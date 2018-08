Hiába a két potyagól, a DVSC a padlóról állt fel az MTK ellen

A labdarúgó OTP Bank Liga 5. fordulójának nyitómérkőzésén a Debreceni VSC kétgólos hátrányból állt fel az MTK Budapest ellen, és játszott 3-3-as döntetlent a Nagyerdei Stadionban.

Mindkét csapat jó formában kezdte a szezont: a hazaiak a negyedik, fővárosiak a harmadik helyről várták a rangadónak tekinthető összecsapást. DVSC két győzelemmel és két döntetlennel még veretlenül állt, míg az újonc MTK mind a két eddigi idegenbeli találkozóján győzött, s ezzel a kék-fehéreken kívül csak a listavezető Ferencváros dicsekedhet.

A találkozó nem mindennapi közjátékkal indult. A kezdőrúgás több mint hét percet csúszott, ugyanis Berke Balázs játékvezető nem engedte pályára lépni a DVSC játékosát, Cikos Eriket akinek nem jött le az ujjáról a jegygyűrű, így Herczeg Andrásnak már kezdés előtt változtatnia kellett a kezdőcsapatán.

A DVSC kezdte támadólag a mérkőzést, az első ziccerre a nyolcadik percig kellett várni. Bódi Ádám remek tálalása után Haris Attila került helyzetbe, a közeli lövését azonban a kivetődő Artem Kicsak védeni tudta. A 13. percben Tőzsér Dániel éles szögből bombázott szabadrúgását a mezőnybe öklözte az MTK kapusa.

A fővárosiak a 15. percben jöttek át először a félpályán, és azonnal megszerezték a vezetést. Lencse László a jobboldalon lerázta magáról Szatmári Csabát, majd középre passzolt az érkező Kanta Józsefnek, akinek nyolc méterről csak az üres kapuba kellett passzolnia (0-1).

A gól után két perccel ismét Tőzsér próbálkozott éles szögből egy szabadrúgással, azonban Lencse az ötösön önfeláldozó módon kifejelte a labdát. A 21. percben Tőzsér harmadszor próbálkozott állított labdából, jó harminc méterről lőtt kapura, a kísérlete nem sokkal kerülte el a bal felső sarkot. A 29. percben növelhette volna az előnyét az MTK. Bognár István jobbról betekert labdája elszállt a fejek felett, a hosszú oldalon Lencse érkezett, de hat méterről a kapu mellé belsőzött. A 38. percben ismét az MTK kapusa, Kicsak volt foglalkoztatva, ezúttal Bódi Ádám 15 méteres bombáját kellett kitenyerelnie a léc alól.

Három perccel később azonban már tehetetlen volt. Hiába nyújtózott, nem védhette Bódi 21 méteres szabadrúgását, ami a kapu jobb oldalában landolt (1-1).

A debreceniek szinte fel sem ocsúdtak a gólörömből, az MTK azonnal visszavette a vezetést. Bognár István belöbbölt labdája kicsúszott Nagy Sándor kezéből, a hosszún érkező Lencse pedig bepöckölt. A Loki kapusa még megfogta a labdát, de Berke Balázs játékvezető jelezte, hogy már teljes terjedelmével áthaladt a gólvonalon (1-2).

A lefújás előtt a debreceni kapus valamelyest korrigálta a hibáját, Myke Bouard Ramos közeli fejesét védte óriási bravúrral.

A második félidőt is a DVSC kezdte jobban, bár igazi komoly ziccert nem tudtak kialakítani a hazaiak. Az 54. percben Herczeg András pályára küldte Könyves Norbertet, aki korábban 111 meccsen 28 gólt szerzett az MTK-ban. A folytatásban is a Loki dominált, a fővárosiak kontrákra rendezkedtek be, és várták a megnyíló üres területeket.

A 69. percben Kanta József szögletét Gengeliczki Gergő fejelte kapura, de Nagy Sándor bravúrral kiütötte a hat méterről érkező labdát. A 75. percben a debreceni kapus ismét óriásit hibázott. Ramos futott be egy hosszú indítást, Nagy Sándor azonban rossz ütemben érkezett, így az MTK támadója megtolta mellette a labdát, majd középre tekert, az érkező Lencse László pedig öt méterről az üres kapuba fejelt (1-3).

A 81. percben szépíthetett volna a DVSC. Takács Tamás 17 méteres lövését Kicsak csak kitenyerelni tudta, az érkező Bódi azonban közelről jócskán a kapu fölé lőtt. A 87. percben visszajöttek a Loki reményei. Egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Kusnyir Erik centerezett középre, az érkező Takács pedig öt méterről a kapuba pörgetett (2-3).

Egy perccel később az egyenlítés is összejöhetett volna Herczeg András csapatának. Takács 17 méteres lövését Kicsak ezúttal is rossz helyre tenyerelte, az érkező Bereczki Dániel azonban a földön fekvő MTK-kapusba lőtte a ziccert. A 91. percben újabb ordító DVSC-ziccer maradt ki. Szatmári félresikerült ollózása után Takács elé került a labda, aki öt méterről a felső kapufára rúgta a labdát.

Amikor már úgy tűnt, hogy a Loki el van átkozva, jött a 95. perc és az egyenlítés. A Könyves Norbert lerántásáért megítélt szabadrúgást Tőzsér tekerte középre, az érkező Szatmári Csaba pedig hat méterről a jobb alsó sarokba csúsztatott (3-3).

Ezzel a döntetlennel az MTK maradt a harmadik helyen, míg a DVSC megőrizte veretlenségét és továbbra is negyedik.