Eldőlt, hol láthatja Cristiano Ronaldo meccseit

A 33 éves portugál sztárfocista, Cristiano Ronaldo augusztus 18-án először lép pályára tétmérkőzésen új csapatában, a Juventusban. Az ötszörös aranylabdás kilenc év után hagyta ott idén nyáron a Real Madridot, ahol - többek között - kétszer a spanyol bajnokságot, kétszer a Spanyol Kupát és négyszer a Bajnokok Ligáját is megnyerte. Most eldőlt, hogy hol lehet megnézni a meccseket. Most szombattól élőképes közvetítéssel, kiváló minőségben, reklám nélkül az olasz labdarúgó-bajnokság mérkőzései a Tippmixprón lesznek láthatók.