Ramosnak elege van a Szalah-témából, csúnyán visszaszólt Kloppnak

Sergio Ramos, a Real Madrid csapatkapitánya üzent a Liverpool vezetőedzőjének, Jürgen Kloppnak, aki még mindig nem tudja elengedni a májusban elvesztett Bajnokok Ligája-döntőt, és azt hogy csapata legjobb játékosa, Mohamed Szalah a spanyol védővel való ütközést követően nem tudta folytatni a játékot.

Lassan három hónap eltelt a kijevi Bajnokok Ligája-döntő óta, de a Liverpoolban még mindig Szalah vállsérülése a téma. Jürgen Klopp a minap a német Sport1-nek adott interjút, melyben ismét megtalálta a Real Madrid csapatkapitányát, aki véleménye szerint minden eszközt bevetett a győzelem érdekében.

„Természetesen szerettem volna BL-győztes lenni, és nem adnám vissza a trófeát, ha a csapatom meggondolatlanul viselkedett volna a pályán. Ramostól sem várom ezt, azt viszont igen, hogy nagyobb figyelmet fordítson bizonyos helyzetek felmérésére. Lehet, hogy tényleg véletlen egybeesés, de Szalah sérülése pályafutása kiemelkedő szakaszában történt, ráadásul a pálya közepén. Sokan erre azt mondják, ilyen előfordul a labdarúgásban, de ha ennek az egésznek az az üzenete a gyerekek számára, hogy a győzelem érdekében minden belefér, akkor boldog vagyok, hogy 40 év múlva elhagyom ezt a bolygót" - mondta a német szakember.

Az Európai Szuperkupa-mérkőzésre készülő Sergio Ramosnak is felhozták Klopp nyilatkozatát, a Real Madrid csapatkapitánya pedig stílusosan üzent vissza a Liverpool edzőjének.

„Mindenkinek van véleménye az esetről, amit tiszteletben kell tartani. Elmondom még egyszer, eszem ágában sem volt sérülést okozni, pont Szalah volt, aki megfogta a karomat, nem pedig fordítva. Ez nem az első döntő volt, amit Klopp elveszített, talán ezt az esetet akarja most kifogásként használni. Sokan a legmagasabb szinten dolgozunk évek óta, nem tudom, ezt ő elmondhatja-e magáról. Mindenesetre én rá is szavaztam, mikor az év edzőjére kellett jelölnöm embereket, remélem, ettől most egy kicsit csendben lesz" – nyilatkozta Sergio Ramos a Real Madrid sajtótájékoztatóján.

A tallinni Szuperkupa-mérkőzésen 43. alkalommal csap össze a két európai kupasorozat címvédője. A Szuperkupában is címvédő Real Madrid a Bajnokok Ligája legutóbbi három kiírását nyerte meg, míg az Atlético Madrid az Európa-liga előző kiírásának legjobbjaként játszhat a trófeáért.