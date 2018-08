A masszív Vidi akár az AEK Athént is megfojthatja

Egyetlen lépés választja el a MOL Vidi csapatát attól, hogy története során először jusson be a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Ehhez az AEK Athént kellene búcsúztatnia a magyar bajnoknak. Bár a görög csapat nem tűnik legyőzhetetlen ellenfélnek, a Vidinek talán az eddigieknél is nagyobb erőfeszítésre és bravúrra lenne szüksége a BL-főtáblára jutáshoz.

Az AEK Athént 1924-ben alapították. Az akkori játékosok éveken keresztül csak "albérletben" futballozhattak, előfordult, hogy az Athénban lévő Olümposzi Zeusz templomának romjainál kellett játszaniuk. Saját pályájuk végül 1930-ban készült el, első hivatalos mérkőzésükön pedig 2-2-re végeztek az Olimpiakosszal. Az első nagy sikerre nem kellett ennyit várni, 1932-ben hódították el a Görög-kupát, majd hét évvel később az első bajnoki cím is megszületett. Ezt még 11 követte az azóta eltelt időszakban, jelenleg tehát 12 elsőséggel büszkélkedhetnek a sárga-feketék.

Az európai hadszíntér sem idegen, a 90-es és a 2000-es években szinte mindig ott volt a BL-ben, vagy az El-ben (UEFA-kupában) a csapat. 2011-ben azonban a klub kiesett az első osztályból, a vezetőség pedig csődöt jelentett, így a következő szezonban a harmadosztályból kellett megkezdenie a visszakapaszkodást, végül négy év kellett az élvonalba jutáshoz. A Bajnokok Ligája csoportkörében legutóbb a 2006/2007-es szezonban járt a gárda, akkor a Milan és a Lille mögött, az Anderlecht előtt lett harmadik. A BL-t az évad végén megnyerő olaszokat hazai környezetben Júlio César góljával 1-0-ra legyőzték, azóta is ez a klub fennállásának egyik legnagyobb sikere.

Ami az AEK és magyarok kapcsolatát illeti: több közös pont is található a történelemben. A görögök egyik legsikeresebb edzője például magyar volt, Csaknády Jenő az 1962/63-as, valamint az 1967/68-as bajnokságot is megnyerte az együttessel, amelyet 1978 és 1979 között a legendás Puskás Ferenc is irányított.

Az egymás elleni összevetésben sajnos a görögök állnak jobban: az athéniak ötször találkoztak korábban hazánk egy csapatával, amelyek közül egyedül az Újpest ellen maradtak alul (83/84), a Salgótarjánt (72/73), a Ferencvárost (98/99), az MTK-t (99/00) és a Vasast (00/01) búcsúztatták.

Három futballistánk légióskodott a görög fővárosban, Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és Németh Krisztián. Előbbi 1984 és 1987 között erősítette az alakulatot.

Karrierem egyik legszebb időszakát töltöttem Athénban, boldogan gondolok vissza azokra az évekre. Megmaradt a kapcsolat a régi barátokkal, az új elnököt és az igazgatót is ismerem. Legutóbb a nyári bajnokavatáson voltam kint, természetesen nagyszerű volt a hangulat" - emlékezett vissza az Origo kérésére a 29-szeres válogatott támadó, akit felkértünk egy kis esélylatolgatásra is.

"Nagyon masszív csapat lett a Vidi, remekül zár a védelme, alig kapott gólt a selejtezők során. Emellett már a középpályán próbálják megfojtani az ellenfelek játékát, ez a Malmö ellen is remekül működött, így nem a szerencsének köszönhetik, hogy egy lépésre kerültek a BL-főtáblától. Az AEK azonban más kategóriát képvisel, mint a Ludogorec, vagy a svéd bajnok, így az eddigieknél is nagyobb erőket kell mozgósítania Marko Nikolics csapatának a bravúrhoz. Az mindenesetre a fehérváriak malmára hajthatja a vizet, hogy a görög bajnokság még nem kezdődött el, így az Athénnek a Celtic elleni két mérkőzés volt az első két tétmeccse a szezonban."

Tőzsér Dániel 2006 és 2008 között játszott Athénban, ő is jó szívvel elevenítette fel a görög légiós éveket.

"Rendkívül fontos állomás volt a karrieremben az athéni, az első külföldi csapatom, ahol rendszeresen játéklehetőséget kaptam. Szerepeltem a BL és az El csoportkörében, minden pillanatát élveztem az ottlétnek, csak szép emlékeim vannak a görög fővárosban töltött időkről. Ismerősök, barátok már üzentek is, hogy jönnek majd a csapattal Magyarországra, jó lesz velük újra találkozni" - nyilatkozta a debreceniek csapatkapitánya az Origónak.

"Nem mennék bele semmilyen tippelésbe, de az biztos, hogy rendíkvül erős az AEK, a Skóciában egyeduralkodó Celtic kiverése hatalmas fegyvertény. A fantasztikus szurkolótábor is plusz erőt adhat a csapatnak, így nem lesz könnyű helyzetben a Vidi, de bízom benne, hogy utolsó magyar csapatként képes lehet akkora meglepetésre, mint az előző két körben."

A magyar bajnok már így is túlteljesítette az elvárásokat, hiszen az Európa-liga csoportkörében a Malmö kiverésével már biztosította helyét. Ám ahogyan a Vidi játékosai fogalmaztak, evés közben jön meg az étvágy, és még nem laktak jól. Reménykedjünk mi is, hogy az augusztus 22-i hazai, valamint a 28-i idegenbeli meccseken tovább írják a hőskölteményt.