gareth Bale, de mi inkább Iscót mondjuk.

Sosem volt még ilyen A spanyol Marca sportnapilap kiszámolta, hogy először a történelemben, az Atlético Madrid kerete értékesebb a Realénál. A játékosok piaci értékét figyelembe véve Diego Simeone csapata 858 millió eurót ér, míg Julen Lopeteguié „csak" 775-öt.

Ez az utóbbi évek legerősebb Atléticója

Az Atléticót még mindig sokan elintézik egy kézlegyintéssel, pedig nem kéne. Diego Simeone a hetedik szezonját kezdi a klubnál (manapság teljesen ritka, hogy valaki ennyi időn át irányítson egy csapatot), amelynek sikerült megtartania legnagyobb értékeit. Antoine Griezmann sokáig kétségek között tartotta a szurkolókat, hogy megy (Barcelonába) vagy marad, de végül személyesen jelentette be, hogy egyelőre nem áll szándékában távozni. Jan Oblak állítólag a Chelsea-t kosarazta ki, Diego Godín pedig a Manchester Unitednak mondott nemet. Nem elég tehát, hogy az amúgy is erős keret egyben maradt, de még erősíteni is tudtak. Méghozzá 192 millió euró (!) értékben. Megszerezték Thomas Lemart a Monacótól, Rodrit a Villarrealtól, Jonny Castrót a Celta Vigótól, Santiago Ariast a PSV-től és a vb legnagyobb pancserét, Nikola Kalinicet is.

Az Atléticóval idén is érdemes úgy kalkulálni, mint aki képes lesz beleszólni a Barcelona és a Real Madrid dolgába, de talán egy picivel tovább is lehet menni ennél: a BL-győzelem sem irreális elvárás, pláne úgy nem, hogy a döntőt az Atlético stadionjában, a Wanda Metropolitanóban rendezik.

Az isteni Diego Szerdán az Atlético 120 perc játék után 4–2-re verte a Bajnokok Ligája-címvédő Real Madridot az Európai Szuperkupa döntőjében. Simeonénak ez volt a hetedik kupagyőzelme, ezzel ő lett minden idők legeredményesebb Atlético-edzője, megelőzve Luis Aragonést. Cholo gyűjteménye: 1 bajnoki cím, 1 Király-kupa, 1 Spanyol Szuperkupa, 2 Európa Liga és 2 UEFA Szuperkupa.

A Valencia lehet a negyedik „nagy"

Arról, hogy hogy indult lejtmenetnek a Valencia, miután pénz állt a házhoz, már írtunk. Peter Lim szingapúri tulajdonos egyetlen jó döntése az volt, amikor 2017 nyarán kinevezte vezetőedzőnek Marcelinót, aki – maradjunk annyiban – hogy az egyik legalulértékeltebb edző. Azt mondják róla, hogy őszinte, egyenes ember, aki Arrigo Sacchit és Rafa Benítezt tartja mentorának, de a stílusát Simeone-éhoz lehet hasonlítani. Gabriel Paulista, a csapat brazil védője, aki korábban a Villarrealnál dolgozott vele, egy szóval jellemezte: pesado. Kemény, szívós, erőteljes. Marcelino legelső intézkedése az volt, hogy kivágta a keretből a haszonleső Mendes-bábukat (Jorge Mendes, az egyik legdörzsöltebb játékosügynök), és olyan játékosokat hozott helyettük, akik vakon követik őt. A spanyol tréner a fizikai futball megszállottja, de elmondása szerint nem ért a felkészítéshez, ezért az igazi zseni nem ő, hanem Ismael Fernández erőnléti edző, aki a szezon elején felmérte a játékosok paramétereit, és azóta is rendszeresen ellenőrzi azokat. Aki pedig eltér az előírtaktól, azokat megbünteti. Ha egy játékos testzsírszázaléka 9,5 százalék felett van, nem játszik a meccsen.

A jó értelemben vett diktatúra már az első évben eredményre vezetett, a Valencia két tizenkettedik hely után negyedik lett, így a 2018/2019-es szezonban ott lesz a Bajnokok Ligájában. Nagy kérdés azonban, hogy hogy fogja bírni a kettős terhelést, mivel eddig főleg csak a támadósorba érkeztek emberek: Michy Batshuayi a Chelsea-től (kölcsön), Kévin Gameiro az Atléticótól és Denis Cheryshev a Villarrealtól (kölcsön). Rajtuk kívül Cristiano Piccini (Sporting) és Daniel Wass (Celta Vigo) új ember.

Akikre még érdemes figyelni

A Real Betis edzője, Quique Setién a tavalyi hatodik hely után elismerte, hogy egy hároméves célt teljesítettek egy alatt azzal, hogy bejutottak az Európa-ligába. A sevillai csapatnál tudatos építkezés folyik, van pénz, tehát vannak minőségi játékosok is, a szurkolók elkezdtek meccsre járni (a tavaszi Sevilla elleni derbin rekordnézőszám volt), Setién pedig egészen döbbenetes karakterfejlődésen esett át az előző idény közben. Ősszel ilyen eredmények jellemezték a Betist: 4–0, 4–4, 3–6, 5–3. A spanyol bajnokság kirakatcsapata volt, magyarul. Tavasszal elkezdtek célfocit játszani, volt olyan periódus, amikor nyolc meccsből hetet megnyertek, mindezt úgy, hogy közben két gólt kaptak. A változás elsősorban Marc Bartra megszerzésének és a háromvédős rendszerre való átállásnak volt köszönhető.

A Sevilla edzőposzton jól erősített, a Girona sikeredzőjét, Pablo Machínt szerezte meg, a játékoskeretről ugyanez már nem mondható el: két alapember is távozott (Clément Lenglet, Steven N'Zonzi), azt pedig továbbra sem látni, hogy ki fog gólt lőni: a Manchester United elleni BL-nyolcaddöntő hőse, Wissam Ben Yedder nem egy klasszikus gólvágó, Luis Murielből sohasem lett Carlos Bacca 2.0, a Milantól kikukázott André Silva meg vagy beválik, vagy nem.

Tisztázatlan az újonc ügye

Egy abszolút újoncot is avat a liga, a Barcelona-szurkolók által alapított Huesca története során először jutott fel az élvonalba. Elindulása azonban veszélybe került, amikor kiderült, hogy a másodosztály utolsó előtti fordulójában, a Gimnástic ellen gyanúsan magas összegekkel fogadtak a vendég győzelmére kínai és ukrán irodákon keresztül. Az El Confidencial újság felkereste Francesco Barancát, az illegális sportfogadás ellen küzdő nemzetközi cég, a Federbet titkárát, aki megerősítette, hogy a fogadások összege abnormális volt, ez pedig arra utal, hogy manipulálták az eredményt. A meccset a Gimnástic nyerte 1–0-ra, a hírek szerint azok a fogadók, akik időben „kimenekítették a pénzüket", akár tízmillió eurót is kaszálhattak. Az üggyel kapcsolatban egyelőre nincs új információ, valószínűleg (még) nem tudták bebizonyítani a bundázást (már, ha egyáltalán tényleg történt ilyesmi), vagyis a Huesca elindulhat az első osztályban.

A Huescán kívül a Rayo Vallecano és a Real Valladolid jutott fel.

Az első forduló menetrendje

Girona–Valladolid

Betis–Levante

Celta Vigo–Espanyol

Villarreal–Sociedad

Barcelona–Alavés

Eibar–Huesca

Vallecano–Sevilla

Real Madrid–Getafe

Valencia–Atlético Madrid

Bilbao–Leganés