Gundel Takács Gábor vezeti a Spíler TV labdarúgó-BL műsorait

2018. szeptember 18-án kezdődik el a labdarúgó-Bajnokok Ligája 2018-19-es szezonja. Ettől az idénytől kezdve a meccsek a Spíler2-n is láthatóak lesznek. Az UEFA az eddig megszokott 20.45-ös kezdési időpontokat is megváltoztatta, mostantól 19.00-kor és 21.00-kor is lesznek mérkőzések. A Spíler2-n a Bajnokok Ligája műsorokat Gundel Takács Gábor vezeti majd.