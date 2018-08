A show-t innentől kezdve Cristiano Ronaldo produkálja Olaszországban

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 2018/19-es rajtát szörnyű esemény árnyékolja be, amely miatt nem lesz teljes az első forduló. Az olasz labdarúgóliga vezetése ugyanis elfogadta a Genoa és a Sampdoria kérését, a kedden történt tragédia miatt. Mint ismert, leszakadt az A10-es autópálya egyik hídjának egy része, legkevesebb 42 embert halt meg a balesetben. Így elhalasztják a két genovai csapat hétvégi bajnoki mérkőzését. A tragédia árnyékában mindenkit a portugál világklasszis, Cristiano Ronaldo bemutatkozása tart lázban, aki a nyár szenzációjaként igazolt a nyáron a Real Madridtól a Juventushoz.

Az utóbbi évtizedek legizgalmasabb szezonjának nézünk elébe, mivel nem csak Ronaldo érkezése miatt, de egyértelműen egy szinttel feljebb lépett a Serie A. A nagycsapatok kiválóan erősítettek a nyáron, így hatalmas harc várható az első hat helyért. A Juve ismét kiemelkedik, de igenis vannak olyan együttesek, amelyek közvetlen a nyomában loholhatnak.

A tragédia árnyékában

A liga tájékoztatása szerint a Sampdoria-Fiorentina mérkőzést szeptember 19-én, az AC Milan-Genoa találkozót pedig október 31-én pótolják. Egyelőre 42 áldozatról tudnak, de folyamatosan tart a keresés a túlélők iránt. A tragédia pillanatában Cagliari labdarúgócsapatának volt játékosa, Davide Capello is a hídon volt, amikor leszakadt alatta.

Az úttal együtt 30 métert zuhant az autóm, aztán fennakadt valahogy. Csoda, hogy élek – mondta a férfi, aki még mindig sokkos állapotban van. Kész csoda, de a játékos egyetlen karcolás nélkül élte túl a horrorbalesetet.

Volt róla szó, hogy az első forduló további nyolc mérkőzését sem rendezik meg, de végül szombaton rajtol a bajnokság. Méghozzá immár Cristiano Ronaldóval, aki a nyár legnagyobb szenzációját szolgáltatva a Juventushoz igazolt.

Robbant a Ronaldo-bomba

A világbajnokság ideje alatt teljesen megszűntek a Ronaldo jövőjével kapcsolatos pletykák, de miután a portugál válogatott vereséget szenvedett Uruguaytól a nyolcaddöntőben, felröppent az akkor még óriási kacsának tűnő hír, miszerint Cristiano Ronaldo a Juventus játékosa lesz. A történetet akkor kezdték komolyan venni a szurkolók, amikor már a világ leghitelesebb sportoldalai is egymás után hozták le a hírt, hogy a Juventus hajlandó lenne kifizetni Ronaldo reális kivásárlási árat, és megadná neki az évi 30 millió eurós fizetést is. Végül 2018. július 10-én pont került az évtized átigazolására, a Real Madrid elfogadta a Juventus által kínált 105 millió eurót, és a hivatalos oldalán bejelentette, hogy eleget téve Cristiano Ronaldo akaratának, elengedi őt a Juventushoz. Az ötszörös aranylabdás játékos érkezését hatalmas érdeklődés övezte, szó szerint szétszedték a szurkolók.

„A Juventus a világ egyik legnagyobb klubja, azért döntöttem a torinói klub mellett. Alaposan átgondolt döntés volt, a barátaim és a csapattársaim is régóta mondják már, hogy nagyon illik hozzám a Juventus. Összességében tehát könnyű volt a döntés, mert egyértelműen a legnagyobb klub Olaszországban” – mondta C. Ronaldo az átigazolásáról. „A Juve csodálatos lehetőséget adott nekem, amiért hálás vagyok. Nagyon büszke vagyok rá, hogy itt lehetek, és segíthetek a klubnak még magasabb szintre jutni” – tette hozzá.

