A szlovák bajnokcsapattól igazolt vérbeli 10-est a Puskás Akadémia

A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Puskás Akadémia a hivatalos honlapján tudatta, hogy kétéves szerződést kötött a Spartak Trnava szlovák támadó középpályásával, Ján Vlaskóval.

A Slovan Liberecnél nevelkedett középpályás a Fortuna Liga bajnokától, a Spartak Trnavától érkezett a Puskás Akadémiához, de pályafutása során megfordult többek között az FK Senicánál és a lengyel Zaglebie Lubinnál is.

A 28 éves, ballábas labdarúgó az elmúlt szezonban 20 mérkőzésen szerepelt a szlovák élvonalban, két gól és egy gólpassz fűződik a nevéhez. A Fortuna Ligában összesen 108 meccsen jutott szóhoz, ezeken a találkozókon 20-szor talált be, kilencszer pedig előkészítőként jeleskedett, s szerepelt az idei Bajnokok Ligája selejtezőjében is, ahol a Legia Warszawa kapuját vette be idegenben.