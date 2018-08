Ronaldinho fiát máris profi szerződéssel bombázzák - videó

Ronaldinho fia, Joao Mendes hatalmas tehetség. A mindössze 13 éves játékos iránt már most profi klubok érdeklődnek, a hírek szerint a brazil Cruzeiro mellett több csapat is bejelentkezett már Európából a fiatal tehetségért.

Nem esik messze az alma a fájától, tartja a mondás, amely Ronaldinho esetében is igaz. A világbajnok korábbi brazil válogatott labdarúgó gyermeke, Joao Mendes ugyanis örökölte az édesapja tehetségét. A 13 éves játékos annak ellenére a futballpályán találta meg a helyét, hogy Ronaldinhótól külön, az anyukájával él.

A Globo beszámolója szerint Joao Mendes részt vett a helyi élvonalbeli Cruzeiro válogatóján, amely után az edzők álla is leesett a 13 éves labdarúgó teljesítményétől, pedig direkt eltitkolta, kinek a gyereke. A brazil klub tárt karokkal is várná a Ronaldinho fiát, amikor betölti a 14. életévét, de nem lesz könnyű dolga, mert Európából is több csapat figyeli.

Joao Mendes ezt követően dönthet arról, hogy hol is írja alá az első profi szerződését.