Természetesen azóta már túl is esett a tűzkeresztségen CR – persze nem tétmeccsen –, de az első gólját is megszerezte már a torinói csapatban. Felkészülési mérkőzésen ugyanis a Juventus 5-0-ra verte saját tartalékcsapatát Villar Perosában, Olaszországban. A nagyok első gólját pedig Cristiano Ronaldo szerezte a nyolcadik percben. A Torinóhoz közeli Villar Perosa pályája ötezer férőhelyes, de a hírek szerint erre a meccsre 15 ezren zsúfolódtak be.

A Juventus az egyértelmű favorit

A 2011/12-es idény óta nem tudják legyőzni a Juventust, amely sorozatban hét Scudettót húzott már be. Így az idei kiírás legnagyobb kérdése továbbra is az, hogy vajon meg tudja-e valaki törni a torinóiak egyeduralmát. Egyáltalán mely csapatok lehetnek rá képesek?

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az előttünk álló idény legnagyobb favoritja is a Juventus, és ezt nem csak CR érkezése mondatja velünk. Persze elképesztően sokat jelent a portugál világklasszis érkezése a címvédőnek, amely azonban nem csak Ronaldóval erősített. Nagy fogásnak tűnik Leonardo Bonucci visszatérése a Milantól, ahogy a jobbhátvéd Joao Cancelo megszerzése az Interől, vagy éppen a német Emre Can leigazolása a Liverpooltól, akit egyébként ingyen sikerült Torinóba csábítani. Igaz, hogy távozott az élő legenda, Gianluigi Buffon és Claudio Marchisio, de előbbit Mattia Perin vagy éppen Wojciech Szczęsny megfelelő pótlást jelenthet. Buffon mellett lelépett az argentin válogatott Gonzalo Higuín is – éppen a Milanhoz, a Bonucci-transzfer részeként, amelyben Caldara is Milánóba költözött –, de Maximiliano Allegri olyan játékosanyaggal dolgozhat, hogy ez aligha fog fájni a Juvénak.

A Juventus korábbi játékosa, Nicola Legrottaglie szerint nehéz megmondani, hogy milyen taktikával állhat fel a címvédő, de úgy érzi a Chievo ellen 4-4-2-es hadrendet látunk majd. De a 4–2–3–1-től a 4–3–3-on át a 3–4–2–1-ig mindenre képes lehet Allegri bő kerete.

Az olasz lapok érdekességképpen például lehozták, hogyan festene a Juventus B csapata. Nem gyengén: Perin – Barzagli, Benatia, Rugani, Spinazzola – Bernardeschi, De Sciglio , Khedira, Bentancur, Cuadrado – Mandzukic. Ez a csapat is jó eséllyel harcolna a dobogóért. A La Gazzetta egyébként ezt a kezdőcsapatot jósolja: Szczesny – Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro – Can, Pjanic, Matuidi – Douglas Costa, Dybala – C. Ronaldo.

A cél: leteríteni a zebrát

Ennek függvényében érdemes vizsgálni a legnagyobb kihívók nyári játékosmozgását, erejét. Legrottaglie szerint hiába az erősítések, a többi csapat csak a második helyért harcolhat.

"Nem látok komoly kihívókat, vagy erre alkalmas riválisokat. Ugyan az Inter nagyszerűen igazolt, jól erősítettek, és kiváló idényük lehet, de csak a második helyért szállhatnak harcba, mint ahogy a Roma és a Napoli is. Jelenleg ez a realitás."

A riválisok közül az Internazionale igazolt talán a legjobban, amely a védelembe megszerezte Kwadwo Asamoah-t (Juventus), Stefan de Vrijt (Lazio), Sime Vrsaljkót (Atlético Madrid). Mellettük az AS Romából Radja Nainggolant, elé középcsatárnak az argentin szupertehetséget, Lautaro Martínezt Racing Clubtól és mellé két szélsőt, Matteo Politanót ugyancsak Rómából és Keita Baldét a Monacótól. Persze jó kérdés, hogy Luciano Spalletti mikorra tud majd igazi, nagybetűs csapatot formálni az Interből.

Az igazi nagy dobás nem jött össze végül Luka Modric nem költözött Milánóba, de így is nagyon erős lehet az Inter, a Juve legfőbb kihívója.

„Modric érdeklődött, hogy az Interhez igazoljon. Nem könnyű ilyen kaliberű játékost megszerezni, bár végül nem csatlakozott hozzánk, igazgatóink nagyszerű munkát végeznek" – mondta Spalletti a Modric-ügyről.

A Real Madrid egyébként bepanaszolta a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA) az Internazionalét, amiért a milánói klub vezetői megkörnyékezték a horvát világklasszist.

A másik milánói együttes, az AC Milan sem tétlenkedett az átigazolási időszakban, Mattia Caldara, Tiemoué Bakayoko és Gonzalo Higuaín nagyon nagy fogásnak tűnik, de a vb-ezüstérmes Ivan Strinic, az ugyancsak horvát, a korábban hatalmas tehetségnek kikiáltott Alen Halilovic, vagy éppen a Napolitól érkező rutinos kapus, Pepe Reina sem tűnik rossz igazolásnak. A csapat legfontosabb játékosai pedig maradtak. A kispadon továbbra is Gennaro Gattuso ül majd, akinek a munkáját Paolo Maldini is segíti a jövőben.

„A csapatom tovább erősödött a nyáron. Összességében véve elégedett vagyok, jól és lelkesen tették a dolgukat a játékosok” – mondta Gattuso.

Az AS Romával is érdemes lesz számolni, amely két nagy értékét elveszítette a nyáron – Nainggolan Milánóba és Alisson Liverpoolba távozása lehet érzékeny veszteség –, de Iván Marcano, Javier Pastore, Justin Kluivert, Davide Santon, Patrik Schick, Robin Olsen, Ante Coric, Bryan Cristante és a friss világbajnok Steven N'Zonzi leigazolása mégis bizakodásra adhat okot.

„A mi célunk a fejlődés, a Juventusnak pedig inkább az, hogy Európában is sikeres legyen. Viszont még nincs még kihirdetve az új bajnok, de az tény, a Juventusnak megvan mindene a sikerhez" – árulta el a rómaiak mestere, Eusebio Di Francesco.

A játékoskeret alapján még egy kihívója lehet a Juventusnak a felsoroltakon kívül, méghozzá a Napoli, amelyhez Aurelio De Laurentiis hatalmasat húzva Carlo Ancelottit nevezte ki a csapat élére.

Ancelotti együttesénél nem volt akkor a mozgás, inkább az állandóságra szavaztak. Így is érkezett Fabián Ruiz a Betistől, hosszú huzavona után Simone Verdi a Bolognától, David Ospina az Arsenaltól, vagy éppen a fiatal kapustehetség, Alex Meret az Udinésétől, míg a legnagyobb távozó Jorginho volt, akiért 57 millió eurót csengetett ki a Chelsea.

Egységes, támadó szellemben futballozó Napolit képzeltem el, amely képes agresszívan futballozni" – mondta Ancelotti.

Tény, hogy a közvetlen üldözők is kiválóan erősítettek, de a papírforma alapján úgy tűnik, hogy a Juventus behúzhatja sorozatban a nyolcadik bajnoki címét is. Annyi viszont biztos, hogy kiemelt figyelem övezi majd a megerősödött, CR7-el sokkal eladhatóbbá vált Serie A-t, amelyben idén is egy magyar játékosnak, a bolognai Nagy Ádámnak szoríthatunk.

Seria A, 2018–2019

Az 1. forduló programja

Augusztus 18., szombat

18.00: Chievo–Juventus

20.30: Lazio–Napoli

Augusztus 19., vasárnap

18.00: Torino–Roma

20.30: Bologna–SPAL

20.30: Empoli–Cagliari

20.30: Parma–Udinese

20.30: Sassuolo–Internazionale

Elmarad: Milan–Genoa

Elmarad: Sampdoria–Fiorentina

Augusztus 20., hétfő

20.30: Atalanta–Frosinone